Augustin Viziru, marele câștigător de la Ferma: ”Nu l-am visat niciodată pe tata până acum. A știut că am nevoie de el și a apărut”

Augustin Viziru a ieșit învingător în competiția „Ferma. Orășeni vs. Săteni”, unde a luptat în marea finală împotriva sportivei Elena Chiriac. Îndrăgitul actor a plecat acasă cu premiul de 50.000 de euro și titlu de Fermierul Anului.

Emoționat până la lacrimi, vedeta a mărturisit că trofeul a ajuns în mâinile sale în momentul potrivit, mai ales că s-a numărat și printre concurenții care au participat în primul sezon al emisiunii de la Pro TV. Acum a demonstrat că este puternic, în ciuda faptului că a intrat târziu în competiție.

Marele câștigător de la Ferma 2020 a dedicat premiul fetiței sale, mulțumindu-le totodată tuturor celor care au crezut în el. Augustin Viziru a fost îmbrățișat de colegi, inclusiv de mezina Elena Chiriac care a demonstrat că are tărie de caracter.

Augustin Viziru, marele câștigător de la Ferma 2020

„A știut că am nevoie de el și a apărut. Trofeul este pentru fetița mea. Tot ce mai contează în viața asta pentru mine este fetița mea, familia mea”, a declarat Augustin Viziru după ce a intrat în posesia premiului de la Ferma 2020.

Actorul nu a omis să le mulțumească celor mai dragi persoane din viața sa, în special mamei, care a fost prezentă la filmările pentru marea finală a competiției de la Pro TV. Alături de el l-a simțit și pe tată, care din păcate, a decedat în urmă cu 7 ani răpus de cancer.

Vedeta a adus vorba de părintele pierdut, mărturisind că i s-a întâmplat un lucru memorabil în cadrul filmărilor pentru emisiunea prezentată de Mihaela Rădulescu. Mai exact, și-a visat tatăl, simțind în felul acesta că îi este aproape.

„Nu l-am visat niciodată pe tata până acum. Zilele trecute, după orele de muncă, am ieșit afară să mă odihnesc. Am închis ochii și l-am văzut pe tata. Am știut că e alături de mine”, a spus câștigătorul Ferma, informează okmagazine.ro.

Așadar, Augustin Viziru a trecut peste accidentarea din primul sezon al emisiunii, arătând că a învățat ceva din experiența neplăcută care l-a adus la un pas să-și piardă viață. Cunoscutul actor a plecat acasă cu premiul de 50.000 de euro, precizând că aștepta acest moment de mult.

„De când te aștept!”, a fost mesajul lăsat de îndrăgitul actor pe rețelele de socializare în dreptul unei imagini în care ține trofeul Fermierul Anului în mâini.

