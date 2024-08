Fotbalul, pe loc secund în fața natației. Ce audiențe au fost înregistrate în ziua în care David Popovici a cucerit medalia de bronz la Jocurile Olimpice

România are motive să se mândrească. . Tânărul sportiv român a cucerit miercuri seară medalia de bronz la cursa de 100 de metri liber. Audiențele au explodat în momentul în care înotătorul nostru a făcut performanță la Jocurile Olimpice.

Miercuri seară, românii au uitat de fotbal, sportul rege, și s-au concentrat pe înot, acolo unde David Popovici ține steagul sus. Liderul de audiență a fost TVR 1, care a avut pe întreaga durată a cursei o medie de aproximativ 740.000 de telespectatori la nivel naţional.

Ce audiențe au fost înregistrate în momentul în care David Popovici a cucerit medalia de bronz la Jocurile Olimpice

Au existat și alte posturi TV care au transmis competiția. Printre acestea s-au regăsit Eurosport 1, care a înregistrat o medie de 221.000 de telespectatori, dar și platforma de streaming Max, în mediul online. Astfel, peste 960.000 de români au urmărit cu sufletul la gură marea performanță a lui David Popovici la Jocurile Olimpice.

TVR 1 a reușit miercuri seară să surclaseze posturi precum Pro TV, Antena 1 sau Kanal D. Românii din fața televizoarelor au fost alături de David Popovici miercuri seară, în detrimentul altor emisiuni sau competiții de la aceeași oră.

Topul audiențelor TV la nivel național în intervalul cursei de 100 de metri liber de la Jocurile Olimpice (23.40 – 23.50)

TVR 1 – 740.000

– 740.000 Pro TV – 573.000

– 573.000 Antena 1 – 355.000

– 355.000 Eurosport 1 – 256.000

– 256.000 Romania TV – 221.000

– 221.000 Kanal D – 202.000

David Popovici, în extaz după marea sa performanță de la proba de 100 de metri liber

la proba de 100 de metri liber din cadrul Jocurilor Olimpice. Tânărul înotător a răsuflat ușurat după ce și-a încheiat aventura de la Paris și își dorește să se relaxeze în sfârșit.

„Sunt mai liniștit și poate un pic mai fericit decât după aur, pentru că acum mă pot relaxa. Atunci, chiar dacă am câștigat aur, eram cu gândul că trebuie să mă odihnesc foarte bine pentru că urma să am încă o probă olimpică.

Acum am terminat, pot să văd și eu Parisul, pentru că sunt de atâtea zile aici și nu am văzut nimic. Am fost doar baricadat în hotel și pe drumuri și în rest nimic.

Habar n-am cum sărbătoresc în seara asta, mă gândesc de luni de zile ce voi face după ce voi termina cu jocurile olimpice, mă gândeam cine știe poate o să și câștig o medalie. Acum că sunt pus în fața faptului împlinit nu am niciun plan”, a spus Popovici la finalul competiției.