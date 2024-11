Au vrut să-i însceneze un flagrant cu droguri. Coșmar fără sfârșit pentru Ken de România: „Îmi e frică, s-ar putea termina urât”

Andrei Bogdan, tânărul supranumit Ken de România, se confruntă cu o situație mai puțin obișnuită. El susține că a ajuns să se teamă să iasă din casă pentru că se simte urmărit, i s-au spart conturile de social media. Ba mai mult de atât, se pare că cineva a încercat să-i însceneze un flagrant cu droguri.

Ken de România, urmărit non-stop. Conturile și telefonul i-au fost sparte

Ken de România este disperat și spune că are impresia că se confruntă cu un dușman invizibil. Totul ar fi început în urmă cu mai bine de jumătate de an, când a început să primească apeluri și mesaje ciudate, de la persoane necunoscute. Ulterior s-a trezit cu fotografii cu el, în locuri publice, unde se afla chiar în momentul acela. Mai mult, și să intre în diverse aplicații fără să fie controlat de proprietarul lui.

„Totul a început acum 8-9 luni de zile. De atunci cineva încearcă să îmi denigreze imaginea. Sunt urmărit peste tot. Primesc poze și apeluri când merg undeva, de către diferite numere, care ulterior se schimbă. Pozele sunt fix din spatele meu. Mi se pun anunțuri pe site-uri de matrimoniale și escorte.

Sunt sunat de oameni extrem de ciudați. Deranjat tot timpul. Telefonul îmi merge singur pe ecran. Conturile mele au fost sparte, inclusiv cel de Google, whatsapp, etc. Am încercat să schimb din nou telefonul, dar am aceleași probleme”, a declarat Ken de România pentru FANATIK.

Tânărul susține că i s-au făcut poze în timp ce era în drum spre litoral

Andrei susține că, în ultima perioadă, astfel de incidente s-au înmulțit, iar vara trecută a fost urmărit inclusiv pe autostradă. Ken de România nu înțelege cine ar putea să-și consume timpul și resursele pentru o astfel de operațiune sau care este scopul.

„Când merg undeva să mă plimb, primesc telefoane cu adresă sau hotelul la care sunt. Poze din spatele meu de la diverse persoane. Am fost urmărit inclusiv pe autostrada București – Constanța. Erau poze tot din spate.

Am perceput, la început, totul ca pe o glumă, dar situația devine din ce în ce mai serioasă. S-a ajuns prea departe. Telefonul merge singur după ce a fost schimbat de două ori. Mi s-au clonat conturi. Mai nou cineva încercă să facă noi conturi cu mine pe social media”, mai spune Ken de România.

Ken de România: ”Nu mai gândesc corect”

Cel mai grav incident s-ar fi petrecut în urmă cu două luni și jumătate, atunci când tânărului i s-ar fi înscenat . Ken spune că trăiește cel mai negru scenariu din viața sa și se gândește tot mai serios să meargă la poliție, cu toate că nu crede că oamenii legii îi vor lua în serios plângerea.

„Acum două luni jumătate mi s-a încercat o înscenare din partea unor persoane. Ceva cu droguri, ca și cu le-aș fi deținut eu. Îmi este extrem de frică în toată situație să nu mi se întâmplase ceva mai rău. Nu mai pot ieși din casă și nu mai gândesc corect. Trăiesc cea mai urată perioadă. Este un calvar care s-ar putea termina urât dacă cineva nu mă poate ajuta”, a încheiat Ken de România.

La începutul acestui an, Ken de România a mai fost victima unui episod violent. El a fost agresat într-un club din Pitești și chiar lovit în cap cu o sticlă. În ciuda faptului că și-a scos un certificat medico-legal și a făcut plângere penală împotriva agresorilor, dosarul său a fost clasat, pe motiv că procurorul a considerat că fapta autorului „nu este prevăzută de legea penală”.