Ce a făcut Augustin Viziru după ce a fost prins la furat într-un magazin din Anglia: ”Dacă auzeam o sirenă de poliție...”

Actorul a dezvăluit tot ce a făcut după ce a fost prins într-un magazin din Anglia, acolo unde pusese ochii pe un tac de biliard. Vedeta a jucat o perioadă lungă de timp și chiar a ajuns printre primii 5 din Europa, la 35 de ani.

Fratele mai mic al lui Lucian Viziru a avut o viață palpitantă, mărturisind că a fost dependent de jocurile de noroc, copilăria petrecând-o în cazinouri, acolo unde a câștigat, dar în același timp a pierdut foarte mulți bani.

a trecut prin multe peripeții, Augustin Viziru precizând că a fost în ipostaza de hoț, în timpul unei deplasări în Anglia, unde fusese trimis de tatăl său în turneu cu mai mulți copii mai mici decât el.

Augustin Viziru, prins la furat în Anglia. Ce a dezvăluit actorul despre întâmplare

„Am furat o singură dată, eram în Anglia. Tata ce făcea? Noi aveam școală de fotbal și plecam în turnee peste tot, în Anglia, Spania, Italia, Franța, văzusem toată Europa în lung și-n lat numai cu autocarul. Eu am fobie de autocar.

Și acum ne-au trimis în Anglia și tata, pe vremea aia cum erau legile, că erau bani la mijloc, tata trebuia să dea, trebuie să arăți câte 500 de dolari la vamă ca să te lase să treci, că așa era legea pe vremea aia.

Nu putea tata să trimită pe orice, nu avea încredere. Și eu aveam 15 sau 16 ani. În mine avea încredere, știa că sunt descurcăreț. Mă trimitea pe mine tot timpul. Când am ajuns în Anglia acolo, ne-am suit pe feribot.

Și în subordine eu aveam o grupă de copii de 12 sau 13 ani. La un moment dat l-am văzut pe unul că fură un parfum. I-am zis: «Băi, fraiere. Vezi că ai o bară metalică pe sticluță, când trece de porți, sună. Și te prind».

Eu n-am avut nicio intenție, dar el a scos aia, și a ieșit afară cu parfumul, toată echipa de copii a văzut ce a făcut. Și toată lumea a zis că merge treaba. Țin minte și acum că era un perete mare numai cu walkman.

A trecut tot valul de echipe, că erau și rezerve, 22 de copii, și au mai rămas vreo 10 sau 12 care se bălăngăneau așa pe raft. Toată lumea a început să fure de acolo. Și am ajuns în Anglia și eu acum zic că îmi era așa…nu furasem niciodată, dar eram pasionat de biliard.

Am intrat într-un magazin și am văzut un tac de snooker frumos, superb. Era vreo 700 de lire. Eu știam biliard, l-am luat, m-am uitat, casieria era în spate, era un culoar cu haine, nu știa lumea pe vremea aia de ce erau în stare românii.

L-am desfăcut, l-am băgat pe crac pe primul, pe al doilea… Băi, o adrenalină și niște emoții ce am avut atunci nu poți să îți dai seama. În momentul în care am ieșit afară: Așa ușor e? Și am zis că nu mă opresc”, a povestit Augustin Viziru în .

De asemenea, a mai subliniat că a fost prima și ultima oară când a furat, chiar dacă a mai avut o ”ocazie” când secretara tatălui i-a cerut să-i ia o fustă dintr-un alt magazin.