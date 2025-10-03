Aur la haltere! Mihaela Cambei, triplă medaliată la Campionatul Mondial de la Forde, Norvegia

Mihaela Cambei, sportivă legitimată la clubul CS Dinamo, a reușit o nouă performanță spectaculoasă! Tânăra de 22 de ani a câștigat o medalie de aur și două de argint la Campionatul Mondial de Haltere din Norvegia.

ADVERTISEMENT

Mihaela Cambei, performanță spectaculoasă la Campionatul Mondial de haltere din Norvegia! O medalie de aur și două de argint pentru româncă

Vineri, 3 octombrie 2025, Mihaela Cambei a participat la Campionatul Mondiale de haltere de seniori de la Forde, Norvegia. Frumoasa sportivă în vârstă de 22 de ani a obținut medalia de aur la smuls (94 kg), și medalii de argint la aruncat (114 kg) și la total (208 kg).

Ceea ce face această realizare și mai formidabilă este faptul că Mihaela a concurat pentru prima dată la această categorie de greutate (53 de kg). Kang Honk Kyong, din Coreea de Nord, a reușit să o depășească pe sportiva noastră la probele de aruncat și total olimpic și a obținut medaliile de aur.

ADVERTISEMENT

Ce mesaj a transmis CS Dinamo după ce Mihaela Cambei a devenit triplă medaliată la categoria 53 kg

Clubul CS Dinamo este în extaz după ce continuând parcursul său impresionant de la CE de la Chișinău, unde a devenit triplă campioană europeană la categoria 49 kg.

„HALTERE! Super performanță!!! Mihaela Cambei (CS Dinamo) – TRIPLĂ medaliată la Campionatul Mondial de la Forde (Norvegia): AUR la smuls (94 kg); ARGINT la aruncat (114 kg); ARGINT la totalul olimpic (208 kg).

ADVERTISEMENT

Performanță extraordinară în condițiile în care este prima ei participare la noua categorie de 53 kg! Aurul la aruncat (121 kg) și la total (214 kg) a fost cucerit de Kang Hong Kyong din Coreea de Nord. Bravo, Mihaela! Felicitări Valeriu Calancea! (n.r. – antrenorul Mihaelei)”, a transmis clubul CS Dinamo pe Facebook.

ADVERTISEMENT

Ce alte reușite are Mihaela Cambei în cariera sa

La Jocurile Olimpice de la Paris, Mihaela Cambei devenea cunoscută publicului din România după ce obținea argintul la categoria de 49 de kg, fiind primul podium olimpic pentru țara noastră la haltere feminin. Ea a ridicat 93 de kg la smuls și 112 kg la aruncat, pentru un total de 205 kg.

Mihaela Cambei este, de asemenea, triplă campioană europeană la seniori. Ea a obținut 3 medalii de aur în 2023, 2024,