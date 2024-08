AUR a prezentat Planul Simion pentru Sport: “Inițiativa Gheorghe Hagi trebuie să devină realitate prin lege”. Efectul David Popovici și propuneri inedite

Evenimentul a fost organizat în complexul „Lia Manoliu”, în aer liber, aproape de bazinul modest unde David Popovici s-a antrenat pentru a cuceri medaliile de aur și bronz la Jocurile Olimpice de la Paris.

AUR a prezentat Planul Simion pentru Sport

Pe o căldură de cod portocaliu, cei de la AUR s-au mișcat rapid să reacționeze după care a ajuns într-un mod miraculos în topul mondial.

Înainte ca evenimentul să înceapă, în timpul în care organizatorii fac ultimele pregătiri pentru venirea lui George Simion, unul dintre paznicii complexului își exprimă nemulțumirea pentru modul în care politicienii aflați la putere își exercită mandatul.

“Ceaușescu mi-a promis o casă și mi-a dat-o. Ăștia de acum nu fac nimic. Am muncit o viață întreagă pentru o casă la țară și o garsonieră în zona Tineretului”. David Popovici a reușit să-l impresioneze și pe el. Bărbatul de aproape 60 de ani preferă să-l asculte oricând pe tânărul de doar 19 ani care s-a întors recent cu medalie de aur de la Paris: “Vorbește frumos, are bun simț și nici nu e dintr-o familie înstărită”.

Alături de reprezentanții AUR, de presă și de câțiva trecători care s-au oprit curioși să se lămurească ce se întâmplă, paznicul în exercițiu glumește cu o doamnă aflată la plimbare: “Stai aici, că se dau banii. Ne dă AUR bani”. În apropiere îl zărim pe George Simion, flancat de câțiva oameni din staff, îndreaptându-se către spațiul amenajat unde urmează să-și prezinte Planul pentru Sport.

“Suntem aici de rușine față de David Popovici”

“Acest eveniment nu era planificat. Voiam să prezentăm planul pentru sport în următoarele săptămâni. Suntem aici de rușine față de David Popovici”, așa își începe George Simion discursul. Asumându-și rolul de candidat la președinție, recunoaște: “dar și dintr-un calcul politic”.

Planul lui Simion pentru Sport este conceput ca unul în 11 puncte (foto în galerie). Printre unele teme care au tot fost dezbătute în spațiul public, precum reforma din școli sau construirea de infrastructură și baze sportive în întreaga țară, liderul AUR sintetizează, dezvăluind și că este împotriva trendului esports:

“Ce-și dorește George Simion pentru sportul românesc? Vreau ca la nivel de mentalitate și la nivel de gândire educația fizică și sportul să se practice de la minus 9 luni, la 80 plus. Fiecare român să poată să facă sport așa cum dorește, dar nu sub forma jocurilor pe calculator, că am înțeles că se încearcă impunerea acestor jocuri ca sporturi olimpice”.

“Inițiativa Gheorghe Hagi trebuie să devină realitate prin lege”

În ultimii ani, Gheorghe Hagi a insistat că fotbalul românesc nu este susținut de autorități. “Regele” a propus o soluție care până acum nu a fost dezbătută public de către politicieni. Oportunist sau doar un politician care caută soluții pentru sport, George Simion a preluat ideea lui Hagi și e pregătit să o facă lege.

“Inițiativa Gheorghe Hagi trebuie să devină realitate prin lege. Cotă obligatorie din cifra de afaceri a multinaționalelor și a altor mari contribuabili, care să meargă către sportul românesc”, a declarat liderul AUR despre propunerea care face parte din punctul 10 al Planului său.

Pentru a oferi greutate strategiei sale, George Simion a invitat și câteva nume familiare pasionaților de sport. Înainte ca liderul AUR să preia microfonul, au ținut discursuri fosta atletă Monica Iagăr, Alexandru Hălăucă, fost președinte al federației române de hochei, fostul fotbalist Ciprian Paraschiv, fostul jucător de rugby Nicolae Ungureanu, Sensei Florentin Marinescu și Relu Auraș, legendarul antrenor de box.

Declarații extrem de controversate împotriva comunității LGBTQ!

Relu Auraș, cel care a pregătit mulți ani lotul național de box al României, a șocat prin câteva declarații prin care a atacat comunitatea LGBTQ. Antrenorul a făcut referire în principal la .

“Ați văzut la Olimpiadă ce s-a întâmplat? La box? E posibil să ajungă doi bărbați să boxeze cu fetele? Și au ieșit campioni olimpici. Dar el este bărbat… Transexual, nici măcar nu și-a făcut încă toată treaba. Sportiva din Italia și-a aruncat mănușa și s-a retras. A zis că nu se poate, și-a dat seama că este prea mare diferența. E diferență între un bărbat și o femeie, nu?

Dacă acum au fost doi, la anul poate vor fi 10-20. Noi vrem familie. Că e o boală, că nu știu ce… să se ducă acasă la ei, să nu-i vedem. Dar să vrea să înfieze copii și să-i crească, nu se poate. Sunt o mulțime și în Parlamentul European, homo sau lesby. Acum și în filme o familie cel puțin trebuie să fie gay. Noi vrem să rămânem așa cum suntem”, a declarat Relu Auraș.

Daciada, Centre de Excelență și sport în timpul programului de muncă

Printre propunerile AUR sunt și unele inedite precum “Ora de Sport la Job”, reînființarea competiției “Daciada” și a Centrelor Regionale de Excelență. De asemenea, partidul lui George Simion își propune și reformarea Legii 4/2008, privind prevenirea și combaterea violenței în competițiile sportive.