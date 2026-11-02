Audienţa de la Dinamo – FCSB 2-1 a spulberat-o pe cea de la CSA Steaua – CS Dinamo 0-0! Câţi oameni au urmărit la TV cele două derby-uri

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Vineri, de la ora 18:00, a avut loc derby-ul ligii secunde între CSA Steaua şi CS Dinamo, scor 0-0. „Unicul derby” este considerat şi cel din SuperLiga, dintre FCSB şi Dinamo. Cum se compară cele două meciuri la audienţele tv şi cine a câştigat la acest capitol. FANATIK are toate detaliile.

Sub 200.000 de oameni au urmărit derby-ul CSA Steaua – CS Dinamo

CSA Steaua şi CS Dinamo a adunat . Un derby care a găsit ambele echipe într-o postură dificilă, pe locurile 16, respectiv 20, dar care s-a văzut şi audienţa TV a meciului.

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Derby-ul ligii secunde, care s-a desfăşurat între ora 18:00 şi 19:50 a fost urmărit la TV de 192.000 de oameni, la nivel naţional. Pe Digisport 1 s-au uitat 163.000 de oameni, în timp ce 29.000 de oameni au urmărit confruntarea pe Prima Sport 1. Ca termen de comparaţie, televiziunile generaliste, Pro TV şi Antena 1, au spulberat meciul la capitolul audienţă, pe acelaşi interval orar. Pe posturile generaliste au fost emisiunile „Batem palma” (Pro TV), respectiv „Furnicuţele” (Antena 1), iar de la ora 19:00 pe ambele a fost principalul buletin de ştiri.

AUDIENŢE TV LA CSA STEAUA – CS DINAMO 0-0:

Posturi TV Rating Nr. persoane la nivel naţional Share Digisport 1 0.94 163.000 3 Primasport 1 0.16 29.000 0.5 Pro TV 7.26 1.255.000 23 Antena 1 3.59 622.000 11.4

1.000.000 de oameni s-au uitat la TV la Dinamo – FCSB 2-1, pe 5 septembrie!

Pe data de 5 septembrie s-a disputat derby-ul SuperLigii dintre Dinamo şi FCSB. „Câinii” s-au impus cu 2-1 luându-şi revanşa după eşecul cu acelaşi scor din barajul pentru Conference League, disputat în luna mai. Pe stadionul Arcul de Triumf şi-au făcut apariţia 6.592 spectatori, aproape de capacitatea maximă, în condiţiile în care Arena Naţională a fost blocată din cauza altor evenimente organizate.

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La capitolul audienţe, derby-ul Dinamo – FCSB a spulberat CSA Steaua – CS Dinamo. Trebuie să luăm în considerare că derby-ul din SuperLiga s-a desfăşurat sâmbătă, de la ora 20:30, la o oră de maximă audienţă, în timp ce Steaua – CS Dinamo a fost vineri, de la ora 18:00, înainte de prime time. Aşadar, meciul Dinamo – FCSB de pe 5 septembrie a fost urmărit în total de 998.000 de persoane, la nivel naţional: 710.000 pe Digisport 1 şi 228.000 pe PrimaSport 1. Dinamo – FCSB a fost cel mai urmărit program la nivel naţional, cu o audienţă cumulată peste „Insula iubirii” de la Antena 1 şi filmul „Războiul de mâine” de pe ProTV.

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AUDIENŢE TV la DINAMO – FCSB 2-1:

Posturi TV Rating Nr. persoane la nivel naţional Share Digisport 1 4.11 710.000 12.4 Primasport 1 1.66 288.000 5 ProTV 3.93 680.000 11.9 Antena 1 4.75 821.000 14.4

Dinamo – FCSB, de cinci ori mai urmărit decât Steaua – CS Dinamo

Comparând audienţele, derby-ul din SuperLiga dintre Dinamo şi FCSB a avut o audienţă la TV de cinci ori mai mare decât cel din Liga II: 1.000.000 de oameni vs. 200.000 de oameni, la nivel naţional.

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Acesta este şi motivul pentru care derby-ul ligii secunde nu a fost programat în prime time, în condiţiile în care „militarii” s-au plâns deseori de orele la care au loc meciurilor Stelei. Ei spun că asistenţa scăzută de pe Ghencea este cauzată şi de faptul că mulţi fani nu pot ajunge din cauza programării în timpul săptămânii, la ore la care unii fani nici nu ajung acasă de la muncă.

Care e adevăratul „Derby de România”?

În ultimul deceniu şi jumătate războiul de identitate dintre CSA Steaua şi FCSB a fost unul virulent şi chiar dacă instanţele judecătoreşti au împărţit în trei palmaresul echipei istorice, conflictul este departe a de fi încheiat. Echipa din liga secundă susţine că este continuatoarea formaţiei care câştiga Cupa Campionilor Europeni, iar FCSB a încercat în ultimii ani să întoarcă aceste decizii, fără succes însă.

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Totuşi, echipa din liga secundă e blocată de cinci ani în liga secundă, fără drept de promovare, susţinând că şi acesta este şi un motiv pentru care Steaua nu are alături mai mulţi fani în tribune şi nu atrage mai multă audienţă tv.

În ceea ce o priveşte pe Dinamo, lucrurile sunt mai calme. Chiar dacă Ionuţ Chirilă a încis meciul, spunând într-o declaraţie pentru FANATIK , între clubul din SuperLiga şi echipa Ministerului de Interne nu a fost niciodată o dispută privind palmaresul, continuatoarea echipei istorice fiind considerată, la unison, cea din prima liga. La un moment dat s-a discutat de o asociere între cele două cluburi, dar care deocamdată nu a devenit realitate.