Augustin Viziru a fost invitat de echipa Teo Show de la Kanal D să răspundă unor întrebări despre noua iubită. Cu această ocazie, actorul a făcut o serie de dezvăluiri de suflet despre cea care l-a cucerit și l-a făcut tată, dar a amintit și de niște momente năstrușnice din adolescența lui.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Actorul și-a găsit liniștea alături de iubita pe care a ținut-o multă vreme ascunsă. Cei doi au devenit părinții unei fetițe adorabile, iar povestea lor de dragoste i-a luat pe mulți prin surprindere. Augustin era numit în trecut drept un Don Juan, băiatul rău din showbiz.

“Sunt un partener greoi, cu multe pretenții. Când eu am o părere, parcă a mea e cea mai bună. Am început să mai lucrez la treaba asta, sunt mulțumit de ceea ce sunt. Nu am plecat capul în fața nimănui. Da, dar ar trebui să devin și mai romantic, pentru că am neglijat acest aspect, după ce a venit pe lume fetița mea. Gelos nu sunt”, a povestit Augustin Viziru.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Augustin Viziru, dezvăluiri inedite despre noua iubită

Augustin a dezvăluit că frumoasa blondă misterioasă l-a cucerit cu atitudinea ei îndrăzneață. El apreciază o femeie care știe să își expună punctul de vedere, fără teamă.

“Am început să cedez mai mult eu în ultima vreme la certuri, pentru că iubita mea e tare pe poziție. Asta mi-a plăcut la ea, e principială, știe ce vrea de la viață. Eu nu am știut că atunci când îți iei fetița în brațe, ca bărbat, îți scade testosteronul cu 60%. Mă atrage atitudinea la o femeie. Nici eu nu am fost ușă de biserică, lumea își dă cu părerea”, a adăugat actorul.

ADVERTISEMENT

Ce a povestit actorul despre viața lui amoroasă din trecut

A fost un cuceritor toată viața lui, ba chiar a recunoscut că îi fura iubitele lui Lucian, fratele lui mai mare. În emisiunea Teo Show, Viziru și-a amintit de mai multe întâmplări inedite, dar și despre clipa când a devenit bărbat cu adevărat, în dormitor.

“Eram puști, aveam 18 ani, înainte să fiu persoană publică, eram mai obraznic. Era una mișto, a pus pariu că vine la mine acasă și își bate joc de mine. Mi-a pus mâinile pe piept și mi-a zis că nu poate să facă s*x cu mine, pentru că nu am piept. Am dat-o afară din casă, dar apoi mi-a zis că niciun bărbat nu i-a făcut așa ceva și am rămas prieteni multă vreme.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Aveam un garaj, aveam vreo 13 ani, ea era mai mare, eu habar nu aveam ce e aia. (n.r. prima noapte de dragoste) Dacă am o idee fixă, mă abat greu de la ea. Nu prea mi s-a întâmplat să fiu părăsit. Ba da, mi s-a întâmplat odată.

Când aveam 14 ani, ea avea 18 ani și urma să plece la facultate, așa că părinții ei i-au interzis să se mai vadă cu mine. Da, am plâns din dragoste”, a mai declarat Augustin Viziru, la Teo Show.

ADVERTISEMENT