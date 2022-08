Augustin Viziru, în lacrimi la Vorbește lumea. Care a fost cea mai mare dorință a tatălui său

Augustin Viziru și-a creat un renume de „băiat rău” în showbizul românesc, însă două evenimente majore i-au schimbat cursul vieții, decesul tatălui său și venirea pe lumea a fiicei sale. Iubirea pentru ei l-au făcut pe celebrul actor să se maturizeze, iar despre asta a vorbit, cu lacrimi în ochi, în emisiunea Vorbește lumea, difuzată pe Pro TV.

Augustin Viziru, cu lacrimi în ochi la Vorbește lumea. A vorbit despre fiica sa și relația pe care a avut-o cu tatăl său

Încă de la debutul său în industria filmului românesc, Augustin Viziru a fost privit drept „băiatul rău”. Rolul interpretat de multe ori în telenovele i s-a potrivit și în viața reală, căci actorul recunoaște că mulți ani din viață a fost axat pe distracție. Mai mult,

ADVERTISEMENT

Venirea pe lume a fiicei sale, Maria, în anul 2020, Prioritățile sale s-au modificat, iar acum totul se învârte în jurul micuței sale

„Motivația mea s-a schimbat radical de când a apărut fetița mea. A venit cu mine la tenis, am un prieten foarte bun cu care jucam și avem un ritm de joc. În momentul în care a venit fii-mea, m-am transformat. Am început să urlu, să alerg de mă doare ți spatele. Ideea e că îmi dă o motivație în plus fata, de fiecare dată.

ADVERTISEMENT

Eu cred că am devenit tată exact în momentul potrivit. Pentru că la 20 de ani, nu știu cum aș fi reacționat, dar cu siguranță prioritățile mele erau cu totul altele. Aveam altă mentalitate și alte aspirații, bani mulți și multe gagici”, a spus Augustin Viziru în emisiunea Vorbește lumea.

Care a fost cea mai mare dorință a tatălui lui Augustin Viziru: „Voia fată. I-am făcut”

Un alt eveniment major care i-a schimbat cursul vieții lui Augustin Viziru a fost moartea tatălui său, în anul 2013. Petre Viziru a fost un cunoscut sportiv din România și cel mai mare susținător al fiului său. Actorul a dezvăluit cu mai multe ocazii faptul că părintele său a fost întotdeauna mândru de el.

ADVERTISEMENT

Întrebat de Majda Aboulumosha, prietena sa și co-prezentatoarea emisiunii de la Pro TV, cum crede că ar fi reacționat acesta dacă l-ar fi văzut în postura de tată, Augustin Viziru s-a emoționat.

„Mă faci să plâng, lasă-mă în pace. Și așa sunt sensibil când vine vorba de el. Tata tot timpul mă lăsa sa fac ce vreau eu, să-mi dezvolt personalitatea, chiar dacă făceam lucruri rele, venea și mă salva. (…)

ADVERTISEMENT

Eu toată viața am căutat iubirea pe care am avut-o pentru tata. Tatăl meu a fost mereu mândru de mine. De mic îmi spunea, ‘Tată, potolește-te, tată, că ești băiat’. Voia fată și i-am făcut…”, a reacționat Augustin Viziru.

ADVERTISEMENT

Greșeala cea mai mare făcută de părinți, conform lui Augustin Viziru: „Mulți copii își pierd potențialul

Augustin Viziru nu s-a ferit să spună ca părinții săi i-au pus sume mari de bani la dispoziție încă din copilărie. Vrea să urmeze același model și nu consideră că e o soluție să o învețe pe fiica sa să se descurce cu puțin.

„Mă mai uit și văd familii de oameni bogați cu foarte mulți bani și au copii și au mentalitatea asta nemțească, ‘Nu le dăm bani, să se descurce singuri’.

Ei până la vârsta aia, până la 7 ani îi ții numai în vacanțe, în 5 stele, numai în milioane, vorbești pe la televizor…Și, la un moment dat, oprești robinetul pe la 14-15 ani și zici că a înnebunit copilul. Nu, greșeala e la tine. Dacă tot ai plecat pe linia asta, du-l până la capăt așa. De aia sunt mulți copii care se pierd cu firea și își pierd potențialul”, a dezvăluit actorul.

Totodată, el își dorește să fie un bun profesor pentru fiica sa și ar fi încântat dacă Maria ar alege să practice tenisul, marea lui pasiune.

„Vreau să fiu un pedagog bun pentru fata mea și să pot să-i arăt drumul în viață, doar ea să-și exploateze potențialul maxim. Nu vreau să fie un model pentru nimeni. Eu vreau să fie ea, cum ea, cu încredere, cu toată familia în spate.

Mi-aș dori din suflet ca Maria să aibă înclinații către tenis, pentru că genetic are tot ce-i trebuie. Eu am un mușchi care se vede pe picior în orice situație, de acolo a venit forța mea în sport întotdeauna. Și ea e la fel, are picioarele mele, e la fel de puternică”, a afirmat Augustin Viziru.