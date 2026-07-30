„AUR și PSD vor conduce țara! Nu mai are nimeni ce să facă!” Anunț uriaș despre următoarea coaliție de guvernare 

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PSD și AUR au pus umărul la dărâmarea Guvernului lui Ilie Bolojan (57 de ani). Cele două partide, care conduc și în sondajele de opinie, vor ajunge să „lucreze” împreună și la guvernare. Această profeție a fost făcută la FANATIK de Dumitru Dragomir, un personaj care cunoaște extrem de bine spectrul politic intern.

Când vor ajunge AUR și PSD împreună la guvernare. Profeția lui Mitică Dragomir

România a intrat încă din primăvară într-o criză politică ce pare fără final. Fără să aibă un istoric oficial de colaborare, PSD și AUR s-au unit în Parlament și au dărâmat Executivul Bolojan. Nu mai puțin de 281 de „aleși” au votat pentru ca Guvernul instalat în 2025 să plece. Votul la moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR l-a egalat pe cel din 2021. Atunci, Guvernul condus de un alt liberal, Florin Cîțu (54 de ani), a fost demis tot cu 281 de voturi.

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În prezent, situația politică din țară este incertă. , Nicușor Dan (56 de ani) ezită să mai nominalizeze un premier, întrucât nu se coagulează încă o majoritate. PNL-USR-UDMR nu par să mai aibă dialog cu PSD. Apoi, social-democrații nu sunt convinși încă de faptul că AUR este o formațiune frecventabilă.

La emisiunea ”Profețiile lui Mitică” de la FANATIK, Dumitru Dragomir, care a fost ani buni parlamentar, a făcut o previziune interesantă. Acesta a spus că România va fi guvernată de o coaliție AUR – PSD. În prezent, președintele Nicușor Dan nu pare deloc de acord cu ideea. Mitică spune că, peste 2 ani, nimeni nu se va mai împotrivi acestei colaborări. „În viitor, părerea mea este că cei de la AUR vor veni la conducere (n.r. la Guvernare), alături de PSD. Aceasta este o predicție a lui Mitică Dragomir. Cam în 2 ani, AUR – PSD va conduce țara. O să vedeți. Nu are nimeni ce să le mai facă”, afirmă Dragomir.

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Ce scor va avea AUR la viitoarele alegeri, în viziunea lui Dragomir

cu fostul partid parlamentar PRM (Partidul România Mare). Mitică spune că, și atunci, formațiunea lui Vadim Tudor nu făcea altceva decât să atace. Astfel, partidul creștea în ochii electoratului. Așa se întâmplă și cu AUR. Dragomir crede că, la următoarele alegeri, partidul lui Simion va lua peste 35% din voturi.

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„Convingerea mea este că, dacă mâine se fac alegeri, AUR (Alianța pentru Unirea Românilor) ia peste 35% din voturi. Ei sunt în Opoziție, înjură… păi, asta este rolul Opoziției. Îmi amintesc că eu, cu PRM (Partidul România Mare), ajunsesem la 26%. Dar nu făceam nimic, că nu puteam. Dădeam în toți. (n.r. AUR e un fel de PRM modern?) Da, sigur.

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Să îi vedem (n.r. pe cei de la AUR) când vin la putere. AUR are 8 – 10 oameni în partid foarte puternici intelectual. (….) Acum, dacă se fac alegeri, au peste 35%, iar peste 2 ani, când se fac alegeri, vor avea peste 40%. Lucrurile se înrăutățesc, nu ați văzut ce a făcut Bolojan din țara asta”, punctează Mitică.