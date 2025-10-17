Sport

„Au venit scouterii din Franța pentru Darius Olaru!”. Dezvăluire neștiută despre transferul de la FCSB

Unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB a fost urmărit de scouteri veniți din Franța, însă transferul a picat dintr-un motiv incredibil pentru fotbalist.
Mihai Alecu
17.10.2025 | 21:50
De ce nu s-a realizat transferul lui Darius Olaru în Franța

Mijlocașul celor de la FCSB, Darius Olaru, a fost în ultimii ani unul dintre jucătorii care a avut cel mai important impact.

Darius Olaru, dorit în Franța! De ce a picat transferul

El a reușit să impresioneze și să atragă atenția cluburilor din străinătate, iar acum, Marius Baciu, fost fotbalist la FCSB, dezvăluie că s-a ocupat pentru ca niște scouteri din Franța să vină și să-l vadă pe internaționalul român. Aceștia au apreciat evoluția pe care Olaru a avut-o, însă decizia finală, de a nu face o ofertă, a venit din cauza faptului că jucătorul are probleme de atitudine pe teren și exagerează orice contact.

„Eu am organizat, au venit scouterii din Franța pentru Darius Olaru, înainte de accidentare, anul trecut. A jucat foarte bine, dar nu le-a plăcut pentru că stătea foarte mult pe jos, se plângea, se văita, avea o atitudine incorectă. Eu am spus și în emisiuni”, a declarat Marius Baciu la Prima Sport.

Episodul de care Marius Baciu povestește s-a petrecut în sezonul trecut, în toamnă, înainte ca fotbalistul să se accidenteze, în iarnă, și să rateze o bună parte a meciurilor pe care FCSB le-a avut în startul lui 2025. În actuala stagiune, Olaru a revenit la a fi un om de bază pentru Elias Charalambous, însă, până acum, nu a mai reușit să fie decisiv pentru cei de la FCSB și a fost criticat inclusiv de Gigi Becali.

Darius Olaru este cel mai bine cotat jucător de la FCSB

Conform celor de la Transfermarkt, Darius Olaru este cel mai bine cotat jucător de la FCSB și din SuperLiga. Mijlocașul are o valoare de piață de 7,5 milioane de euro, însă ar putea să plece de la campioana României pentru o sumă mai mică. Gigi Becali a declarat că jucătorul are o clauză de reziliere de 6 milioane de euro și că poate pleca dacă este achitată această sumă. Giovanni Becali a vorbit și el despre interesul care a existat pentru Olaru.

”Nu știu dacă e greu să îl mai dai acum, dar trebuie să îi găsești echipă. Toți scouterii pe care i-am adus aici și l-au văzut, directori sportivi, nu i-au găsit postul adecvat lui Olaru.Dar să vină cineva… Nu e o clauză exagerată la Olaru, dar el a întârziat puțin. Nu trebuia să aibă accidentarea aia, nu mai e Olaru pe care îl știam eu!”, a spus Giovanni Becali la FANATIK.

