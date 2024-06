„Au vrut să ne dea meciul?”. Bănel Nicoliță, dezvăluiri din teren de la Olanda – România, de la EURO 2008

România este mai aproape ca niciodată să iasă pentru a doua oară din grupe la un Campionat European. „Tricolorii” au fost la un pas de această performanță și în 2008, când

Bănel Nicoliță, dezvăluiri de la Olanda – România 2-0. Cum am ratat calificarea în sferturile lui Euro 2008

Naționala de fotbal a României a ieșit o singură dată din grupe la un Campionat European. S-a întâmplat în 2000, când Hagi & Co. au ajuns până în sferturi. „Tricolorii” puteau egala performanța și la Euro 2008, când au făcut parte din grupa morții alături de Franța, Italia și Olanda.

Pentru a ajunge în sferturi, naționala lui Pițurcă trebuia să bată Olanda, dar a pierdut cu 2-0. Bănel Nicoliță a jucat în acel meci de pomină. Acum,

„La meciul cu Olanda, știți că am avut egal cu Franța, egal cu Italia și la meciul cu Olanda toată lumea a spus că ne vor da meciul. Că van Persie nu va juca. Și eu i-am simțit că joacă, nu s-au dat la o parte. Vorbesc serios.

Am și avut două ocazii. Dar nu am simțit că s-au dat la o parte. Atât am putut noi la momentul acela. Noi am venit cu încrederea și cu nebunia aia că putem să batem Olanda pentru că toată lumea scria că Olanda se va da la o parte.

Noi cred că n-am mai fost concentrați și totul s-a întors împotriva noastră. Noi știam că trebuie să mergem să îi batem. Pentru mine n-a fost un meci aranjat”, a declarat Bănel Nicoliță, în exclusivitate la FANATIK LA EURO.

România a participat la șase ediții de Campionat European: Euro 1984, Euro 1996, Euro 2000, Euro 2008, Euro 2016 și Euro 2024. La turneul din Austria și Elveția a jucat și Bănel Nicoliță , care a bifat 37 de selecții pentru echipa națională a României și a marcat un gol.

La Euro 2024, România face parte din Grupa E, alături de Belgia, Ucraina și Slovacia. După primele două meciuri, „tricolorii” sunt pe primul loc, cu 3 puncte, la fel ca toate celelalte naționale, dar cu un golaveraj superior.

Ultima partidă din grupă pentru naționala lui Edi Iordănescu, cu Slovacia, e programată miercuri, 26 iunie, la Frankfurt, de la ora 19:00. De la aceeași oră e programat și meciul Belgia – Ucraina.

