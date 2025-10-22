Au trecut 5.845 de zile de când un român marca o dublă în Champions League! Una dintre reușitele lui Dennis Man din PSV – Napoli a intrat în Cartea Recordurilor

ADVERTISEMENT

Dennis Man a făcut un meci de vis marți seara, în UEFA Champions League. Fotbalistul din naționala lui Mircea Lucescu a marcat două goluri în partida cu Napoli, câștigată de PSV cu un scor neverosimil, 6-2. De altfel, a fost prima dublă înscrisă de un jucător român în Liga Campionilor după aproape 6.000 de zile!

Dennis Man, pe cai mari la PSV! A trimis mingea de două ori în poarta lui Napoli

pentru prestația din partida cu Napoli. A înscris două goluri frumoase și a jucat excelent pe banda dreaptă, făcând foarte bine atât faza ofensivă, cât și pe cea defensivă.

Adi Mutu, ultimul român care a înscris două goluri într-un meci de Champions League

De mulți ani, un fotbalist român nu a mai reușit să facă un meci atât de bun. Ultima oară când un jucător din țara noastră izbutise să înscrie două goluri într-un meci de UEFA Champions League se întâmpla în urmă cu 16 ani, mai precis acum 5.845 de zile.

Atacantul român marca o dublă în victoria echipei sale, scor 4-3, în Ungaria, împotriva celor de la Debrecen. Și Nicolae Dică reușea o dublă în victoria Stelei din meciul cu Dinamo Kiev, în 2006.

Golul lui Dennis Man a intrat în istoria UEFA Champions League

De altfel, primul gol înscris de Dennis Man în poarta celor de la Napoli a fost unul istoric. Atacantul român a marcat după o serie de nu mai puțin de 46 de pase. Atacul a pornit de la portarul olandezilor, Kovar, și s-a încheiat odată cu finalizarea fotbalistului din naționala României.

Este cea mai lungă serie de pase care se finalizează cu gol din istoria Champions League, de când a fost introdus sistemul Opta. Olandezii au făcut un joc de posesie aproape perfect în partida cu Napoli, din runda cu numărul 3 a Ligii Campionilor.