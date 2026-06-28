Au vândut promovarea în Liga 3 cu 12.000 de euro! Jucătorii demască blatul pus la cale de conducere: „Lasă, bă, mingea în poartă!”. Audio Exclusiv

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Fotbalul românesc este zguduit, din nou, de un scandal fără precedent după unul din barajele de promovare în Liga 3. Talna Orașu Nou a întors rezultatul din „dubla” cu ACS Barcău Nușfalău și a câștigat pe teren promovarea, dar în vestiar a fost mai degrabă „înmormântare” decât „nuntă”. Potrivit portarului Balzs Dombrady, conducerea clubului ar fi fost supărată că echipa a câștigat.

O echipă din Liga 4 ar fi luat 12.000 de euro ca să piardă barajul de promovare în Liga 3

între Talna Orașu Nou și ACS Barcău Nușfalău. După 3-4, în tur, Talna Orașu Nou a făcut remontada și, la retur, s-a impus în deplasare cu 5-3. După ce team managerul celor de la Nușfalău, acum au apărut noi dezvăluiri de la „dubla” de poveste din fotbalul amator. FANATIK a stat de vorbă cu portarul celor de la Talnia Orașu Nou, care susține că persoane din conducerea clubului ar fi urmărit pierderea barajului și că, după meci, în jurul echipei s-a vorbit despre o sumă de 12.000 de euro care ar fi fost oferită pentru ca promovarea să fie ratată.

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„Noi am vorbit și cu băieții, câțiva dintre ei. Noi suntem dispuși să facem treaba asta publică. Noi ne asumăm treaba asta. Nu știu dacă ați văzut, că eu am văzut că voi, cei de la FANATIK, ați pus o postare cu meciul, când domnul Goie l-a bruscat pe jucătorul lor, care a dat 2 goluri în tur și a marcat și în retur. Noi la pauză am aflat, eu am fost rezervă și m-am dus la pauză să fumez o țigară, și niște coechipieri au zis că nu știu cine, dar trei jucători au vândut meciul tur. În cei trei jucători eram incluși eu și încă doi băimăreni. Eu, Marian Rus și Raul Negreanu. Noi neavând nicio implicare cu nimeni.

Zvonul ăsta a plecat, din ce am auzit, de la Gabi Cadar de la Nușfalău. Au fost mai multe zvonuri. Și președintele de la Negrești Oaș a zis. Noi, anul trecut, am fost la ei și a zis cuiva de la noi din staff ‘Na, mă, că ăștia care m-au trădat pe mine, v-au trădat și pe voi’. Noi am plecat de la ei pentru că nu au vrut să ne dea banii și am plecat la echipa rivală. De acolo a pornit tot zvonul. La pauză am aflat că trebuie să fie meciul egal, 3-3. Noi la pauză am condus 3-2. Vorbim de retur. Pentru că noi am pierdut urât, ceilalți trebuiau să vină cu mai mulți bani”, a declarat Balazs Dombrady, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Dezvăluiri șocante: „Noi am aflat că s-au luat 12.000 de euro. Asta s-a discutat la nivelul conducerii”

Fotbalistul susține că, ulterior, în jurul echipei s-a discutat despre existența unei înțelegeri financiare. „Eu, fiind pe bancă am auzit tot ce s-a discutat la noi în conducere. Meciul trebuia să rămână așa, 3-3. Au vrut să scoată cei mai buni jucători, au pus un atacant fundaș central, au țipat de pe bancă și sunt înregistrări că tot meciul a fost filmat cum se strigă și se aude cum strigă la portar ‘Bă, lasă mingea în poartă!’ Pe față!

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La final de meci vine la noi în vestiar ‘Bă, băgami-aș p**a în voi, v-am zis să faceți așa, că nu e posibil așa ceva’. Mai să se ia la bătaie cu antrenorul. Noi câștigăm meciul, promovăm și la noi e înmormântare și injurii și chestii de genul. Mai rău decât dacă am fi pierdut.

