Au venit special la Rapid – Oțelul pentru cel mai căutat jucător al momentului din SuperLiga: ”Suma e mulțumitoare. Totul se învârte în jurul banilor”. Exclusiv

Președintele clubului Oțelul Galați, Cristi Munteanu, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că au fost scouteri care să vadă un anumit jucător la întâlnirea cu Rapid și a vorbit despre ce se va întâmpla în perioada de mercato din iarnă.

Un jucător al Oțelului, urmărit de scouteri la meciul cu Rapid

Unul dintre cei mai apreciați jucători din SuperLiga este mijlocașul portughez Jaoa Lameira, iar Cristi Munteanu a vorbit despre , anunțată în exclusivitate de FANATIK.

”Eu îmi doresc să fie șansele cele mai mari să mențin aceiași jucători, pentru că sunt adunați astă vară. Unii au venit în iulie, alții în august, Conrado în septembrie. Mă rog să găsesc soluții financiar să-i mențin pe toți, să nu plece niciunul.

(n.r. – Oferta de la Widzew Lodz este mulțumitoare ca sumă pentru voi?) Da, este, dar îmi doresc să nu avem nevoie așa de mare de partea financiară și să dăm vreun jucător. Cu 2-3 transferuri în iarnă, la echipa pe care o avem acum, ai șanse să te bați acolo sus la play-off. Mai e și Cupa României unde suntem în cărți. Suntem pe două obiective cu reale șanse de a le îndeplini.

(n.r. – Din ce știu, polonezii dau pe Lameira 450.000 de euro și lui 25.000 de euro pe lună) Au fost și în Giulești niște scouteri de la un club important din Polonia. Mă bucur că jucătorii noștri sunt căutați și asta se întâmplă pentru că au calitate și sunt jucători care produc fotbal.

(n.r. – Te-au căutat FCSB și Rapid pentru Lameira?) Nu, din țară nu ne-a contactat nimeni. Am convenit cu jucătorul să nu discutăm despre asta, trebuie să ne concentrăm pe acest final de an. Apoi, în iarnă, împreună cu jucătorul vor lua decizia cea mai bună pentru club și apoi pentru jucător”, a declarat Munteanu, la .

Ce se întâmplă cu brazilianul intrat în atenția lui Gigi Becali

Președintele grupării gălățene a mărturisit că nu a avut nicio discuție cu nimeni de la FCSB în ceea ce-l privește pe fundașul stânga Conrado Buchanelli Holz. Din informațiile FANATIK, în cazul în care nu va reuși transferul lui Kevin Ciubotaru de la FC Hermannstadt.

”(n.r. – A fost o ofertă verbală de la FCSB pentru Conrado?) Nu. Nu am avut nimic din România pentru niciun jucător. E prea devreme, mai sunt meciuri de jucat. Dacă nu ești puternic mental, la ce s-a scris despre Lameira că pleacă acolo, l-am văzut și pe nea Gigi la televizor, mi-a fost teamă ca în Giulești să nu facă un meci slab, să aibă presiune multă pe el.

Dar Lameira în Giulești a fost imperial, nu l-a afectat toate comentariile la adresa lui. E problema dânsului (n.r. – a lui Gigi Becali) dacă este de părere că Lameira nu e de FCSB. E căpitanul nostru și unul dintre cei mai importanți oameni din vestiar.

Are 26 de ani și mai are multe de spus în fotbal. Sper să rămână la noi și să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele, dar asta depinde de partea financiară și dacă ne permitem să mai ținem acești jucători.

(n.r. – Vă permiteți să-l țineți și pe Joao Paulo?) Mi-aș dori să-i țin pe toți. Dacă aș avea bani i-aș ține pe toți și aș mai lua 2-3. Dar totul ține de bani, sunt jucători care sunt căutați. Vom vedea în ianuarie, vom vedea ce priorități are clubul din punct de vedere financiar”, a spus el.

Unde suferă cel mai mult Oțelul

Cristi Munteanu a recunoscut la FANATIK SUPERLIGA că în acest moment Oțelul suferă la nivelul băncii de rezerve și a precizat că echipa nu va efectua niciun cantonament în străinătate în pauza de iarnă.

”(n.r. – Cuplul de mijlocași Lameira – Joao Paulo e cam cel mai în formă din ultimul timp) Așa este și îl mai au pe Nuno Pedro care e în fața lor. E Andrezinho, îl mai avem pe Patrick care nu mai prinde primul 11 deși e un jucător care mie îmi place foarte mult.

Nu avem bancă, jucători de aceeași valoare care să vină să-i suplinească. Ne bazăm în momentul de față pe 12-13-14 jucători care fac față ritmului de Superliga, dar așteptăm iarna să mai aducem.

Jucătorii pleacă în vacanță duminică, le-am luat bilete de avion la toți străinii și ne vom reuni în prima parte din ianuarie. N-am luat nicio decizie în privința cantonamentului. E timpul prea scurt să mergi prin Antalya și să dai de vreme urâtă, de vânt, să cheltui și bani… Mai mult ca sigur rămânem acasă”, a afirmat Munteanu.