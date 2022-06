AUR, gata să-l demită pe Iohannis. Simion anunță că s-au strâns două milioane de semnături

Liderul AUR a anunțat că cele două milioane de semnături vor fi depuse la ședința plenului comun de la ora 11:00. ”S-au totalizat până aseară, la 4 dimineaţă, la sediul AUR. Românii nu îl mai vor pe Klaus Iohannis în funcţia de preşedinte”, a transmis Simion.

Simion a strâns 2 milioane de semnături pentru demiterea lui Iohannis

Simion a remarcat o largă susținere, pe străzile din România, a campaniei de demitere a președintelui Klaus Iohannis. ”Avem o majoritate ticăloasă, aici în Parlament, care refuză să iniţieze şi să ducă la bun sfârşit voinţa românilor de a-i curma mandatul lui Klaus Iohannis”, a tranmis Simion.

”Suntem singurul partid de opoziţie şi datorită acestui lucru am demarat strângerea de semnături pe care le vom duce în plenul reunit al celor două Camere, la şedinţa care începe la ora 11.00”, a adăugat liderul AUR.

Simion a menționat că formaţiunea lui Ludovic Orban nu s-a alăturat acestui demers, rămâne singurul partid care vrea să-l demită pe Klaus Iohannis.

AUR transmite populației informația falsă, conform căreia, un de semnături poate demite un președinte, însă primordial rămâne votul din Parlament.

Procedura de suspendare a președintelui poate fi a minim o treime dintre parlamentari, mai exact 156 de semnături. În condițiile în care AUR are doar 43 de parlamentari, demersul AUR și al lui George Simion are șanse nule de reușită.

Demersul AUR, simplu exercițiu de imagine?

La finele lui 2021, liderii AUR din teritoriu anunțau că sunt nevoie de 5.6 milioane de semnături pentru ca demersul AUR să aibă legitimitate.

„Per total, în țară e nevoie de cinci milioane opt sute de mii de semnături. Deci cât de multe puteți, de la toate cunoștințele, oricum campania o să dureze, o lună de zile dacă nu mă înșel. După aia se duce în Parlament, însă trebuie să voteze parlamentarii. Dacă votează 189 de parlamentari e demis, vor fi alegeri anticipate.

Din ce știu eu nu se mai face referendum că deja sunt voturile necesare și dacă strângem semnăturile sunt exact câte voturi a avut Iohannis. De aceea trebuie să strângem atât ca să-l dăm jos.

Domne, nu știu exact ce se întâmplă dacă strângem mai puține. Chiar azi am dat drumul la campanie, foarte multe detalii încă nu am. Dar eu zic că o să strângem că lumea e supărată”, declara reprezentantul AUR din Bistrița Năsăud, în noiembrie 2021. AUR încearcă să strângă semnături pentru demiterea lui Iohannis de mai bine de jumătate de an.