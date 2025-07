AUR, la un pas să depună moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. George Simion: „Mai e nevoie de cinci semnături”

Liderul AUR, George Simion, a anunțat că mai lipsesc doar cinci semnături pentru ca partidul să poată depune moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Într-un live făcut pe Tik Tok, liderul AUR a anunțat că moțiunea este necesară pentru ca asumarea răspunderii Guvernului pe măsurile de austeritate să nu fie valabilă.

AUR, la un pas să depună moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

„Mai e nevoie de 5 semnături şi strângem numărul necesar pentru moţiunea de cenzură (…). Moţiunea de cenzură putem să o depunem, dacă nu o depunem se consideră asumarea răspunderii dusă la îndeplinire şi pachetul fiscal îndeplinit”, a declarat George Simion, marţi seară, pe TikTok.

ADVERTISEMENT

trebuie depusă în termen de trei zile de la asumarea răspunderii în Parlament. Potrivit acestuia, dacă nu se vor strânge semnăturile, un alt demers de acest fel va putea fi făcut din nou în luna septembrie.

George Simion, apel către români: „Unirea face puterea!”

„Avem voie şi în septembrie să depunem o altă moţiune de cenzură. Dacă nu puneţi voi presiune pe PSD, PNL, UDMR, USR şi acest regim criminal care a dat lovitura de stat, nu o să facem nimic. Nici moţiunea de cenzură, dacă nu se vor găsi cinci neafiliaţi sau parlamentari POT ca să o semneze, nu o să intre în Parlament. Hai, totuşi să strângem rândurile. Unirea face puterea!”, a mai spus Simion.

ADVERTISEMENT

Partidul Oamenilor Tineri (POT) a anunțat miercuri că va semna și va vota moțiunea inițiată de AUR, dar s-a delimitat de ceea ce numește „iluzii politice”. POT susține că, realist, moțiunea nu are șanse să treacă fără sprijinul PSD. Totuși, cele cinci semnături promise de POT sunt suficiente pentru ca documentul să fie depus oficial.

POT va semna și vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

Președinta POT, Anamaria Gavrilă, a declarat că și că va vota orice moțiune care se opune „Ordonanței Sărăciei”. Ea a criticat dur coaliția de guvernare, acuzând-o că lovește exact în categoriile vulnerabile: mame, pensionari, profesori, IMM-uri.

ADVERTISEMENT

Deputatul AUR Mihai Enache a anunțat că formațiunea are deja sprijinul parlamentarilor de la SOS, POT și din rândul neafiliaților. El a acuzat Guvernul că trădează promisiunile din campanie și a făcut apel la parlamentarii din toate partidele să semneze moțiunea. „Nu putem lua niciun leu de la mame și pensionari cât timp pensiile speciale și salariile de zeci de mii de euro rămân intacte”, a spus Enache.

ADVERTISEMENT

Pentru ca moțiunea să fie depusă, sunt necesare 117 semnături. Însă pentru ca Guvernul Bolojan să fie demis prin vot, opoziția are nevoie de cel puțin 233 de voturi. AUR trebuie să adune aproximativ 100 de voturi în plus față de ce are acum. Demersul este unul cu șanse extrem de mici să treacă, ținând cont că cei mai mulți parlamentari sunt ai PSD și PNL.