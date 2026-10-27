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Audiență record făcută de Balonul de Aur 2026! Câți oameni au urmărit în direct la TV momentul în care Harry Kane a primit trofeul: „O seară istorică”

Gabriel-Alexandru Ioniță
27.10.2026 | 20:44
Audienta record facuta de Balonul de Aur 2026 Cati oameni au urmarit in direct la TV momentul in care Harry Kane a primit trofeul O seara istorica
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Audiență record făcută de Balonul de Aur 2026. Foto: Hepta
Balonul de Aur 2026 a înregistrat audiențe record în Franța! Câți oameni s-au uitat la marele eveniment pe L'Equipe TV, partener France Football
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Balonul de Aur 2026 a fost câștigat, după cum se știe deja foarte bine de altfel, de Harry Kane (33 de ani), atacantul englez al lui Bayern Munchen. El a primit deci cel mai râvnit trofeu individual din lumea fotbalului chiar în orașul său natal, Londra, cu ocazia unei ceremonii fastuoase organizate la vestitul teatru Palladium.

Ce audiență a făcut în Franța Balonul de Aur 2026

Au existat foarte multe probleme de organizare la această gală, după cum Emanuel Roșu, jurnalist FANATIK, singurul român care votează pentru Balonul de Aur, a explicat pe larg pentru site-ul nostru. Din această cauză, startul ceremoniei propriu-zise, prezentate de către Thierry Henry și Kate Scott, a fost amânat cu puțin mai mult de 30 de minute.

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Pe de altă parte, în acest an cursa pentru marele premiu a fost mai echilibrată decât niciodată, după cum chiar organizatorii de la France Football au confirmat după sfârșitul galei. Și exact aceste două aspecte pesemne că au contribuit decisiv la „victoria istorică” obținută de cei de la L’Equipe TV, parteneri France Football, în ceea ce privește audiențele înregistrate de ei pe durata evenimentului de la Londra, informație furnizată chiar de către jurnaliștii francezi în cursul zilei de marți.

Record istoric stabilit de L’Equipe TV

Mai exact, potrivit RMC Sport, în intervalul cuprins între orele Franței 21:44 și 00:05, transmisiunea live oferită de către deținătorul oficial al drepturilor de difuzare pentru Hexagon, adică L’Equipe TV, a fost urmărită în medie de nu mai puțin de 2.2 milioane de oameni. Mai mult, în momentul de vârf al galei din acest punct de vedere, constituit bineînțeles de înmânarea premiului către Harry Kane, pe transmisiunea respectivă erau 3.1 milioane de persoane, ceea ce reprezintă un record absolut pentru cei de la L’Equipe TV.

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Astfel, acest canal s-a aflat pe primul loc în Franța în acel interval orar, cu o cotă de audiență de 17% în rândul telespectatorilor cu vârste de peste patru ani. Este vorba despre o creștere mai mult decât semnificativă din această perspectivă față de ce s-a întâmplat anul trecut, când Balonul de Aur a fost câștigat chiar de către un francez, respectiv Ousmane Dembele, la Theatre du Chatelet din Paris. Atunci, conform sursei citate anterior, L’Equipe TV a înregistrat o cotă de rating de 8.6%, cu o audiență medie de 1.6 milioane de privitori și un punct maxim de 2.5 milioane de telespectatori.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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