Au venit la poze și autografe, dar au primit „interzis”! Starul celor de la Braga, păzit la Cluj de ofițerul de presă. Foto

Joao Moutinho a fost vedetă în Gruia după CFR Cluj - Braga 1-2. Internaționalul portughez a fost asaltat pentru poze și autografe
Alex Bodnariu, Cristian Măciucă
08.08.2025 | 09:00
CORESPONDENȚĂ DIN CLUJ
Au venit la poze și autografe, dar au primit „interzis”! Starul celor de la Braga, păzit la Cluj de ofițerul de presă. FOTO: Fanatik

Joao Moutinho (38 de ani) a fost integralist în CFR Cluj – Braga 1-2, prima manșă din turul 3 preliminar UEFA Europa League. La finalul jocului, a fost bătaie pentru o poza sau un autograf cu superstarul portughez.

„Bătaie” pentru un autograf și o poză cu Moutinho. Ce s-a întâmplat după CFR Cluj – Braga 1-2

Cel mai cunoscut fotbalist de la Braga a fost vedetă în Gruia la partida dintre CFR Cluj și Braga, din preliminariile Europa League. Deși are 38 de ani, mijlocașul lusitan a evoluat toate minutele în prima manșă.

După partidă, pe holurile stadionului „Dr. Constantin Rădulescu”, fanii au venit să îl întâlnească pe Joao Moutinho. Mijlocașul central a apucat să dea câteva autografe și să se fotografieze alături de câțiva copii, după care a primit „interzis” de la ofițerul de presă al celor de la Braga.

Joao Moutinho a fost luat din zona mixtă și nu a fost lăsat să stea la discuții cu jurnaliștii români. „Avem avion spre Spania și după altul către Portugalia. Trebuie să ne mișcăm repede”, s-a scuzat ofițerul de presă de la Braga.

Joao Moutinho este cel mai galonat fotbalist din lotul celor de la Braga. El a jucat pentru naționala Portugaliei în perioada 2005-2022, când a strâns 146 de selecții și a marcat 7 goluri. A pus umărul la titlul continental cucerit de Cristiano Ronaldo & Co., în 2016, la Europeanul din Franța.

De-a lungul carierei, mijlocașul ajuns la 38 de ani a jucat la Sporting Lisabona, FC Porto, AS Monaco, Wolves și, acum, Braga.

Și fostul star al Barcelonei a fost la mare căutare în Gruia

Moutinho n-a fost singurul fotbalist cerut de fanii din Gruia la poze și autografe după CFR Cluj – Braga 1-2. Și Pau Victor (23 de ani) a fost asaltat de suporterii ardeleni.

pau victor
Pau Victor dă autografe. FOTO: Fanatik

Atacantul spaniol a fost cumpărat în această vară de lusitani de la Barcelona cu suma de 12 milioane de euro. Pau Victor a jucat 29 de meciuri la Barcelona, reușind să marcheze 2 goluri și să de 1 assist.

