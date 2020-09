Audiențe record pentru Look Plus la meciul Backa Topola – FCSB! Cele mai bune cifre din istoria postului

Postul de televiziune Look Plus, care a transmis meciul Backa Topola – FCSB din turul trei preliminar al Europa League, a înregistrat aaudiențe record.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Roș-albaștrii” au obținut biletele pentru faza următoarea după un meci de Cartea Recordurilor încheiat la loviturile de departajare, după 6-6 la finalul prelungirilor.

După ce a fost decimată de infectările cu Covid-19, FCSB l-a pierdut și pe Florinel Coman la meciul din Serbia, iar FANATIK a aflat că acesta va sta departe de gazon între 10 și 14 zile.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Backa Topola – FCSB a adus audiențe record pentru Look Plus

Întâlnirea Backa Topola – FCSB a atras publicul telespectator ca un magnet, iar postul Look Plus a avut audiențe record. Conform paginademedia.ro, Look Plus a obținut cel mai bun loc în clasamentele de audiență de când există postul de televiziune.

Dramatismului meciului a adus audiențe record pentru Look Plus, care a prins primele locuri pe toate cele trei segmente. Mai exact, a fost pe poziția a doua pe publicul comercial, după Pro TV, și pe locul al treilea la nivel național și la orașe. Pe publicul masculin, a avut chiar primul loc.

ADVERTISEMENT

De menționat că meciul a început la 22:00 și s-a încheiat la 00:45. Pe intervalul partidei Pro TV difuza un episod din ”Ferma” și apoi Știrile Pro TV de noapte, iar Kanal D avea finalul episodului din ”Prețul fericirii” și de la 23:00 ”Bravo, ai stil!”.

Pe Antena 1 se difuza filmul ”Misiune Imposibilă: Declinul”, iar de la 23:30 Observatorul de Noapte și de la miezul nopții Xtra Night Show. Meciul celor de la FCSB a pus Look Plus pe locul trei în toată țara. Nu mai puțin de 386.000 de telespectatori au urmărit meciul dramatic din Serbia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Și la orașe a fost urmărit meciul FCSB, iar postul Look Plus a rămas pe podium. La meciul FCSB s-au uitat, în medie, 254.000 de telespectatori. Lider pe segment a fost Pro TV, cu 347.000 de urmăritori, iar pe doi s-a clasat Kanal D, cu 274.000.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tinerii au urmărit și ei calificarea echipei lui Gigi Becali și au pus Look Plus pe locul al doilea. Partida celor de la FCSB a strâns 135.000 de telespectatori tineri și i-a adus postului o cotă de share de 14.9%. Din publicul comercial, meciul FCSB de pe Look a avut cei mai mulți bărbați: 115.000 s-au uitat la meci, față de 103.000 la Pro TV și 43.000 la Antena 1.