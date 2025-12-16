Audi, ultimele detalii despre participarea în următorul sezon de Formula 1. Sponsor uriaș pentru mastodontul german

ADVERTISEMENT

Sezonul de Formula 1 din 2025 a luat final și acum ies la iveală detalii despre următorul sezon. Audi va lua locul celor de la Kick Sauber pe grila de start, iar ca sponsor principal îi va avea alături pe cei de la Revolut.

Revolut intră în Formula 1 alături de Audi. Care va fi sigla echipei și sub ce denumire va concura

Luni, 15 decembrie, echipa Audi și-a dezvăluit numele oficial și sigla, iar lansarea oficială globală a fost anunțată pentru data de 20 ianuarie, la Berlin. Acest lucru reprezintă un pas important pentru echipa ce și-a exprimat intenția de a intrat în Formula 1 încă din 2022, iar acum este gata să înceapă acțiunea. Revolut va fi sponsorul principal al celor de la Audi.

Parteneriatul cu compania de tehnologie financiară a fost confirmat anterior, încă din luna iunie a acestui an, iar acum și-au anunțat numele oficial al echipei, care va fi „Audi Revolut F1 Team”. „Sunteți gata de ce urmează? Vă prezentăm Audi Revolut F1 Team și noua noastră identitate! Ne vedem în Berlin pe 20 ianuarie”, au transmis cei de la Audi într-o postare pe Instagram.

Parteneriatul dintre Audi și Revolut nu va fi unul clasic. Fanii vor avea acces la curse și beneficii exclusive bazate pe aplicații pentru utilizatorii de Revolut. Operațiunile echipei Audi Revolut F1 vor integra serviciile Revolut Business pe parte financiară, în timp ce Revolut Pay va asigura pentru magazinul online al echipei o experiență de finalizare a comenzii fără probleme.

Cum arată monopostul celor de la Audi pentru sezonul 2026

Una dintre atracțiile principale de la evenimentul ce va avea loc pe 20 ianuarie la Berlin va fi prezentarea monopostului pe care Nico Hülkenberg și Gabriel Bortoleto îl vor pilota în sezonul 2026. Acesta va fi prezentat fanilor cu aproximativ 50 de zile înainte de startul în prima cursă, ce va avea loc în luna martie, în Marele Premiu al Australiei, de la Melbourne.

În noiembrie, cei de la Audi au postat un concept pe paginile lor de social media, lăsând un indiciu fanilor pentru a ști la ce s-ar putea aștepta de la Audi R26. Prezența celor de la Audi se așteaptă să fie una remarcabilă pe grila de start în noul sezon.

Ce spune conducerea lui Audi despre identitate, evenimentul de la Berlin și parteneriatul cu Revolut

Atât reprezentații celor de la Audi, cât și cei de la Revolut, se așteaptă ca acest parteneriat să fie unul de succes, care poate semnifica un pas uriaș pentru motorsport, mai ales că fintech-ul britanic este una dintre primele 10 cele mai valoroase companii private din lume.

„Dezvăluirea modelului Audi Revolut F1, alături de numele și sigla echipei, marchează o altă etapă importantă în călătoria noastră către apogeul motorsportului. Ambele conferă ambiției noastre o identitate clară, reflectând o viziune puternică și un spirit inovator. Acum privim cu nerăbdare spre Berlin, unde, în ianuarie, vom detalia oficial acest nou capitol interesant pentru marca Audi”, a spus Gernot Döllner, președintele Consiliului de Administrație al AUDI AG.

„Revolut și Audi se unesc în Formula 1 cu ambiția globală de a contesta status quo-ul și o obsesie comună pentru excelență în inginerie. Numele și sigla echipei sunt primele simboluri ale unei alianțe puternice care va accelera creșterea globală a Revolut”, a adăugat Nik Storonsky, CEO și Cofondator al Revolut.

Cine a câștigat ultimul sezon de Formula 1

Ultimul sezon de Formula 1 a început extraordinar pentru McLaren, ambii piloți adunând foarte multe puncte în debutul acestuia. Piastri a condus pentru o perioadă clasamentul piloților, însă colegul său, Lando Norris, nu a cedat nicio clipă.

