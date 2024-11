Au venit în Giulești și cu piesele de rezistență! Cum arată iubitele lui Siegrist, Blazek, Hromada sau Hasani

Rapid a transferat nu mai puțin de 12 jucători în acest sezon, iar aceștia au fost nevoiți să se acomode repede cu cerințele din Giulești. Mulți dintre ei au fost ajutați și de partenerele lor, care s-au mutat la București și au punctat pentru ei la capitolul imagine.

Cum arată iubitele jucătorilor transferați de Rapid

Benjamin Siegrist are o parteneră pur și simplu încântătoare și care este mai celebră pe Instagram decât portarul Rapidului. Dacă elvețianul are 42.000 de următoritori, Britanny Hockley are nu mai puțin de 248.000.

Absolventa de medicină este realizator radio, scriitoare, jurnalistă și actriță. Recent chiar a câștigat un premiu important pentru cea mai bună gazdă la podcastul celor de la ACRAS.

Logodnica în vârstă de 37 de ani a lui Benjamin Siegrist are o siluetă de invidiată și arată foarte bine ținând cont că nu se mai află la prima tinerețe. Nu i-a fost deloc ușor să se adapteze în România: „Se pare că Bucureştiul este capitala din Uniunea Europeană în care au loc cele mai multe cutremure. Eu nu ştiam asta! Ce am mai învăţat despre România este că are un număr mare de urşi, iar traficul este îngrozitor”.

Jakub Hromada, transferat definitiv de Rapid, la „pachet” cu superba lui parteneră

după a suferit o intervenție chirugicală la umăr, iar alături i-a fost soția lui, Terri, o slovacă cu rădăcini bulgărești. Cei doi au împreună o fetiță.

Terri a fost văzută deoseori la meciurile Rapidului, unde frumoasa brunetă a întors toate privirile. Soția jucătorului Rapidului cunoaște nu mai puțin de 5 limbi: engleză, germană, bulgară, cehă și slovacă și a studiat la Londra, la Universitatea Middlesex. Terri este fără doar și poate una dintre cele mai frumoase partenere de fotbaliști din România.

Eliska Enevova, una dintre ultimele „transferuri” de la Rapid. Este partenera lui Filip Blazek

Eliska Enevova este iubita lui Filip Blazek, fundașul central slovac în vârstă de 26 de ani. Cehoaica încearcă să stea departe de rețelele de socializare și nu este foarte activă.

Eliska și fotbalistul transferat de la Banik Ostrova pentru 250.000 de euro sunt deja împreună de ani buni. Rămâne de văzut dacă stoperul va reuși să se impună la Rapid.

Florent Hasani și Dielza Feratti au împreună doi copii

Florent Hasani și Dielza Feratti par cuplul perfect. Albaneza a rămas însărcinată cu al doilea copil după t .

Cei doi profită în acest moment de scurta vacanță prilejuită de meciurile echipelor naționale ale României și se află într-o vacanță la Milano. Dielza a venit cu bebelușul și pe stadionul Giulești la mai multe meciuri ale Rapidului.