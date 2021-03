Augustin Viziru și-a dus mama la spital. Femeia este infectată cu coronavirus

Augustin Viziru și-a dus mama la spital în urmă cu numai o zi după ce a fost diagnosticată cu noul tip de coronavirus. Femeia a fost dusă la spital cu Ambulanța, starea ei de sănătate nefiind una tocmai una bună.

Actorul a mărturisit că mama sa este la Institutul Matei Balș, unde este ținută sub observație de cadrele medicale. Cu toate acestea vedeta spune că îi este teamă pentru starea de sănătate a mamei sale, care este conectată la un aparat cu oxigen.

Irina Viziru este foarte apropiată de băiatul ei cel mic, mai ales de când a rămas văduvă și celălalt băiat s-a stabilit în Germania. Augustin Viziru e foarte mămos, lucru pe care nu l-a ascuns niciodată și care s-a văzut în finala de la „Ferma. Orășeni vs. Săteni”.

Augustin Viziru, clipe grele. Și-a internat mama în spital cu Covid-19

Augustin Viziru nu trece printr-o perioadă tocmai bună de când a aflat că mama sa este infectată cu virusul din China. Fostul concurent de la Pro TV încearcă să fie puternic pentru familie, dar și pentru fiica sa de care are foarte mare grijă.

„Nu am o stare tocmai bună, am internat-o ieri pe mama pentru că are COVID. Nu se simte prea bine. Am avut și eu în decembrie anul trecut, sunt în regulă acum, nu am avut mari probleme.

Știu însă că mama este pe mâini bune. Sincer, îmi era frică de spital, am dus-o la Matei Balș cu Salvarea și totul este bine. Este sub control, conectată la un aparat cu oxigen.

Eu sunt mai mămos de fel, de când a plecat tata, care era ALFA suprem, am rămas eu”, a declarat Augustin Viziru în emisiunea „Exclusiv VIP” de la Prima TV.

Actorul a vorbit și despre momentele frumoase din viața ta, dezvăluind că este implicat 100% în creșterea micuței sale. Vedeta este topită după fiica sa, precizând că este un tătic care se implică foarte mult, inclusiv atunci când se pune problema de baie.

„Am un copil cu personalitate, nu e genul care să aibă răbdare. Trebuie să fie cum vrea ea mereu. Și este un copil foarte cuminte. Pot spune că avem un copil bun, dormim noaptea. Eu sunt în permanentă de garda noaptea.

Dimineața avem un ritual: ne trezim, ne iubim, începe joacă. Nu știu ce să fac că nu mă lasă să o pup, cred că e din cauza bărbii.

Îi fac micul dejun, o spăl. Nu cred că exista bărbat priceput la asta, toți învățăm. O iau de la zero și nu pot să îmi iau ochii de la ea. Cred că cel mai important este să ne ocupăm noi de ea, avem ajutor din partea familiilor”, a completat actorul.