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Analiștii FANATIK SUPERLIGA s-au arătat încrezători în șansele Universității Craiova la Brighton și și-au ales jucătorii favoriți. Dacă Sabin Ilie a mizat pe David Matei și Nicușor Bancu, Vivi Răchită ar vrea ca Ștefan Baiaram să facă un joc de mare calitate.

Ce jucători de la Craiova sunt așteptați să strălucească cu Brighton

Fostul atacant Sabin Ilie consideră că Universitatea Craiova traversează o formă excelentă, chiar mai bună decât au avut în sezonul precedent de Conference League, și a precizat că David Matei și Nicușor Bancu sunt doi jucători care ar face față nivelului din Premier League.

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”Eu aștept un meci bun, deși e greu să marchezi acolo pentru că nu suntem încă obișnuiți cu ritmul și cu nivelul ăsta. Craiova este mai în formă și decât anul trecut, joacă foarte frumos și dacă fac un joc bun o să vină și rezultatul.

Eu văd doi jucători de la Craiova care pot juca în Premier League: Matei și Bancu. Bancu aleargă foarte mult, exact ce se cere, apare foarte mult la finalizare. Dacă Bancu avea cum 24-25 de ani pleca din prima secundă. Matei are calități, pase. Dacă alergi mult ca mijlocaș și știi să pasezi bine, poți să joci. Nu neapărat forță că nu toți jucătorii din Premier League sunt pe forță”, a declarat el, la FANATIK SUPERLIGA.

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Care ar fi marea greșeală a Universității Craiova

Sabin Ilie se așteaptă ca ”alb-albaștrii” să facă un și a atras atenția că ar fi o greșeală să abordeze o tactică defensivă. ”Toată lumea, tot fotbalul românesc își dorește puncte, dar să ajungi să joci cu Brighton este o mare performanță. Craiova este la cel mai înalt nivel, este în mare formă, a demonstrat-o și în cupele europene, și în campionat. Chiar dacă va pierde, cred că Universitatea Craiova va face un meci frumos.

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Totuși, e foarte greu chiar dacă lipsesc 2-3 jucători de la Brighton. Au lot, au bani, alt nivel. La ei nu e că pierd un meci sau două, sunt foarte disciplinați, educați fotbalistic, noi suntem foarte departe de adevăr.

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Chiar dacă la Universitatea Craiova este disciplină, nu se bagă nimeni, transferurile se fac ca la carte. Se vede și dacă o țin tot așa nu cred că mai câștigă nimeni campionatul în fața lor 3-4 ani. Universitatea Craiova nu are nimic de pierdut, trebuie să aibă plăcerea de a juca fotbal. Dacă zic hai să ne apărăm că poate scoatem un 0-0, un 1-0, este o greșeală. Du-te să joci fotbal, încearcă să dai gol”, a spus fostul atacant.

Cum trebuie să joace Craiova pentru a avea șanse cu Brighton

Prezent și el în studioul FANATIK SUPERLIGA, Vivi Răchită și-ar dori ca Filipe Coelho să mizeze pe jucătorii tineri din lot și consideră că această partidă este .

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”Universitatea Craiova poate să facă un meci bun și un rezultat bun. Mi-aș dori și pentru fotbalul românesc ca acești copii, Băsceanu, Matei, să joace, să simtă și ei la vârsta asta fragedă ce înseamnă un fotbal adevărat. Și așa pot crește. Și la Craiova sunt mulți străini, dar noi ne gândim și la fotbalul românesc.

Dacă vor ține balonul la picior nu vor avea nicio șansă. Trebuie să joace din una, două atingeri. Mâine seară eu îl aștept pe Baiaram. Își dă examenul de fotbalist. Îi țin pumnii lui Baiaram ca băiatului meu să joace foarte bine, pentru că acolo sunt toți impresarii, toți ochii, toți banii. Mai sus de Premier League nu există”, a afirmat Răchită.