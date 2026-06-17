Sport

Auda, rezultat surprinzător imediat după ce s-a aflat că va înfrunta FCSB în Conference League. Letonii au jucat meci oficial

FCSB va întâlni formația FK Auda în turul 2 preliminar al Conference League. Letonii au suferit o înfrângere în campionat, chiar în ziua în care a avut loc tragerea la sorți.
Traian Terzian
18.06.2026 | 00:05
Auda rezultat surprinzator imediat dupa ce sa aflat ca va infrunta FCSB in Conference League Letonii au jucat meci oficial
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FK Auda, adversara FCSB în Conference League, înfrângere în campionatul Letoniei. Sursă foto: Facebook FK AUDA
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După ce a aflat că se va duela cu FCSB în cupele europene, FK Auda a intrat pe teren pentru un meci din campionatul intern. Formația letonă a suferit o înfrângerea, a cincea din actualul sezon.

FK Auda, înfrângere în Letonia după ce a aflat că va întâlni FCSB

La doar câteva ore după ce s-a stabilit că va întâlni FCSB în turul 2 preliminar al Conference League, FK Auda a evoluat în deplasare cu Tukums 2000. Partida a contat pentru etapa a 18-a a campionatului din Letonia.

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Gazdele au deschis scorul prin Bogdans Samoilovs (30), dar viitoarea adversară a ”roș-albaștrilor” a egalat rapid prin Oskars Rubenis (35). În ciuda faptului că FK Auda s-a aflat la cârma jocului, la pauză s-a intrat cu scorul de 1-1.

Partea secundă a fost mult mai echilibrată, iar cei care au profitat în cele din urmă au fost jucătorii de la Tukums 2000. Nigerianul Ede Oloko a dat lovitura de grație în minutul 62 și gazdele s-au impus în cele din urmă cu scorul de 2-1.

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FK Auda, departe de lupta la titlu

Antrenorul francez al celor de la FK Auda, Didier Zanetti, a folosit în această întâlnire următoarea formulă de echipă: Purins – Hrvoj, Ouedraogo, Arroyo, Rubenis – Bongemba – Daskevics, Diedhiou (M. Fofana 69), W. Fofana (Ibrahim 69), Gerold (Lusweki 76) – Kone (Vergara 76).

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După această partidă, care a închis etapa a 18-a a campionatului Letoniei, FK Auda se află pe locul trei în clasament, cu 35 de puncte. Lider este RFS, cu 46 de puncte, urmată de Riga FC, cu 45 de puncte.

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Pentru viitoarea adversară a celor de la FCSB în turul 2 preliminar al Conference League urmează o nouă întâlnire în deplasare. În runda cu numărul 19, FK Auda va juca duminică, 21 iunie, de la ora 14:00, pe terenul celor de la Super Nova.

Reacția lui Gigi Becali când a aflat numele adversarei

FK Auda este unul dintre cei mai accesibili adversari pe care FCSB putea să-i aibă în turul 2 preliminar al Conference League. Contactat de FANATIK după tragerea la sorți, Gigi Becali a mărturisit că nu a auzit de letoni și nici nu concepe ca ”roș-albaștrii” să nu ajungă în grupă.

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”Nu știu cu cine jucăm, nu am auzit de ei. Nu știu nimic despre celelalte echipe, dar știu și mă interesează doar despre echipa noastră. Știu un singur lucru: calificarea în Conference League. Atât! În rest nici nu mă interesează prea mult cu cine jucăm”, a declarat Becali.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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