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Noi am aflat că s-ar fi luat 12.000 de euro de la Nușfalău. După meci, Marian Urs a auzit vorbind primarul ‘Ce facem, de unde le dăm ăstora 600 de milioane înapoi?’ Nu știu dacă i-au luat, așa se zvonește. Nouă nu ni s-a zis nimic înainte de meciul de baraj. Dacă vrem să promovăm, dacă nu vrem. Ce să facem, ce să nu facem. Noi am ieșit la ambele meciuri să câștigăm. Să ne facem treaba pe teren. Că am pierdut în primul meci, asta e, e fotbal. Se poate întâmpla orice”, a adăugat goalkeeperul.

„Striga la portar, ‘Lasă, bă mingea în poartă’!”

Portarul celor de la Orașu Nou se apără și susține că nimeni din echipa nu a primit informații conform căreia promovarea nu ar fi fost dorită de club, iar fiecare fotbalist a intrat pe teren cu gândul de a câștiga. „(n.r. – Cine ar fi dat acești bani de la Nușfalău?) Asta nu știu. S-a vorbit la nivel de conducere. După care noi am fost acuzați că am făcut blat prima dată. Ei au vrut să batem noi în primul meci, ca să vină ei cu o sumă de bani mult mai mare. După care, la pauză să conducem iar, ca să vină cu o sumă și mai mare. Pentru că am pierdut în primul meci cu 3-4, s-a vrut acum să conducem la pauză, la retur, cu unul sau două goluri diferență, ca să se supraliciteze.

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Eu am văzut că ați postat despre treaba asta și nu am nimic de pierdut. Așa ceva nu trebuie să se întâmple. Iar pe mine m-au și acuzat pe nedrept. Vă dați seama că au auzit și arbitri, un tușier râdea pe margine, râdea lumea din tribune. Ăsta a fost un circ.

Se aude pe filmare cum țipă unul Csonby Sedorha care nu e nimic la echipă la noi. E doar un băgător de seamă. Țipa să dea de la noi de la jumatea terenului în poartă, a driblat unul, mai să scape să dea gol ‘Bă, acum te-ai trezit să joci?’ . Striga la portar, ‘Lasă, bă mingea în poartă, în p**a mea!’ Toată lumea a auzit asta.

Antrenorul echipei este, oficial vorbin,d nu ce scrie în presă, e Gabi Costea, care e și antrenor și jucător. La final de meci în vestiar mai să se ia la bătaie cu Csoby Sedorha. Pentru că i-a zis la pauză să facă nu știu ce schimbări, să bage mai slabi. El nu a vrut și nu a schimbat”, a continuat Dombrady.

Dombrady nu se teme de repercusiuni: „Nu am nicio frică. Toți vrem să plecăm de la echipa asta!”

Aproape toți fotbaliștii de la Talna Orașu Nou vor să plece de la echipă după cele întâmplate, mai ales că, deși au câștigat barajul, nu vor putea juca în Liga 3. „(n.r. – Crezi că mai sunt blaturi în fotbalul românesc?) 100%. Eu nu am fost implicat așa ceva, dar mă gândesc că da. (n.r. – Vă înscrieți în Liga 3?) Nu. Nu sunt bani. Nu s-a vrut promovarea la noi. Când am venit la echipă în iarnă vorbeam cu băieții de la Baia Mare. Mi-au zis vino, nu se vrea promovarea, se vrea câștigarea campionatului. Că am ajuns aici, noi mergem să câștigăm meciul că suntem profesioniști. Dacă la meciul ăsta îmi ziceau că trebuie să îl pierdem sau să stăm capră, eu îmi băgam p**a în meciul lor și nu mă prezentam la meci.

(n.r. – Nu ți-e teamă pentru ce ai putea să pățești?) Să pățesc ce? Fizic, verbal? Nu, nu am nicio frică. Nu am nicio frică. (n.r. – E clar că nu o să mai joci la echipa asta) Păi noi am vorbit deja în vestiar, toți jucătorii, că nu vrem să mai jucăm la echipa asta. De ce să jucăm? Acum fiecare face ce vrea până la urmă.

Noi, când ne-am întors de la meci, respectivul Csoby l-a sunat pe un coleg și eu am cameră în mașină, s-a înregistrat tot. Din ce am înțeles au vorbit ceva de bani, ar fi zis ceva de genul că nu s-au luat bani, decât dacă am fi pierdut noi”, a conchis jucătorul de la Talna Orașu Nou.