Sport

Au trecut 5.845 de zile de când un român marca o dublă în Champions League! Una dintre reușitele lui Dennis Man din PSV – Napoli a intrat în Cartea Recordurilor

Dennis Man, meci fabulos pentru PSV. A înscris de două ori în poarta celor de la Napoli, iar una dintre reușite a bătut un record vechi de peste 20 de ani!
Alex Bodnariu
22.10.2025 | 22:20
Dennis Man, primul român care înscrie o dublă în Champions League după 16 ani!
Dennis Man a făcut un meci de vis marți seara, în UEFA Champions League. Fotbalistul din naționala lui Mircea Lucescu a marcat două goluri în partida cu Napoli, câștigată de PSV cu un scor neverosimil, 6-2. De altfel, a fost prima dublă înscrisă de un jucător român în Liga Campionilor după aproape 6.000 de zile!

Dennis Man, pe cai mari la PSV! A trimis mingea de două ori în poarta lui Napoli

Internaționalul român a fost declarat „omul meciului” pentru prestația din partida cu Napoli. A înscris două goluri frumoase și a jucat excelent pe banda dreaptă, făcând foarte bine atât faza ofensivă, cât și pe cea defensivă.

Adi Mutu, ultimul român care a înscris două goluri într-un meci de Champions League

De mulți ani, un fotbalist român nu a mai reușit să facă un meci atât de bun. Ultima oară când un jucător din țara noastră izbutise să înscrie două goluri într-un meci de UEFA Champions League se întâmpla în urmă cu 16 ani, mai precis acum 5.845 de zile.

Adrian Mutu reușea această performanță pe vremea când juca în Italia, la Fiorentina. Atacantul român marca o dublă în victoria echipei sale, scor 4-3, în Ungaria, împotriva celor de la Debrecen. Și Nicolae Dică reușea o dublă în victoria Stelei din meciul cu Dinamo Kiev, în 2006.

Golul lui Dennis Man a intrat în istoria UEFA Champions League

De altfel, primul gol înscris de Dennis Man în poarta celor de la Napoli a fost unul istoric. Atacantul român a marcat după o serie de nu mai puțin de 46 de pase. Atacul a pornit de la portarul olandezilor, Kovar, și s-a încheiat odată cu finalizarea fotbalistului din naționala României.

Este cea mai lungă serie de pase care se finalizează cu gol din istoria Champions League, de când a fost introdus sistemul Opta. Olandezii au făcut un joc de posesie aproape perfect în partida cu Napoli, din runda cu numărul 3 a Ligii Campionilor.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
