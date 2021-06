Augusta Dragic, Președinte Superbet Foundation: „Ne propunem să lansăm un program național de promovare a șahului în toate școlile”

Unul dintre cele mai puternice turnee de șah din 2021 se joacă în România. Etapa inaugurală din Grand Chess Tour 2021, circuit lansat de marele șahist rus , are loc în această perioadă la București.

Fundația Superbet, din postura de sponsor principal, a făcut posibil ca Bucureștiul să fie în centrul atenției pentru întreaga lume a șahului. Pe lângă cei opt jucători permanenți din Grand Chess Tour, la Superbet Chess Classic au primit invitații și cei mai buni doi șahiști din România, Constantin Lupulescu și Bogdan Deac.

Augusta Dragic, Președinte Superbet Foundation: „Ideea de a aduce GCT în România a fost a soțului meu, Sacha Dragic, încă din 2017″

FANATIK.RO a vorbit cu Augusta Dragic, Președintele Superbet Foundation, despre viitorul șahului din țara noastră, dar și despre provocarea organizării , turneu întins pe durata a aproape două săptămâni, într-o perioadă cu multe restricții provocate de pandemia de coronavirus.

De unde a pornit ideea Fundației Superbet de a sponsoriza un turneu de șah de o asemenea anvergură? Se știe că, în trecut, șahul era unul dintre sporturile care găseau greu sponsori puternici…

– Augusta Dragic: Grand Chess Tour (GCT) este ideea Marelui Maestru Garry Kasparov. Inițiativa de a susține GCT și de a aduce în România una dintre etapele acestuia, prin Fundația Superbet, a fost a soțului meu, Sacha Dragic. El s-a întâlnit cu Garry Kasparov încă din 2017 și atunci s-a gândit că ar fi extraordinar să aducă aici un turneu de șah de o asemenea anvergură. Sacha iubește șahul, a și fost jucător profesionist și, bineînțeles, îl admiră pe Kasparov!

Augusta Dragic: „Cel mai important pentru Fundația Superbet este promovarea șahului în întregul sistem educațional din România”

Grand Chess Tour 2021, cel mai tare turneu al sezonului de șah, are doar patru opriri: București, Paris, Zagreb și St. Louis. Cum a reușit capitala noastră să intre pe această listă selectă și foarte scurtă?

– Astfel de lucruri nu vin din senin, necesită multă muncă… Secretul constă în implicare și inițiativă. Ne bucurăm foarte mult că Bucureștiul este printre cele 4 capitale alese să găzduiască GCT în anul 2021. Realitatea este că Fundația Superbet împreună cu Federația Română de Șah au urcat Bucureștiul pe „lista scurtă” prin curaj, asumarea calculată a unor riscuri inerente și credința noastră fermă că șahul nu este doar un sport al minții pentru câțiva pasionați, ci un sport ce poate ajuta la dezvoltarea armonioasă a tuturor celor care îl practică.

Câte sporturi se pot lăuda că pot contribui la îmbunătățirea abilităților de învățare ale copiilor, a capacității de concentrare, a dezvoltării simțului logic, a gândirii strategice și a celei critice, a managementului resurselor sau a asumării de riscuri, precum si a responsabilității adevărate pentru propriile acțiuni? Acesta este și motivul pentru care proiectul cel mai important, din toate punctele de vedere, pentru Fundația Superbet este promovarea șahului în general și, în special, a șahului în întregul sistem educațional din România.

„Faptul că o parte dintre jucători nu erau vaccinați sau că trebuiau să stea în carantină a complicat tare mult lucrurile”

Cum a decurs organizarea unui turneu de asemenea anvergură, într-o perioadă foarte complicată din cauza pandemiei de coronavirus?

– 2021 este dificil, mai ales din cauza restricțiilor de călătorie și a restricțiilor legate de întruniri cu mai mulți participanți. De fapt, după ce am organizat în 2019 Superbet Chess Rapid & Blitz, tot sub egida GCT, ne-am mobilizat și în 2020 pentru a face etapa de la București a turneului. Din păcate, a fost imposibil, turneul fiind până la urmă anulat în întregime. În 2021 organizarea a fost, așa cum era de așteptat, cu suișuri și coborâșuri. A trebuit în permanență să fim flexibili, înțelegători, dar si extrem de hotărâți!

Deși pregătirile au început din timp, faptul că o parte dintre jucători nu erau vaccinați sau nu reușeau să își ia vize de intrare în Romania, sau că trebuiau să stea în carantină, a complicat tare mult lucrurile…

Avem, însă, noroc de parteneri extraordinari, de un profesionalism desăvârșit – cu aceasta ocazie le mulțumesc agențiilor OMA Vision si AMICOM care ne sunt alături – cât și de o echipă minunată de voluntari ai Fundației Superbet, care au muncit și continuă să muncească necontenit pentru ca Superbet Chess Classic 2021 să fie un succes.

