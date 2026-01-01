Sport

Au vrut să ardă toate peliculele cu Nadia Comăneci la Revoluţie! O fostă sportivă a plecat din ţară după ce fratele ei a fost ucis

Toate peliculele cu performanțele Nadiei Comăneci, inclusiv cea de la Montreal, au fost la un pas să fie arse! Revoluția a venit la fix pentru a salva un capitol important din istoria sportului românesc
Ciprian Păvăleanu
01.01.2026 | 15:22
Au vrut sa arda toate peliculele cu Nadia Comaneci la Revolutie O fosta sportiva a plecat din tara dupa ce fratele ei a fost ucis
Peliculele cu Nadia Comăneci, la un pas să fie arse înainte de Revoluție. Foto: Colaj FANATIK
Nadia Comăneci a reușit să fugă din țară cu puțin timp înainte de Revoluție, iar această decizie ar fi putut duce la arderea tuturor peliculelor din arhiva națională în care apărea fosta gimnastă. O altă sportivă, Alina Astafei, fostă campioană europeană și mondială la săritura în înălțime, nu a mai vrut să mai audă de țara sa natală după ce fratele ei mai mare a fost împușcat înainte de Revoluție.

Peliculele cu Nadia Comăneci, la un pas să fie arse înainte de Revoluție

Nadia Comăneci este una dintre cele mai mari sportive ale României. Ea a avut o carieră de succes, iar momentul său de la Montreal, când a obținut prima notă de „10”, a intrat în istoria mondială a gimnasticii.

Fosta gimnastă a fugit din țară pe vremea comunismului, cu puțin timp înainte de Revoluție, mai exact în noiembrie 1989. Statul a încercat să o facă să revină, însă, în momentul în care s-a lovit de numeroase refuzuri, s-a decis să se dea foc tuturor peliculelor cu Nadia Comăneci din arhiva națională, considerând-o trădătoare de țară. Andrei Vochin a povestit mai multe despre acest episod în emisiunea „Oldies But Goldies”:

„Nadia fugise din România cu o lună înainte și tot încercau să o aducă înapoi. Pentru că nu reușeau, cineva propusese să ardă peliculele cu Nadia Comăneci pentru a fi ștearsă din istorie. Pe Marcel Răducanu l-au șters din casetele de meci. Echipa României avea 10 oameni, dacă nu erai atent să-i numeri. Revoluția a salvat peliculele. Performanța de la Montreal nu era într-un singur exemplar, deci oricum nu ar fi dispărut”, a povestit Andrei Vochin la „Oldies But Goldies”.

Cine este Alina Astafei, sportiva care nu a mai vrut să audă de România după Revoluție

Alina Astafei este o sportivă mai puțin cunoscută de publicul larg, mai ales din cauza faptului că ea a decis să nu mai concureze pentru România după ceea ce propria țară i-a făcut fratelui ei mai mare. Aflat înainte de Revoluție la Palatul Telefoanelor, el a fost împușcat și a murit câteva zile mai târziu pe patul de spital.

În urma furiei adunate de-a lungul anilor de la acest tragic eveniment, Alina Astafei, deși câștigase deja o medalie de argint pentru „tricolor”, a decis să plece în Germania și să nu mai concureze niciodată pentru țara ei natală: „(n.r. – Fratele Alinei Astafei) El participase cu o seară înainte la baricadă. Băiatul a participat la evenimente, iar mama lui s-a bucurat când a ajuns acasă și l-a rugat să nu se mai ducă, deoarece este periculos. Din păcate, pe 22 decembrie, în fața Palatului Telefoanelor, s-a deschis focul asupra lor. Un glonte i-a străpuns omoplatul, plămânul și rinichiul. Nu a murit pe loc, a fost dus de urgență la spital. A fost operat, a mai trăit două zile, dar din nefericire au apărut complicații, a făcut infecție și a murit.

Sora sa, Alina Astafei, avea 17 ani atunci și practica săritura în înălțime. În 1992 a luat argint la Olimpiada de la Barcelona. În timpul acesta a trăit o dramă. S-a axat doar pe muncă pentru a uita că i-a murit fratele mai mare. A încercat să afle cine și de ce s-a întâmplat acest lucru. După ce a obținut medalia pentru România, de furie, a plecat în 1993 în Germania. Povestea la vremea respectivă că pentru ce i-a făcut România fratelui ei, a ales să concureze pentru Germania. S-a simțit trădată de țară. A fost campioană europeană și mondială pentru Germania, dar în sufletul ei a rămas o rană. Am încercat s-o caut pe vremea când juca Marica la Stuttgart, pentru că ea acolo era stabilită. Am vorbit o singură dată cu ea, iar apoi nu a mai răspuns. A zis că nu mai vrea să aibă nicio legătură cu România”, a mai dezvăluit Andrei Vochin la emisiunea „Oldies But Goldies”.

