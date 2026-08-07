Aura B și Gabriella Nastas, la un pas de bătaie în direct înainte de RXF Next Fighter 33: „Tu ești proastă?!”. Video

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RXF Next Fighter 33 este cea mai „fierbinte” gală de sporturi de contact din luna august. Show-ul va fi în direct și în exclusivitate pe VOYO, iar Aura B și Gabriella Nastas vor lupta în main event. Cele două sunt soțiile cântăreților Ralflo, respectiv Kamara. Înaintea duelului din 14 august, cele două au fost la un pas de bătaie în platoul emisiunii Fight Klub.

Aura B și Gabriella Nastas s-au luat deja la bătaie! Va fi nebunie pe VOYO la RXF Next Fighter 33

După ce a venit rândul Aurei B și a Gabriellei Nastas să scoată armele pe masă. Cele două vor lupta în main event la gala din 14 august, care va fi în direct și în exclusivitate pe platforma VOYO.

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Dacă pentru Gabriella Nastas meciul de la RXF Next Fighter 33 va reprezenta debutul în cușcă, Aura B va bifa prezența cu numărul doi în cea mai tare promoție de MMA din România. Soția lui Ralflo a luptat alături de partenerul ei în 2024, la RXF 48 – All Stars, când au pierdut în fața Valeriei și a Perversului de pe Tg. Ocna.

Până la marele meci din 14 august, Aura B și Gabriella Nastas au fost la un pas de bătaie în studioul emisiunii Fight Klub, acolo unde și-au aruncat cuvinte grele. La un momentat, soția lui Ralflo a cedat nervos și chiar a aruncat cu apă spre partenera lui Kamara, spre stupefacția moderatorilor Lavinia și Tîrzianu și „Pitbull” Atodiresei.

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„Eu nu am de ce să mă compar cu tine! Tu ești cea care a lansat provocarea. Tu ești cea deranjată, nerezolvată…”, a tunat Gabriella Nastas. „Păi dacă tu ești proastă și vorbești prost! Termină, fată, odată!”, a fost reacția Aurei B, care a aruncat cana de apă în direcția rivalei sale. „Mi-ai udat și telefonul”, a fost replica Gabriellei.

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De ce se ceartă Aura B și Gabriella Nastas

Aura B și Gabriella Nastas se vor bate pe reguli de MMA la RXF Next Fighter 33. Cele două au încercat apoi să explice cum s-a născut această rivalitate. Ce a deranjat-o, de fapt, pe soția lui Ralflo. „De unde se vede invidia. Uitatul pe story la mine pe Instagram și faptul că nu dai inimioară. Te uiți mereu, dar nu dai inimioare. Ce, că ți-am arătat eu asta (n.r. – degetul din mijloc)? Îți mai arătat o dată”, a explicat Aura B.

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„Am văzut, am văzut! Cu ăla mai rămâi după ce te bat. Cu ăla o să te las în sus. Motivul pentru care mă aflu aici este că m-ai înjurat și te-ai legat de familia mea”, a răspuns Gabriella Nastas, soția lui Kamara. „Păi dacă nu te-a educat”, a conchis Aura B.