Au venit banii la CFR Cluj! Anunț oficial în ziua meciului cu Alashkert: „Suntem la zi! Nu suntem muritori de foame”

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Neluțu Varga a făcut o declarație de forță, cu doar câteva ore înainte de CFR Cluj – Alashkert, manșa secundă a „dublei” din turul 2 preliminar Conference League. Patronul ardelenilor a transmis că jucătorii vor fi cu banii la zi și că toate problemele financiare de la club se vor rezolva în cel mai scurt timp.

Vin banii în Gruia! Anunțul lui Neluțu Varga înainte de CFR Cluj – Alashkert

CFR Cluj s-a confruntat cu probleme financiare în acest start de sezon, dar Patronul fostei campioane a României a transmis că jucătorii vor încasa un salariu vineri, a doua zi după meciul cu Alashkert, după care vor ajunge cu banii la zi în săptămâna următoare. În tur, s-a terminat 1-1.

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„Sunt bine, sănătos, toate bune. Mâine le dau la băieţi un salariu, săptămâna viitoare plătim restanţa şi gata, suntem la zi! V-aţi gândit vreodată că mor eu? La afaceri poate să se întâmple azi sau poate să întârzie două zile, trei zile, o săptămână. Dar le-am rezolvat, le plătim. Nu suntem muritori de foame, n-am fost niciodată!”, a declarat Neluțu Varga, potrivit

Varga vrea calificarea în turul 3 preliminar Conference League

Neluțu Varga nici nu concepe alt rezultat în această seară decât victoria ardelenilor. Dacă se va impune, CFR Cluj va juca în turul 3 preliminar Conference League, acolo unde va da piept cu câștigătoarea dintre Tromso (Norvegia) și FC Hradec Kralove (Cehia). În tur, cehii s-au impus cu 1-0. „Astăzi (joi n.r.) am aşteptări să batem, nici nu mă gândesc la altceva. Mă gândesc să ne ajute Dumnezeu să trecem cu bine şi să ne concentrăm pe calificarea mai departe. Ei să-şi vadă de fotbal, eu să-mi văd de plăţi şi gata.

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Fiecare are atribuţiile lui la CFR. Fiecare trebuie să-şi facă treaba bine pentru că atunci toate merg bine. A fost o perioadă mai grea, acum scăpăm de ea şi intrăm într-un făgaş normal. Nu vin la meci, nicio şansă. Sunt plecat. Dacă eram la Cluj, cu drag aş fi venit, dar sunt plecat să rezolv problemele”, a adăugat patronul ardelenilor.