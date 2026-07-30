Auda – FCSB, LIVE VIDEO în Conference League, turul 2 preliminar, manșa retur. Cine transmite partida

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Meciul retur dintre FK Auda și FCSB, contând pentru turul 2 preliminar din UEFA Conference League, va avea loc joi, 30 iulie, de la ora 19:00. Fanii din România vor putea urmări partida în format LIVE TEXT și pe FANATIK, cu toate momentele importante prezentate în timp real. De ce nu se vede partida la TV și

Auda – FCSB, LIVE VIDEO în Conference League, turul 2 preliminar

Meciul din a treia competiției europeană inter-cluburi ca valoare, dintre FK Auda – FCSB, se joacă joi, 30 iulie 2026, de la ora 19:00 (ora României), pe Stadionul Skonto din Riga (Letonia). Surprinzător, letonii pleacă în această dispută cu un avantaj de un gol. Auda s-a impus la București cu scorul de 3-2. Au marcat pentru formația baltică Daskevics (minutul 5), Diedhiou (32) și Kone (90+4) pentru Auda). Golurile românilor au fost opera lui Octavian Popescu (23) și noul transfer Aymen Boutoutaou (71).

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Echipe probabile în meciul Auda – FCSB

, rezultatul rușinos de la București. Dacă ne uităm pe lotul deplasat de echipa roș-albastră în țara baltică, vedem aici câteva probleme. În continuare, Ofri Arad, Ngezana și Miculescu nu pot evolua contra letonilor din cauza accidentărilor.

O veste bună vine în legătură cu un transfer recent realizat de fosta campioană. Dylan Batubinsika (30 de ani), fundaș central congolez, prezent la Cupa Mondială din această vară, e în lotul deplasat de FCSB în Letonia. Apărătorul african văzut primele două meciuri jucate de FCSB după transferul său, turul cu Auda și jocul cu Csikszereda, din tribună.

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Iată lotul complet pe care Marius Baciu se va baza la returul cu Auda de la Riga: Ștefan Târnovanu, Matei Popa, Mihai Udrea, Valentin Crețu, Ronny Labonne, Andre Duarte, Joyskim Dawa, Mihai Popescu, Andrei Dancuș, Risto Radunovic, Dylan Batubinsika, Luca Stancu, Ricardo Pădurariu, Octavian Popescu, Eddy Gnahore, Joao Paulo, Juri Cisotti, Alexandru Stoian, Florin Tănase, Daniel Bîrligea, Denis Politic, Mihai Toma, Aymen Boutoutaou.

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Cine transmite în România meciul Auda – FCSB

Partida tur dintre FCSB și Auda s-a văzut în România la postul Pro TV. Fanii primesc o lovitură cruntă în privința manșei secunde, din Letonia. Astfel, deși televiziunea din țara noastră a achiziționat drepturile și pentru jocul de la Riga, postul a decis să transmită întâlnirea exclusiv pe platforma de streaming VOYO. Fanii din România care vor să urmărească duelul vor avea nevoie de un abonament activ la platformă. Abonamentul lunar este în valoare de 5,99 euro, echivalentul a aproximativ 30 de lei.

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Cine este arbitrul meciului Auda – FCSB

UEFA l-a delegat pe centralul galez Tom Owen la manșa secundă a turului 2 preliminar din Conference League, Auda – FCSB. El va fi ajutat de conaționalii Johnathon Bryant și Lewiss Ross Edwards, în timp ce al patrulea oficial este Alex McInch. Owen are ecuson FIFA din 2021 și este considerat unul dintre oficialii aflați în ascensiune în arbitrajul din Țara Galilor.

E important de subliniat că acest arbitru de 34 de ani a mai avut ”contact” cu fotbalul românesc. În 2021, el a arbitrat partida Letonia U19 – România U19, din preliminariile Campionatului European. Galezul a acordat atunci trei lovituri de pedeapsă: două pentru letoni și una pentru România.

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Cote pariuri Auda – FCSB în Conference League

Elevii lui Marius Baciu și-au revenit în campionat după victoria cu 2-0 în fața celor de la Csikszereda. Acum, în Europa, FCSB are o misiune mult mai complicată. După acel 2-3 din tur, bucureștenii trebuie să câștige în Letonia pentru a continua parcursul european. Un succes în 90 de minute, la un gol diferență, înseamnă prelungiri. Casele de pariuri oferă cote între 1,55 și 1,70 pentru ”2 solist”.

Favorită uriașă la calificare înainte de meciul de la Buucrești, când primea o cotă de 1,10, FCSB nu mai are acum parte de o așa mare încredere din partea specialiștilor. Astfel, casele de pariuri merg pe un 50 – 50% șanse. Unele o dau chiar favorită pe Auda la calificare (1,77 la 1,95), iar altele pe echipa din România (2,02 la 1,75).

Urmărește în timp real Auda – FCSB live text pe FANATIK

meciul din Letonia o pot face în format LIVE TEXT pe FANATIK. Manșa retur din Conference League, Auda – FCSB, va putea fi urmărită pe site-ul nostru. În timp real, aici aveți toate momentele importante ale partidei.

Apoi, după fluierul final, FANATIK vine cu alte surprize. Pe site găsiți reacțiile jucătorilor și antrenorilor, concluziile meciului, dar și, dacă e cazul, informații despre următorul adversar. Este un meci capital pentru FCSB, întrucât un eșec înseamnă eliminarea prematură din Europa încă din luna iulie.