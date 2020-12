Augustin Viziru, decizie surprinzătoare. Ce va face cu premiul Ferma 2020 în valoare de 50.000 de euro

Augustin Viziru este Marele Câștigător al competiției ”Ferma Orășeni vs Săteni” de pe PRO TV și a plecat acasă cu premiul în valoare de 50.000 de euro.

Actorul a devăluit ce va face cu banii pe care i-a câștigat în urma participării la competiția televizată. Augustin Viziru a mai participat la celebrul show în 2015, când s-a accidentat chiar în finală.

În urmă cu cinci ani, Augustin Viziru și-a dat cu toporul peste degete și a fost nevoit să părăsească emisiunea. Acum, actorul a venit cu forțe proaspete și a mărturisit că este pregătit să câștige competiția.

Ce va face Augustin Viziru cu premiul în valoare de 50.000 de euro

Augustin Viziru a declarat că, mai întâi de toate, îi dedică trofeul fetiței lui, care a împlinit trei luni. Acesta a mai mărturisit că și Elena Chiriac este câștigătoare. Între cei doi s-a legat o prietenie strânsă, fiind unul alături de celălalt încă de la intrarea în competiție a actorului.

„Suntem amândoi câștigători. De când am intrat în concursul ăsta a fost alături de mine. Ea a câștigat foarte mult. Și mă bucur tare mult pentru ea. O să fiu alături de Elena atunci când va avea nevoie. (…) Mă bucur că după 5 ani de frustrări am reușit să iau trofeul. Astăzi, fetița mea a împlinit 3 luni, iar acest trofeu este pentru ea”, a spus Augustin Viziru.

De asemenea, în legătură cu banii, Augustin Viziru a declarat că va cheltui ce a câștigat strict pentru familia sa, mai ales că lunile trecute a apărut și cea mică în viața lui și a iubitei sale.

”Îl voi aduce în familie, desigur. Am muncit foarte mult pentru acest premiu și voi cheltui acești bani strict pentru familie, pentru oamenii care contează în viața mea. Decizia a fost luată de mine și de iubita mea, deoarece era un moment important în viața noastră, fiind chiar după nașterea Mariei. Ea m-a încurajat și mi-a spus că este șansa mea la revanșă și că mi-ar părea rău dacă voi rata această ocazie”, a declarat actorul.

Actorul a mai vorbit și despre parcursul său în emisiune și despre cum s-a pregătit pentru una dintre cele mai mari provocări din viața sa.

”Nu am slăbit foarte multe kilograme, undeva la 5 kg. Începusem să slăbesc dinainte să plec în competiție și deja am cu 22 kg mai puțin. Cel mai greu într-un joc de felul acesta, fiind un joc de socializare, este partea de a interacționa cu oamenii, în condiții grele. Fiecare are un comportament, temperament și când ieși din zona de confort, orice te deranjează. Orice mic detaliu face diferența și poți ajunge într-o postură foarte neplăcută”,

