Au venit de la peste 7000 de kilometri să o susțină pe FCSB cu Young Boys: „Știm că a luat Champions League!”. Exclusiv

din etapa a 2-a a Europa League. Cu toate acestea, fanii s-au înghesuit să îi susțină pe roș-albaștrii. Campioana României a avut galerie chiar și din China!

Chinezii au venit la București să o susțină pe FCSB cu Young Boys

25.056 de spectatori au fost prezenți pe Arena Națională pentru a vedea meciul dintre FCSB și Young Boys. Printre aceștia s-a numărat și un grup de fani chinezi. Aflați în vacanță la București, aceștia au venit tocmai din Shenzhen și Shanghai pentru a îi încuraja pe campionii României.

„Ne place foarte mult, atmosfera este incredibilă. Prietenul meu a văzut că e meci astăzi și am zis să venim aici. El este un fan al Stelei București (n.r. – FCSB)”, a declarat o fană din China, în exclusivitate pentru FANATIK.

Favoritul asiaticilor este Florin Tănase, cel care a intrat pe teren în minutul 13,

„Îmi place foarte mult de numărul 10 (n.r. – Florin Tănase). E un jucător foarte tehnic. Este un stadion fabulos. Ieri am fost să vedem Castelul Bran, iar azi am vizitat Casa Poporului”, au mai spus asiaticii.

„Știm că a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986”

În pofida conflictului dintre CSA Steaua și FCSB și a deciziilor luate de instanțele de judecată din România, în China lumea știe că „FCSB este Steaua”.

„Știm că a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986”, au transmis suporterii chinezi. Apoi, aceștia au arătat pe telefon un clip cu atmosfera din Peluza Nord, dovadă că sunt la curent cu ce se întâmpla la gruparea roș-albastră. Fanii chinezi au încheiat interviul cu „Hai, FCSB!”.