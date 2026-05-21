Sport

AUR cere indemnizații pentru Steaua 86: „A trebuit să moară Duckadam ca Ienei să fie remunerat!”

La 40 de ani de la triumful istoric al Stelei în Cupa Campionilor Europeni, politicienii au depus un proiect de lege prin care eroii de la Sevilla ar putea primi indemnizații de merit.
Alex Bodnariu
21.05.2026 | 16:55
AUR cere indemnizatii pentru Steaua 86 A trebuit sa moara Duckadam ca Ienei sa fie remunerat
ULTIMA ORĂ
Anunț uriaș pentru legenda Stelei! Politicienii vor să repare o nedreptate
ADVERTISEMENT

În urmă cu 40 de ani, Steaua București realiza cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc. „Militarii” câștigau Cupa Campionilor Europeni după finala cu Barcelona, decisă la Sevilla. Acum, politicienii au depus un proiect de lege care ar garanta o indemnizație de merit pentru eroii de la Sevilla.

Anunț uriaș pentru legenda Stelei! Politicienii vor să repare o nedreptate

Steaua București a depus un proiect de lege prin care cere ca jucătorii care au evoluat pentru Steaua în 1986, anul în care echipa din România a câștigat Cupa Campionilor Europeni, să primească o anumită sumă de bani.

ADVERTISEMENT

Astfel, foștii mari fotbaliști români ar putea beneficia de un sprijin financiar. George Simion, Ciprian Paraschiv, Adrian Enache, Monica Iagăr, Cosmin Gușă și Lidia Vadim Tudor sunt inițiatorii proiectului de lege care ar putea veni ca un ajutor pentru glorii ale Stelei București.

Ce spune Ciprian Paraschiv despre proiectul pentru eroii de la Sevilla

Ciprian Paraschiv, unul dintre inițiatorii proiectului de lege, a explicat care este scopul acestei inițiative. Politicianul de la AUR a precizat că sportivii care au adus beneficii României prin rezultatele internaționale merită recunoaștere.

ADVERTISEMENT
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active...
Digi24.ro
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei

„În urmă cu 40 de ani, Steaua București a obținut performanța supremă din istoria fotbalului românesc. La Sevilla, în fața uriașei Barcelona, după un amplu parcurs european, Steaua ’86 ne-a arătat că se poate, când toată lumea credea că nu se poate la cel mai înalt nivel și împotriva oricui. O echipă compusă 100% din jucători români, venită din comunism, împotriva tuturor limitărilor și așteptărilor.

ADVERTISEMENT
Florin Prunea a condus fără carnet și a făcut accident: ”Nu credeam că...
Digisport.ro
Florin Prunea a condus fără carnet și a făcut accident: ”Nu credeam că trebuie să dai prioritate la bicicliști”

Puțină lume știe, dar Emerich Jenei a primit indemnizația de merit abia după moartea lui Helmuth Duckadam. A fost o absurditate cutremurătoare. A trebuit să moară eroul de la Sevilla pentru ca țara să-i recunoască, prin indemnizație, meritul antrenorului de la Sevilla. Depunem proiectul prin care toți componenții Steaua ’86 să primească indemnizația de merit. E adevărat, îndreptăm o nedreptate care a ținut zeci de ani, pentru că locul eroilor de la Sevilla va fi pentru totdeauna, generație după generație, în sufletul românilor”, a precizat Paraschiv, potrivit Agerpres.

ADVERTISEMENT
Cine e noua iubită a lui Lamine Yamal. Cu ce se ocupă, de...
Fanatik
Cine e noua iubită a lui Lamine Yamal. Cu ce se ocupă, de fapt, Ines Garcia
Tenis, Roland Garros 2026, live video. Româncele și-au aflat adversarele din primul tur....
Fanatik
Tenis, Roland Garros 2026, live video. Româncele și-au aflat adversarele din primul tur. Posibil duel spectaculos între Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse
Echipa din SuperLiga care i-a pus cele mai multe probleme lui Coelho: „Am...
Fanatik
Echipa din SuperLiga care i-a pus cele mai multe probleme lui Coelho: „Am simţit că au fost meciurile mai dificile cu ei!”
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Gigi Becali a refuzat să își vândă fotbalistul pentru 4.000.000 de euro: 'A...
iamsport.ro
Gigi Becali a refuzat să își vândă fotbalistul pentru 4.000.000 de euro: 'A cerut o sumă enormă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!