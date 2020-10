Augustin Viziru, oaia neagră a Fermei. Cum l-a pedepsit Mihaela Rădulescu pe actor

ADVERTISEMENT

…cu @viziru . Care mi ti i-a “molipsit” pe fermierii mei disciplinati si pasnici:). Atatea pedepse n-am dat nimanui, in toata viata mea. Atata putere sa le duca, n-am mai vazut la altii. Ca mama, nu mi-am pedepsit niciodata copilul, am preferat sa vorbim, sa-i explic mereu diferenta dintre rau si bine, corect si gresit, obligatoriu sau la liber… In Ferma…, e alta poveste… si eu am alt rol ( gen “ perfect bitch:)). Mereu o alta poveste, cu oameni misto, tineri, puternici, destepti, uneori razvratiti, alteori cu chef de orice joaca, mereu cool…, fiecare in felul lui. Ramane doar sa acceptati, exact ca-n viata, ca nu suntem egali, ca am fost crescuti sau autoeducati dupa criterii diferite, ca reactionam in functie de caracter sau stari, ca vrem mai aprig sau mai moale, ca ducem orice sau ne simplificam traseul, ca ne plac lucruri poate opuse, ne ridica spranceana detalii diferite… Enjoy “Ferma” , cu tot ce simt, traiesc si spun oamenii astia faini – @andrei1stoica @elennaq @anna_lesko @viviana.sposub @george_burcea @chef_gabriel_toader @george_pistereanu @ana.maria.ababei @viziru @giulianahmany @andreeaantonescu . @fermaprotv