„România trebuie să ia exemplul Armeniei, țara lui Levon Aronian, campionul Superbet Rapid & Blitz 2019, unde șahul este materie obligatorie în toate școlile”

Zece dintre cei mai buni jucători din lume vor sta aproape două săptămâni la Bucureşti pentru acest turneu. Au avut cerințe speciale?

– Ar fi fost de așteptat ca niște campioni de talia celor prezenți la București să aibă tot felul de pretenții, mai mult sau mai puțin speciale. Dar singura dorință a fost a unicului fumător, care a vrut doar o cameră cu balcon. În rest, aș spune că șahiștii sunt surprinzător de decenți și moderați în viața de zi cu zi.

Există deja experiența Superbet Rapid & Blitz 2019. A fost un eveniment care cu siguranță a ajutat șahul din România. Care sunt concluziile din perspectiva Fundației Superbet?

– Superbet Rapid & Blitz 2019 a așezat România între țările despre care „lumea șahului” vorbește tot mai mult și tot mai frumos. În plus, cred ca am „câștigat” în fiecare jucător participant un ambasador al acestei țări. În privința șahului, România trebuie să ia exemplul Armeniei, țara lui Levon Aronian, campionul Superbet Rapid & Blitz 2019, unde șahul este materie obligatorie în toate școlile. Fundația Superbet are în planurile sale de viitor să dezvolte programe puternice în această direcție. Suntem convinși că vom avea sprijin, trebuie multă muncă și perseverență.

Cum a fost convins Marele Kasparov să vină în România

Cum s-a ajuns la colaborarea cu Marele Maestru Garry Kasparov, creierul din spatele proiectului Grand Chess Tour?

– Așa cum Garry Kasparov este mintea din spatele Grand Chess Tour, omul din spatele proiectului de susținere a șahului de către Fundația Superbet este Sacha Dragic, Founder & Chairman al companiei Superbet! V-am mai spus, Sacha e fost jucător profesionist de șah și prieten al lui Garry Kasparov. El a pledat cu căldură și l-a convins pe Kasparov să promovăm șahul la cel mai înalt nivel în România.

S-a produs o schimbare faţă de ediţia din 2019, când a fost organizat un concurs şi pentru cei mai buni șahiști români. Acum, au fost oferite wild-card-uri pentru Constantin Lupulescu si Bogdan Deac în competiţia principală. Cum s-a trecut la această abordare?

– Concursul destinat jucătorilor români se dorea a fi organizat în 2021 în format Open, cu o participare foarte largă. Din păcate, pandemia ne-a împiedicat să ne ducem acest proiect la bun sfârșit. Ne-am propus, însă, să o facem la ediția GCT din 2022 și să o continuăm apoi în următoarele. Ne bucurăm că am reușit să oferim câte un wild-card pentru valoroșii Constantin Lupulescu și Bogdan Deac și le ținem pumnii să obțină rezultate cât mai mari.

„Nu aș spune că a fost chiar o luptă, dar, recunosc, a trebuit să ducem ceva muncă de convingere cu oficialii GCT, până ce respectivele wild-carduri pentru Lupulescu și Deac au fost acceptate. De exemplu, Richard Rapport – cu febra de 40 grade – și-a anulat participarea chiar în seara dinaintea începerii turneului, fapt care a favorizat situația șahiștilor noștri”

O altă schimbare este că s-a trecut la formatul de șah clasic, după ce în 2019 s-a jucat rapid şi blitz. Este o provocare atragerea publicului spre nişte partide care pot ajunge să se întindă și pe parcursul a şase, chiar şapte ore?

– GCT are etape atât de șah clasic, cât și de șah rapid & blitz. Dacă în 2019 am îndrăznit să organizăm doar rapid & blitz, anul acesta ne-am simțit „calificați” și pentru șah clasic. În ceea ce privește publicul, pentru amatori este mai atractiv rapid & blitz, dar pentru cei care chiar știu ce înseamnă șahul, varianta clasică rămâne cea mai gustată.

Augusta Dragic, Președinte Superbet Foundation: „Ne propunem ca, în câțiva ani, să reușim să organizăm finala turneului GCT în România”

Fundaţia Superbet a ajutat enorm şahul din România. Se pregătesc şi alte evenimente în viitorul apropiat?

– Fundația Superbet este partener pe termen lung al Federației Române de Șah, sprijinind financiar naționalele de șah ale României. De asemenea, ajutăm Școala de Șah, un program al Clubului Sportiv Universitar de Șah București, și ne propunem să lansăm în curând un program național de promovare a șahului în toate școlile, nu doar ca disciplină facultativă. Ne dorim ca șahul să poată fi utilizat ca instrument educațional extrem de valoros, pornind de la grădiniță și pe tot parcursul vieții.

Se va opri Grand Chess Tour în România şi în 2022?

– Să se „oprească” poate nu este cea mai fericită formulare. Noi dorim să continue și în 2022! De fapt, deja am ales împreună cu oficialii de la GCT si locația pentru anul viitor. Ba chiar ne propunem ca, în câțiva ani, să reușim să organizăm finala turneului GCT în România!