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Ajuns la 37 de ani, Pierre-Emerick Aubameyang continuă să impresioneze. Atacantul gabonez a înscris din nou în La Liga, salvând un punct pentru Deportivo A Coruna în meciul cu Getafe, viitoarea adversară a din UEFA Conference League. Duelul din runda cu numărul #5 din La Liga s-a terminat cu scorul de 1-1, iar Aubameyang a ajuns la 5 goluri marcate în primele cinci meciuri, întrând astfel intr-o galerie selectă.

Aubameyang a „curentat-o” pe viitoarea adversară a Universității Craiova și a intrat în istorie!

Revenit după 4 ani în campionatul Spaniei, atacantul gabonez are parte de un început de stagiune de-a dreptul impresionant, reușind să puncteze în toate cele cinci meciuri disputate până în prezent de nou-promovata Deportivo A Coruna, echipa care a plătit 1,5 milioane de euro pentru a-l transfera de la Marseille. Ultimul gol a venit duminică, împotriva lui Getafe, un club care va da piept cu Universitatea Craiova în UEFA Conference League.

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În minutul 78 al întâlnirii de pe „Coliseum”, Aubameyang a fost găsit excelent de centrarea lui Yeremay Hernandez, iar acesta a finalizat cu capul, stabilind scorul final al partidei, 1-1, și salvând un punct pentru echipa sa. Getafe înscrisese prin Ramon Terrats, în minutul 66. Astfel, Deportivo rămâne neînvinsă în acest start de sezon în Spania, având două victorii și trei remize în primele cinci etape.

🚨 LA LIGA! 🇪🇸 5 GOALS IN 5 GAMES FOR PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG! 🇬🇦 — Polymarket FC (@PolymarketFC)

Ba mai mult, datorită golului marcat duminică, Aubameyang a intrat într-un club select: doar de zece ori în istoria campionatului spaniol se mai întâmplase ca un jucător să înscrie în primele 5 meciuri ale echipei sale. Până la gabonez, Zlatan Ibrahimovic fusese ultimul care a izbutit acest lucru, în urmă cu 17 ani (2009), pe vremea când îmbrăca tricoul Barcelonei.

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Aubameyang iguala un registro que nadie conseguía desde Ibrahimović en 2009 🤯🔥 Cinco jornadas, cinco partidos marcando. El ‘7’ está volando con el Dépor 🚀⚽ — DAZN España (@DAZN_ES)

Universitatea Craiova va debuta în UEFA Conference League împotriva lui Getafe

Meciul dintre și Getafe va deschide aventura europeană a celor două echipe în actuala stagiune. Duelul din Bănie va avea loc pe 15 octombrie, de la ora 19:45. Până atunci, clubul spaniol va mai disputa trei meciuri în La Liga: pe teren propriu cu Malaga, respectiv în deplasare cu Real Betis și campioana Barcelona. Meciul împotriva catalanilor va fi ultimul înaintea întâlnirii de pe „Ion Oblemenco”, pe 10 octombrie.

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Programul complet al Universității Craiova în grupa unică din UEFA Conference League: