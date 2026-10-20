Au uitat de fotbal! Sportul-surpriză cu care guvernul Luca Niculescu vrea să facă România măreață din nou în Europa

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În capitolul Sport a programului de guvernare care va fi supus marți votului din Parlament, odată cu lista miniștrilor lui Luca Niculescu, sunt menționate trei secțiuni distincte: „Performanță și competiții”, „Sport pentru toți” și „Baze sportive și administrare”.

Care vor fi competițiile susținute de guvernul Niculescu

Pentru prima dintre ele sunt preconizate trei măsuri. În primul rând, este vorba de o finanțare predictibilă pentru federații și cluburi. Astfel, până la finele anului în curs vor fi asigurate resursele necesare participării sportivilor români la competițiile internaționale în anul următor. „Până în decembrie 2026 analizăm finanțarea federațiilor și asigurăm resursele pentru participarea lor la competițiile internaționale și a cluburilor la cele naționale. În 2027–2028 legăm finanțarea federațiilor de obiective și rezultate, reorganizăm aceste cluburi pe criterii de performanță și sprijinim formarea antrenorilor și a specialiștilor”, se arată în programului de guvernare.

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Premierea la timp a performanțelor sportive este un obiectiv ce va fi atins în două etape. Inițial, vor fi plătite toate premiile restante pentru rezultatele internaționale, „în limitele legii și ale disponibilităților bugetare”. Până în ianuarie 2027 va fi actualizat cadrul legal al premiilor și simplificate procedurile, pentru acordarea lor la timp.

Există două competiții internaționale organizate în România pe care guvernul Niculescu și le asumă să le sprijine cu resursele necesare pentru infrastructură, cazare, securitate și logistică: Campionatul European de Handbal Feminin (decembrie 2026) și Festivalul Olimpic al Tineretului European Brașov 2027.

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Oina, promovată în Europa

În secțiunea „Sport pentru toți”, sunt două componente menționate, prima fiind „România în mișcare, de la școală la vârstnici”. „Dezvoltăm programe naționale de activitate fizică pentru toate vârstele, cu atenție pentru persoanele cu dizabilități și comunitățile rurale, inclusiv programul „România în mișcare” (2027–2028), cu sprijin european (BeActive, Erasmus+). Creștem participarea elevilor prin competiții școlare, programe de inițiere și colaborarea școlilor cu cluburile”, se arată în programul de guvernare.

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Pe componența fonduri și cooperare europeană, se preconizează folosirea fondurilor europene pentru baze sportive locale, săli, terenuri, piste de alergare și ciclism, programe pentru copii și tineri și mișcare la locul de muncă. „Susținem creșterea fondurilor Erasmus+ Sport și promovăm oina la nivel european”, prevede documentul citat. Nu se spune în mod concret care vor fi pașii de promovare a oinei în Europa, însă în 2014 a fost introdus un capitol distinct în , prin care se spune că oina este sportul național al României și este creat programul național „Redescoperă oina”.

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Direcțiile județene de sport trec în subordinea consiliilor județene

Măsuri ceva mai concrete sunt menționate în secțiunea care vizează bazele sportive și administrarea infrastructurii sportive. În primul rând, noul cabinet de angajează la modernizarea bazelor sportive naționale și locale, prin finalizarea investițiilor din complexurile sportive naționale și pe cele realizate cu autoritățile locale. Astfel va fi elaborat un program național de modernizare a bazelor sportive (săli, bazine, stadioane, terenuri) și, în 2027–2028, în parteneriat cu autoritățile locale, să se demareze primele proiecte concrete.

Pentru descentralizarea administrării sportului, se preconizează adoptarea unei legi până în iunie 2027, prin care vor fi transferate autorităților județene „obiectivele și structurile sportive pentru care acest nivel de administrare este potrivit, cu păstrarea destinației sportive”. Direcțiile județene pentru sport și tineret vor trece la consiliile județene, cu resursele aferente.

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În ce privește Legea sportului și finanțarea din jocurile de noroc, actul normativ va fi modificat pentru simplificarea normelor sportului de performanță. Nu se precizează cum va fi modificată prevederea actuală privind finanțarea din jocurile de noroc care stipulează că 1% din taxele percepute pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc va fi direcționat către Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Portalul Sportului Românesc va fi implementat până în decembrie 2028, din fonduri europene evaluate la 43.000.000 lei. Acesta va fi „un punct unic de acces la serviciile Agenției Naționale pentru Sport și la evidențele sportive.”