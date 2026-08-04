Auda face încă o victimă în cupele europene după eliminarea FCSB. Letonii merg din victorie în victorie în Conference League

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în turul 2 preliminar Conference League. După ce au trecut de fosta campioană a României, letonilor le-a ieșit în cale formația albaneză Dinamo City. Ce scor a obținut „călăul” bucureștenilor în manșa tur.

FK Auda, victorie cu Dinamo City

Meciul tur dintre FK Auda și Dinamo City s-a jucat pe stadionul Skonto, din Riga, unde s-a jucat și returul cu FCSB. Titularii care au înfruntat echipa bucureșteană la victoria cu 4-1 de pe teren propriu au evoluat și în meciul de marți seară. După 0-0 în prima repriză, FK Auda a forțat în repriza secundă.

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Barthelemy Diedhiou, atacantul care a marcat pe Ghencea și apoi alte două goluri la returul cu FCSB (în minutele 45+2 și 67), a punctat și de această dată. El a deblocat tabela în minutul 68, din pasa lui Eduards Daskevics. La scurt timp după golul încasat, Perndreca a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat.

Au urmat 4 schimbări în tabăra albanezilor. Deși s-au acordat 5 minute suplimentare de joc, rezultatul a rămas neschimbat. Auda a învins cu 1-0 și are o primă șansă de calificare mai departe pentru returul din Albania. Primul „11” al lui FK Auda cu Dinamo City: Punis – Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis – Bongemba, Traore, Fofana – Dașkevics, Kone, Deldhiou.

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Adversar infernal pentru Auda, dacă ajunge în play-off-ul Conference League

Chiar dacă au trecut de FCSB, letonii nu au preluat statutul de cap de serie. După duelul cu albanezii de la Dinamo City, în caz că elimină clubul din Tirana, FK Auda ar avea o misiune infernală în play-off-ul Conference League.

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Conform tragerii la sorți, letonii vor da în ultimul pas către grupa principală din cea de-a treia competiție europeană de , care se înfruntă în turul 3 preliminar din Europa League. Pafos a evoluat sezonul trecut în Champions League, în timp ce Salzburg în Europa League.