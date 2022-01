AUR depășește PNL în preferințele electoratului. Are peste 20% în ultimul sondaj de opinie

Surpriza alegerilor parlamentare din 2020, AUR, își continuă ascensiunea în preferințele electoratului din România.

Conform celui mai recent sondaj efectuat de , în perioada 10-18 ianuarie, Partidul Alianța pentru Unirea Românilor a ajuns la 20,6% din opțiunile electoratului.

În continuare, pe primul loc se află Partidul Social Democrat, în scădere față de lunile anterioare. Pe locul 3 a căzut PNL, partid care nu mai trece nici de 17%, conform acestei cercetări sociologice.

AUR, pe locul 2 în ultimul sondaj de opinie, după PSD și înaintea PNL

Concret, potrivit INSCOP, PSD a ajuns la o intenție de vot de 36%, în scădere de la 34,3%.

Colegii din coaliție de la PNL au scăzut de la 17% la 16,6%. În prezent în opoziție, USR crește ușor în luna ianuarie, de la 12,1% la 12,5%.

Iată clasamentul intenției de vot în ianuarie:

PSD: 34,3% AUR: 20,6% PNL: 16,6% USR: 12,5% UDMR: 4,2% PRO-România: 2,9% PMP: 2,1% Forța Dreptei: 1,7% PPU-SL: 1,3% PRN: 1,3% APP: 1% Alte partide: 1,5%

Explicația căderii PNL în preferințele electoratului

Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, explică, pe , această cădere liberă a PNL în . El spune că două sunt cauzele degringoladei liberale.

1. Certurile dintre partidele coalitiei aflate la guvernare pe fondul crizei facturilor la energie le afecteaza in mod direct intentia de vot. Deocamdata impactul este controlabil, dar problema risca sa devina o amenintare majora daca relatia dintre PSD si PNL nu se va armoniza si cele doua partide nu vin cu solutii in locul disputelor politice. Dupa catastrofala criza politica de la finalul anului trecut, oamenii nu mai vor sa auda de certuri politice si nu vor avea niciun pic de rabdare si niciun gram de toleranta pentru partidele care le vor provoca.

2. Tensiunile din coalitie si intarzierea oferirii de solutii la probelemele sociale alimenteaza in continuare cresterea AUR. Daca pe zona de securitate militara, din cauza amenintarilor Rusiei observam o crestere foarte puternica a increderii in NATO, in UE, in Occident, de bun augur pentru moralul natiunii, problemele sociale si politice domestice/interne vor alimenta in continuare adeziunea electorala la discursul ultra-populist.

Sondajul de opinie INSCOP a fost realizat în perioada 11-18 ianuarie 2022, datele fiind culese prin metoda CATI (interviuri telefonice).

Volumul eșantionului a fost de 1162 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.9 %, la un grad de încredere de 95%.