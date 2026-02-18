Augustin Zegrean anticipează un exod masiv din sistemul de justiție după decizia CCR pe pensiile speciale: „Nu au mai putut să boicoteze”

ADVERTISEMENT

Judecătorii Curții Constituționale au respins, miercuri, 18 februarie, obiecția de neconstituţionalitate formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) la legea privind pensiile magistraților. Acest lucru are loc după două luni și cinci amânări, în care nu s-a reușit să se ajungă la o concluzie clară. În acest context, fostul judecător CCR, Augustin Zegrean, prevede o plecare masivă din sistemul de justiție, înainte ca legea să fie promulgată de președinte.

Noua lege a pensiilor magistraților merge spre promulgare

În ședința de miercuri, 18 februarie 2026, care a început la ora 11.30, toți judecătorii CCR au fost prezenți. Astfel, respingerea obiecţiei de neconstituţionalitate a legii pensiilor speciale ale magistraţilor a fost votată de şase dintre cei nouă magistrați. Printre ei s-a aflat și Gheorghe Stan, care s-ar afla încă în perioada de concediu parental.

În ultima ședință, cea din 11 februarie, atunci când a fost a cincea amânare, CCR a prelungit luarea unei decizii, având în vedere documentele depuse în ziua precedentă, în vederea studierii acestora. În documente ICCJ solicita CCR să sesizeze Curtea Europeană de Justiție, deoarece legea pensiilor de serviciu ar tata „discriminatoriu” magistrații în comparație cu alți beneficiari de astfel de pensii, ar „reduce sub nivelul adecvat siguranţa financiară a judecătorilor” și ar instala o stare de „instabilitate legislativă”.

Amintim și că ședința a mai fost amânată și în data de 16 ianuarie, ca urmare a întreruperii deliberărilor pentru studierea expertizei contabile depusă de ICCJ. În data de 29 decembrie 2025 cvorumul de ședință nu a putut fi întrunit, deoarece patru judecători, Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu şi Mihai Busuioc au lipsit. În ziua precedentă ei părăsiseră ședința în timpul unei pauze.

Cum vede fostul judecător Augustin Zegrean această decizie

Contactat de FANATIK și întrebat dacă decizia CCR privind pensiile speciale ale magistraților poate fi văzută ca pe un efect al unei înțelegeri în coaliție, fostul judcător Augustin Zegrean a declarat că acest lucru ar fi unul „tragic”.

„Eu sper că nu este așa. Eu sper că nu coaliția a stabilit ce răspunde CCR la această întrebare, pentru că dacă ar fi așa ar fi tragic. Nu comic, tragic ar fi. Ei au ajuns la concluzia că este așa. Și până acum erau cinci magistrați care considerau că trebuie dată decizia aceasta, ceilalți patru au boicotat cât au putut ședința. Nu au mai putut să boicoteze, cu cinci voturi se poate hotărî”, a declarat fostul judecător CCR Augustin Zegrean.

Cu privire la faptul că s-a hotărât să nu mai sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene, fostul magistrat consideră că este un lucru pozitiv. „Hotărând în acest fel, au hotărât și că legea este conform Constituției României. Ar fi fost rău să spună că Constituția României nu este conformă cu legislația europeană”.

Ce efect ar putea avea această decizie: Augustin Zegrean prevede plecări din sistem

Fostul judecător CCR a afirmat că în mod clar vor exista consecințe în urma deciziei. Acesta amintește faptul că legea va trebui să ajungă la președintele României, Nicușor Dan, care trebuie să o promulge ulterior. „Consecințe ar putea exista, sigur. Legea nu intră astăzi în vigoare, legea intră după promulgarea ei de către președintele României, iar președintele României nu este în țară astăzi”.

De asemenea, fostul magistrat Augustin Zegrean a afirmat că mulți judecători, care îndeplinesc condițiile pe această lege care va fi modificată își vor depune . De asemenea, a subliniat că „peste zece ani vor scădea și cheltuielile cu pensiile speciale pentru că atunci le va vine rândul celor care se pensionează după noua lege”.

Cât despre un eventual risc ca această nouă lege să fie, din nou, blocată, fostul judecător a spus ca nu se poate întâmpla acest lucru, însă „vom vedea cum vor reacționa magistrații”. În același timp, Augustin Zegrean a avut observații și pentru presă, declarând că ea a fost cea care a pus presiune pe această chestiune.

„În orice caz, presa se bucură, presa a fost cea mai interesată de această lege, de parcă pentru ei era legea asta. Au făcut atâta presiune pe judecători încât acum se miră și ei de decizie”, a mai declarat Augustin Zegrean, pentru FANATIK, adăugând că așteaptă motivarea CCR

Ce prevede noua lege ce-i vizează pe magistrații României

Noul proiect introduce modificări semnificative în sistemul pensiilor de serviciu ale magistraților. Astfel, se stabilește faptul că va fi raportată la vârsta standard din sistemul public de pensii. Vârsta de pensionare va crește treptat, cu câte un an pentru fiecare generație, aceasta ajungând la 65 de ani.

În același timp, noua lege introduce o vechime totală în muncă de minimum 35 de ani în vederea acordării acestei pensii de serviciu. Aceasta va reprezenta 55% din media indemnizațiilor brute și a sporurilor realizate în ultimele 60 de luni înainte de pensionare. În același timp, cuantumul net al pensiei nu poate depăși 70% din venitul net obținut în ultima lună de activitate.

Cum vor fi afectate pensiile actuale ale magistraților de noul proiect legislativ

În general, conform principiului neretroactivității și jurisprudenței anterioare a CCR, pensiile deja aflate în plată nu pot fi recalculate prin diminuarea cuantumului net sub nivelul drepturilor deja câștigate. Totuși, noile reguli pot impune limitări sau înghețări ale viitoarelor indexări.

Proiectul de lege prevede eliminarea mecanismului de actualizare a pensiilor de serviciu în raport cu majorările salariilor magistraților în activitate. Aceasta înseamnă că, deși suma actuală nu scade, ea nu va mai crește odată cu salariile colegilor activi