AUR cere indemnizații pentru Steaua 86: „A trebuit să moară Duckadam ca Ienei să fie remunerat!”

În urmă cu 40 de ani, Steaua București realiza cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc. „Militarii” câștigau Cupa Campionilor Europeni după finala cu Barcelona, decisă la Sevilla. Acum, politicienii au depus un proiect de lege care ar garanta o indemnizație de merit pentru eroii de la Sevilla.

Steaua București a depus un proiect de lege prin care cere ca jucătorii care au evoluat pentru Steaua în 1986, anul în care echipa din România a câștigat Cupa Campionilor Europeni, să primească o anumită sumă de bani.

Astfel, foștii mari fotbaliști români ar putea beneficia de un sprijin financiar. , Adrian Enache, Monica Iagăr, Cosmin Gușă și Lidia Vadim Tudor sunt inițiatorii proiectului de lege care ar putea veni ca un ajutor pentru glorii ale Stelei București.

Ce spune Ciprian Paraschiv despre proiectul pentru eroii de la Sevilla

, a explicat care este scopul acestei inițiative. Politicianul de la AUR a precizat că sportivii care au adus beneficii României prin rezultatele internaționale merită recunoaștere.

„În urmă cu 40 de ani, Steaua București a obținut performanța supremă din istoria fotbalului românesc. La Sevilla, în fața uriașei Barcelona, după un amplu parcurs european, Steaua ’86 ne-a arătat că se poate, când toată lumea credea că nu se poate la cel mai înalt nivel și împotriva oricui. O echipă compusă 100% din jucători români, venită din comunism, împotriva tuturor limitărilor și așteptărilor.

Puțină lume știe, dar Emerich Jenei a primit indemnizația de merit abia după moartea lui Helmuth Duckadam. A fost o absurditate cutremurătoare. A trebuit să moară eroul de la Sevilla pentru ca țara să-i recunoască, prin indemnizație, meritul antrenorului de la Sevilla. Depunem proiectul prin care toți componenții Steaua ’86 să primească indemnizația de merit. E adevărat, îndreptăm o nedreptate care a ținut zeci de ani, pentru că locul eroilor de la Sevilla va fi pentru totdeauna, generație după generație, în sufletul românilor”, a precizat Paraschiv, potrivit Agerpres.