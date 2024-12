Au trecut șase luni de la moartea Ancăi Molnar. Mesajul sfâșietor pe care l-a postat Claudiu, soțul makeup artistei

S-au împlinit șase luni de când a murit Anca Molnar. Cei dragi îi simt în fiecare zi lipsa. Astăzi, la jumătate de an de la decesul makeup artistei, soțul ei a postat un mesaj emoționant și dureros.

Anca Molnar s-a stins din viață în această vară

Anca Molnar a fost una dintre cele mai apreciate makeup artiste. Din păcate, în ultima vreme, aceasta s-a luptat cu o boală necruțătoare. Anca a murit în vara acestui an, iar în urma ei a lăsat o familie îndurerată.

Astăzi s-au împlinit . Nu trece zi în care Claudiu, soțul ei, să nu îi plângă plecarea. Totuși, încearcă să rămână puternic de dragul fiului său.

Fiecare zi care trece este un adevărat chin pentru Claudiu. Acesta îi simte lipsa Ancăi și încă nu se poate obișnui cu ideea că aceasta nu mai trăiește. De fiecare dată când i se face dor de ea, Claudiu postează un mesaj.

, iar singurele care îl mai consolează sunt amintirile cu soția lui. Chiar dacă Anca Molnar a murit, Claudiu este convins că iubirea pentru ea nu se va stinge niciodată.

Claudiu îi duce lipsa Ancăi Molnar în fiecare zi

Azi, când s-a împlinit jumătate de an de la moartea Ancăi, Claudiu și-a așternut gândurile în fața tuturor. Soțul Ancăi Molnar a postat câteva rânduri pe TikTok, iar cei care le-au citit au empatizat cu durerea lui.

”Au trecut deja 6 luni de când Anca, iubita mea soție, a plecat dintre noi. 6 luni de dor, de amintiri care dor și de momente în care aș fi vrut să-i simt din nou căldura, zâmbetul și vocea blândă, să o îmbrățișez și să nu îi mai dau drumul din brațele mele niciodată.

Fiecare zi e o luptă între amintirea a tot ce a fost frumos și realitatea absenței ei. Nu trece zi fără să mă gândesc la ea, fără să-i simt lipsa în fiecare colț al vieții noastre. Anca, vei rămâne mereu în inima mea. Iubirea noastră nu se stinge, chiar dacă distanța dintre noi nu mai e una pământească. Ești și vei fi mereu parte din mine.”

Makeup artista a lăsat și ea un mesaj înainte să moară

Anca Molnar a fost o persoană pozitivă, mereu cu zâmbetul pe buze. Aceasta îi molipsea pe toți cei din jur cu energia ei și a fost extrem de iubită de către cei din jurul ei.

În urmă cu mai bine de un an, aceasta a primit un diagnostic crunt. Anca Molnar a aflat că are cancer și, până în ultima clipă, a încercat să lupte cu boala. Din păcate, cancerul a învins-o.

Înainte de a muri, Anca Molnar a lăsat un mesaj pentru toți cei care au cunoscut-o. Ultimele sale gânduri au fost transmise tuturor chiar de către soțul ei.

”Am venit, am trăit frumos și am plecat spre o altă lume. Am luptat cum am știut mai bine și cu toate puterile mele… Până la ultima picătură de SPERANȚĂ. Vă las în suflet mulțumirea pentru cât de frumoasă mi-a fost viața. Zâmbetul meu să vă rămână mărturie că am trăit-o din plin.”