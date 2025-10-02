Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Au venit de la peste 7000 de kilometri să o susțină pe FCSB cu Young Boys: „Știm că a luat Champions League!”. Exclusiv

FCSB a avut parte de susținere masivă la meciul cu Young Boys din Europa League. Câțiva fani au venit tocmai din China pentru a o vedea la lucru pe campioana României
Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
02.10.2025 | 21:42
Au venit de la peste 7000 de kilometri sa o sustina pe FCSB cu Young Boys Stim ca a luat Champions League Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Au venit de la peste 7000 de kilometri să o susțină pe FCSB cu Young Boys: „Știm că a luat Champions League!”. FOTO: colaj Fanatik

FCSB a dezamăgit pe Arena Națională în meciul cu Young Boys din etapa a 2-a a Europa League. Cu toate acestea, fanii s-au înghesuit să îi susțină pe roș-albaștrii. Campioana României a avut galerie chiar și din China!

ADVERTISEMENT

Chinezii au venit la București să o susțină pe FCSB cu Young Boys

25.056 de spectatori au fost prezenți pe Arena Națională pentru a vedea meciul dintre FCSB și Young Boys. Printre aceștia s-a numărat și un grup de fani chinezi. Aflați în vacanță la București, aceștia au venit tocmai din Shenzhen și Shanghai pentru a îi încuraja pe campionii României.

„Ne place foarte mult, atmosfera este incredibilă. Prietenul meu a văzut că e meci astăzi și am zis să venim aici. El este un fan al Stelei București (n.r. – FCSB)”, a declarat o fană din China, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Favoritul asiaticilor este Florin Tănase, cel care a intrat pe teren în minutul 13, în locul accidentatului Malcom Edjouma. 

„Îmi place foarte mult de numărul 10 (n.r. – Florin Tănase). E un jucător foarte tehnic. Este un stadion fabulos. Ieri am fost să vedem Castelul Bran, iar azi am vizitat Casa Poporului”, au mai spus asiaticii.

ADVERTISEMENT
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o...
Digi24.ro
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia”

„Știm că a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986”

În pofida conflictului dintre CSA Steaua și FCSB și a deciziilor luate de instanțele de judecată din România, în China lumea știe că „FCSB este Steaua”.

ADVERTISEMENT
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și...
Digisport.ro
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și nu au stat pe gânduri

„Știm că a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986”, au transmis suporterii chinezi. Apoi, aceștia au arătat pe telefon un clip cu atmosfera din Peluza Nord, dovadă că sunt la curent cu ce se întâmpla la gruparea roș-albastră. Fanii chinezi au încheiat interviul cu „Hai, FCSB!”.

Chinezi fani FCSB

1,95 e cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - U Craiova
Incidente violente în Europa League! Ultrașii echipei care o va întâlni pe FCSB...
Fanatik
Incidente violente în Europa League! Ultrașii echipei care o va întâlni pe FCSB pe Arena Națională, bătaie în plină stradă cu suporterii englezi. Video
Mario Felgueiras, pronostic uluitor pentru Rakow – Universitatea Craiova: „E ceva special, toți...
Fanatik
Mario Felgueiras, pronostic uluitor pentru Rakow – Universitatea Craiova: „E ceva special, toți și-l vor aminti”
Live Video Europa League, etapa 2. Nouă partide tari se joacă de la...
Fanatik
Live Video Europa League, etapa 2. Nouă partide tari se joacă de la această oră! Surpriză uriașă făcută de Go Ahead Eagles
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Talentatul fotbalist înjunghiat de 7 ori de interlopul Fane Căpățână, nevoit să își...
iamsport.ro
Talentatul fotbalist înjunghiat de 7 ori de interlopul Fane Căpățână, nevoit să își abandoneze cariera: 'Era de o calitate rar întâlnită, nu am văzut în viața mea așa ceva'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!