Au venit banii pe transferul lui Florinel Coman! Suma uriaşă încasată de Gigi Becali: „Un milion de euro e doar amenda!”. Exclusiv

Florinel Coman a fost transferat în vara anului 2024 de Al Gharafa. Qatarezii au fost de acord să achite clauza de reziliere de 5 milioane de euro către FCSB, doar că oficialii clubului l-au anunţat pe Gigi Becali că au fost păcăliţi de hackeri şi au trimis banii într-un cont din Vietnam.

Gigi Becali a încasat banii pe transferul lui Florinel Coman

şi TAS şi a avut de încasat şase milioane de euro, în total. Gigi Becali a declarat pentru FANATIK că în urmă cu câteva zile au fost viraţi banii, un milion de euro reprezentând amenda. Mai mult, patronul FCSB solicită şi dobândă pentru întârziere:

„Banii pe Florinel Coman i-am încasat în urmă cu câteva zile, şase milioane de euro. N-am avut nicio emoţie, eu v-am spus de anul trecut că îmi convine aşa, că iau mai mult cu un milion.

Le-am cerut şi dobândă pentru penalităţi: 500.000 de euro trebuie să îmi dea. Un milion de euro a fost doar amenda, acum le-am mai solicitat şi dobânda, iar ei trebuie să o plătească. Nu o plătesc, peste câteva luni o să am de încasat un milion.

E vorba de dobânda lunară pentru clauza de cinci milioane de euro. A trecut mai bine de un an şi mai am de încasat încă 500.000 de euro”, a spus Gigi Becali pentru FANATIK.

FCSB a câştigat procesele de la FIFA şi TAS

După ce qatarezii au refuzat să vireze suma pentru transferul lui Florinel Coman, Gigi Becali s-a adresat în prima instanţă la FIFA. Forul internaţional i-a dat câştig de cauză FCSB-ului, dar arabii au atacat decizia la TAS.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv a dat o decizie favorabilă lui Gigi Becali pe 28 august 2025, motivarea deciziei venind o lună mai târziu. TAS a dispus plata clauzei de reziliere şi a penalităţii de un milion de euro, convenită de ambele părţi dacă suma nu era virată în conturile FCSB până la finalul lunii iulie 2024.

Florinel Coman, înapoi la FCSB?! Care e situaţia atacantului

Transferul lui Florinel Coman în Qatar este foarte lucrativ din punct de vedere financiar, dar cariera atacantului a intrat într-un con de umbră. Ajuns rezervă la Al Gharafa, Coman a pierdut echipa naţională.

până la finalul contractului pentru a încasa salariul de trei milioane de dolari pe an, dar îl aşteaptă cu braţele deschise înapoi la FCSB:

„Eu l-am sfătuit mereu să ia banii de acolo, să stea să ia bani. El mai are contract acolo un an și jumătate. Ceea înseamnă că mai are de primit 3 milioane de euro ca salariu, că primește două milioane de euro pe an.

Dacă ăia îi dau un milion sau două milioane, eu îl aștept cu brațele deschise. Îi găsim loc în echipă. Eu cred, să vedem dacă mă înșel, că în România nu va mai juca la altă echipă în afară de Farul și FCSB”, a spus Gigi Becali pentru .