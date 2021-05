AUR participă la alegerile din Republica Moldova. Cine este liderul partidului din Basarabia. Are numai 26 de ani

Copreședinții AUR, George Simion și Claudiu Târziu, au anunțat că partidul lor a fost înregistrat oficial în registrul partidelor din Republica Moldova și va putea participa astfel la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie.

Organizația din Moldova a Alianței pentru Unirea Românilor este condusă de către Vlad Bilețchi, un tânăr de numai 26 de ani, care este liderul unei organizații unioniste, „Unirea-ODIP”, de şase ani.

Este pentru prima dată când un partid din România va avea candidați într-un scrutin din Republica Moldova, chiar dacă uneori basarabeni au mai fost puși pe listele partidelor românești.

AUR vrea să atragă voturile tuturor unioniștilor basarabeni

George Simion a precizat că AUR va intra în competiția electorală din Moldova având aceeași siglă și aceeași denumire.

„AUR candidează pe 11 iulie la Chișinău și își asumă implicarea politică în ambele state românești. Scopul cel mai important pentru care AUR există este unitatea neamului românesc de pe ambele maluri ale Prutului de aceea ne implicăm politic și în stânga și în dreapta Prutului. Apelul nostru pentru alegeri este de a crea o forță românească și o singură listă națională care să intre în Parlamentul de la Chișinău”, a declarat Simion, miercuri, într-o conferință de presă.

AUR, care are deja în rândurile sale șase parlamentari cu origini basarabene, vrea să obțină unirea Republicii Moldova cu România, prin victorii electorale ale unioniștilor în ambele state românești.

La conferința de presă a participat și Vlad Bilețchi, președintele AUR Moldova. „Noi suntem moldoveni din Republica Moldova, parte integrantă a poporului român, contrar imperiilor care ne-au divizat și au încercată să facă din moldoveni o națiune distinctă, vrăjmașă, diferită românilor. În pofida greutăților și ororilor la care a fost supusă această parte a țării, noi am reușit să ne păstrăm identitatea, credința, unitatea de familie. Am văzut că în România renaște curentul patriotic, național-identitar reprezentat de o singură forță, AUR, care și-a asumat un rol criticat, luat în baionete, dar care va intra în manualele de istorie. AUR militează pentru pilonii de bază ai identității românești: familia, națiunea, credința, libertatea”, a declarat Bilețchi.

Vlad Bilețchi, șef de partid la 26 de ani

Vlad Bilețchi are numai 26 de ani, el fiind născut la Chișinău, pe 7 septembrie 1994, într-o familie de intelectuali, potrivit publicației „Timpul” din Moldova. A obținut în 2016 licența în Business și Administrare la Facultatea de Economie a Universității de Stat din Moldova, după care a obținut un titlu de master în Drept Public. A devenit profesor de educație civică la Liceul Român-Francez „Gheorghe Asachi” din Chișinău, urmând în paralel și cursurile Facultății de Drept.

Împreună cu un grup de tineri de vârste apropiate, a fondat în 2014 Asociația Obștească Unirea-ODIP, împreună cu care a organizat mai multe acțiuni unioniste și de protest în timpul președinției lui Igor Dodon. Vlad Bilețchi este nepotul criticului literar Nicolae Bilețchi, fost profesor universitar și membru al Academiei de Științe.

La alegerile parlamentare din 2019, Bilețchi a participat a candidat din partea Partidului Liberal, formațiune unionistă de dreapta, condusă de fostul primar din Chișinău, Dorin Chirtoacă. Partidul nu a trecut de pragul electoral, obținând un rezultat slab, de numai 1,75%. Ca urmare a rezultatelor catastrofale obținute de către partidele unioniste, acestea au decis, în aprilie 2019, să constituie o alianță, Blocul Unirea, la care au aderat și trei asociații, printre care și cea condusă de către Vlad Bilețchi.

Când Alianța pentru Unirea Românilor a reușit, surprinzător pentru mulți, să intre în Parlamentul de la București, din partea acestui partid au devenit parlamentari și șase basarabeni. Atras de unionismul asumat deschis de către AUR, Vlad Bilețchi a anunțat pe 18 martie că s-a înscris în acest partid.

„Am luat decizia să ader la Alianța pentru Unirea Românilor! Cred că doar fiind împreună putem reuși. Am urmărit acțiunile și declarațiile pe care le-a făcut George Simion, atât în România cât și în întreaga lume. Am urmărit cu atenție lansările de filiale, entuziasmul oamenilor și energia acestora, determinarea pentru a lupta împreună pentru idealul nostru românesc. Eu vreau să pun umărul la această mișcare!”, spunea Vlad Bilețchi atunci când și-a anunțat adeziunea la AUR, într-o emisiune a postului TV unionist 10TV.

Pe 27 martie, când era aniversată Unirea Basarabiei cu România, AUR a anunțat că va avea o organizație distinctă în Republica Moldova, cu Vlad Bilețchi îndeplinind funcția de președinte al noului partid. Prim-vicepreședinți sunt Boris Volosatîi, deputat AUR în Parlamentul de la București, și Constantin Codreanu, fost deputat PMP.

De la colaborare la implicare directă

Până acum, partidele politice românești nu s-au implicat direct în competițiile electorale din Moldova cu toate că fiecare dintre ele a avut partide moldovenești pe care le-a sprijinit deschis.

La ultimele alegeri parlamentare din România, PMP a colaborat cu Partidul Unității Naționale pentru a obține voturile basarabenilor care au și cetățenie română. PDL a susținut multă vreme Partidul Liberal al lui Dorin Chirtoacă, iar în timpul guvernării Ponta, PSD a colaborat îndeaproape cu Partidul Liberal-Democrat, din care au provenit premierii Vlad Filat și Iurie Leancă.

De altfel, acesta din urmă a candidat la alegerile din România pentru un post de parlamentar din partea Pro România. PNL are un acord de susținere reciprocă încheiat cu Blocul ACUM, cu ajutorul căreia Maia Sandu a ajuns președinte al Moldovei.