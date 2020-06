Audiență uriașă la CFR Cluj – FCSB, primul derby după pandemia de COVID-19! Câți români s-au uitat la meci

S-a dat restart în Casa Pariurilor Liga 1 după 3 luni, iar asta s-a văzut și în audiențele din derby-ul CFR Cluj – FCSB, scor 1-0. Trei posturi au transmis meciul: Digi Sport, Telekomsport și Look.

Audiență uriașă la CFR Cluj – FCSB, primul derby după pandemia de COVID-19!

FCSB este în continuare echipa care atrage cea mai mare audiență în fotbalul românesc. Confruntarea dintre echipa lui Gigi Becali și CFR Cluj a adunat mult mai mulți spectatori în fața ecranului. Mult peste celelalte meciuri.

Conform datelor furnizate de Pagina de Media, meciul a înregistrat o medie totală de 845.000 de telespectatori pe minut. Dintre aceștia, cei mai mulți au văzut meciul pe Digi Sport 1: 635.000, apoi Look Plus: 154.000, iar pe Telekom au fost 56.000 de privitori.

Meciul a adunat 165.000 de tineri în fața televizorului

Meciul a adunat 165.000 de tineri, dintre care 140.000 se uitau la derby pe Digisport. Al doilea cel mai urmărit meci a fost cel dintre Viitorul și Poli Iași, care a stat mai bine decât Sepsi – Hermannstadt, programat sâmbătă în “prime time”.

La meciul Viitorul – Poli Iași s-au uitat 276.000 de telespectatori din toată țara, în timp ce confruntarea dintre Sepsi și Hermannstadt a adunat 165.000 de telespectatori la nivelul întregii țări, pe toate cele trei canale.

Cea mai mică audiență din prima etapă a fost la Voluntari – Academica, meci urmărit de doar 125.000 de oameni: 87.000 pe Digi, 22.000 pe Look și 16.000 pe Telekom.

CFR Cluj, aproape de al treilea titlu la rând!

Confruntarea dintre CFR Cluj și FCSB s-a încheiat cu victoria ardelenilor, scor 1-0. Unicul gol al meciului a fost marcat de Ovidiu Popescu în proprie poartă. Cu acest succes, echipa lui Dan Petrescu s-a desprins la 7 puncte în fruntea clasamentului.

Cu toate acestea, Dan Petrescu nu a fost mulțumit de prestația elevilor săi și consideră că dacă echipa joacă așa și în următoarele etape riscă să piardă titlul de campioană, în ciuda avansului mare pe care îl are acum:

“La cum am jucat azi, pierdem șapte meciuri la rând. De când sunt eu antrenor la CFR nu am văzut echipa asta așa slabă. Nu ne-a făcut Sevilla așa, nu ne-a făcut Lazio. Nu am reușit să-i fac să înșeleagă cât de greu e meciul”, a spus Petrescu.

