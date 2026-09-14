Sport

La 37 de ani, Pierre-Emerick Aubameyang a „curentat-o” și pe viitoarea adversară a Universității Craiova! Record impresionant egalat de gabonez. Video

Pierre-Emerick Aubameyang a marcat din nou în Spania și a egalat un record vechi de 17 ani! Ultima victima a gabonezului a fost chiar viitoarea adversară a Universității Craiova.
Dragos Petrescu
14.09.2026 | 06:00
La 37 de ani PierreEmerick Aubameyang a curentato si pe viitoarea adversara a Universitatii Craiova Record impresionant egalat de gabonez Video
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Aubameyang a marcat și in poarta lui Getafe, viitoarea adversară a Universității Craiova, și a intrat în istorie // FOTO: Instagram
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Ajuns la 37 de ani, Pierre-Emerick Aubameyang continuă să impresioneze. Atacantul gabonez a înscris din nou în La Liga, salvând un punct pentru Deportivo A Coruna în meciul cu Getafe, viitoarea adversară a Universității Craiova din UEFA Conference League. Duelul din runda cu numărul #5 din La Liga s-a terminat cu scorul de 1-1, iar Aubameyang a ajuns la 5 goluri marcate în primele cinci meciuri, întrând astfel intr-o galerie selectă.

Aubameyang a „curentat-o” pe viitoarea adversară a Universității Craiova și a intrat în istorie!

Revenit după 4 ani în campionatul Spaniei, atacantul gabonez are parte de un început de stagiune de-a dreptul impresionant, reușind să puncteze în toate cele cinci meciuri disputate până în prezent de nou-promovata Deportivo A Coruna, echipa care a plătit 1,5 milioane de euro pentru a-l transfera de la Marseille. Ultimul gol a venit duminică, împotriva lui Getafe, un club care va da piept cu Universitatea Craiova în UEFA Conference League.

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În minutul 78 al întâlnirii de pe „Coliseum”, Aubameyang a fost găsit excelent de centrarea lui Yeremay Hernandez, iar acesta a finalizat cu capul, stabilind scorul final al partidei, 1-1, și salvând un punct pentru echipa sa. Getafe înscrisese prin Ramon Terrats, în minutul 66. Astfel, Deportivo rămâne neînvinsă în acest start de sezon în Spania, având două victorii și trei remize în primele cinci etape.

Ba mai mult, datorită golului marcat duminică, Aubameyang a intrat într-un club select: doar de zece ori în istoria campionatului spaniol se mai întâmplase ca un jucător să înscrie în primele 5 meciuri ale echipei sale. Până la gabonez, Zlatan Ibrahimovic fusese ultimul care a izbutit acest lucru, în urmă cu 17 ani (2009), pe vremea când îmbrăca tricoul Barcelonei.

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Universitatea Craiova va debuta în UEFA Conference League împotriva lui Getafe

Meciul dintre Universitatea Craiova și Getafe va deschide aventura europeană a celor două echipe în actuala stagiune. Duelul din Bănie va avea loc pe 15 octombrie, de la ora 19:45. Până atunci, clubul spaniol va mai disputa trei meciuri în La Liga: pe teren propriu cu Malaga, respectiv în deplasare cu Real Betis și campioana Barcelona. Meciul împotriva catalanilor va fi ultimul înaintea întâlnirii de pe „Ion Oblemenco”, pe 10 octombrie.

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Programul complet al Universității Craiova în grupa unică din UEFA Conference League:

  • Universitatea Craiova – Getafe (15 octombrie, 19:45);
  • Inter Escaldes – Universitatea Craiova (22 octombrie, 19:45);
  • Universitatea Craiova – Egnatia (5 noiembrie, 22:00);
  • Brighton – Universitatea Craiova (26 noiembrie, 19:45);
  • Kairat Almaty – Universitatea Craiova (10 decembrie, 17:30);
  • Universitatea Craiova – FC Copenhaga (17 decembrie, 22:00).
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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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