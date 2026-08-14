Sport

Aura B și Gabriella Nastas, moment viral în main event la gala RXF Next Fighter 33

RXF are parte de gala Next Fighter 33 vineri, 14 august. Aura B și Gabriella Nastas, soțiile cântăreților Ralflo și Kamara, au oferit un moment viral în main event.
Cristian Măciucă
15.08.2026 | 00:10
Aura B si Gabriella Nastas moment viral in main event la gala RXF Next Fighter 33
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Moment hilar la gala Gala RXF Next Fighter 33. Ce s-a întâmplat la meciul dintre Aura B și Gabriella Nastas. Foto: Colaj FANATIK.
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RXF are parte de gala Next Fighter 33 vineri, 14 august, la Studio RXF din Chiajna. Evenimentul a fost marcat de un moment total neașteptat la meciul dintre Aura B și Gabriella Nastas. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Aura B și Gabriella Nastas, moment viral în meciul din gala RXF Next Fighter 33

RXF continuă să ofere dueluri încinse și lupte spectaculoase nu doar la divizia masculină, ci și la cea feminină. După ce au fost la un pas de bătaie în direct  în studioul emisiunii Fight Klub, unde și-au aruncat cuvinte grele înainte de RXF Next Fighter 33, Aura B și Gabriella Nastas nu au mai pierdut timpul la confruntarea directă din ring.

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În main event, Aura B, soția lui Ralflo, a reușit să o facă pe Gabriella Nastas, partenera de viață a lui Kamara, să își expună o parte a pieptului. Totul a fost posibil după ce Aura și-a tras rivala de bustieră.  Aura B (n.r. – Aurora Broscăreanu) nu este străină de luptele în ring, după ce, alături de partenerul ei, au luptat și au pierdut în fața Valeriei și a Perversului de pe Tg. Ocna la RXF 48 – All Stars. Gabriella, în schimb, s-a aflat la prima sa experiență de acest gen.

Însă debutul Gabriellei în RXF a fost unul de succes. Soția lui Kamara a câștigat, învingându-și rivala la puncte. Imediat după meci, Ralfo a oferit la rândul său un moment incendiar. Soțul învinsei Aura B a intrat în cușcă și l-a provocat la luptă chiar pe Mike Diamondz, announcerul galei.

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Cine e, de fapt, Aura B, soția lui Ralflo

Cu 100 de mii de urmăritori pe contul său de Instagram, Aurora Broscăreanu este originară din Drobeta-Turnu Severin. Deși a bifat a doua luptă în ring, ea este, de fapt, artistă muzicală la bază. Aura a absolvit un liceu de muzică, unde a studiat pianul, iar ulterior a urmat cursuri de canto clasic.

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Printre melodiile lansate împreună cu Ralfo, soțul său, se numără piese precum „Yele”, „Te strig”, „Moda” și „Ti amo”. Cântăreața a bifat chiar o apariție și pe scena show-ului „Vocea României”, în sezonul 10 al emisiunii, unde a interpretat piesa „Price Tag”.

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Rezultatele meciurilor galei RXF Next Fighter 33

Transmisă exclusiv pe Voyo de la 20.00, gala RXF Next Fighter 33 a oferit show total. În co main event, Tolea Ciumac, revenit în ring la 52 de ani, a câștigat la puncte meciul cu Romeo Alessandro. La meciul dintre Dănilă KO și Sandu Daniel Mihai, arbitrul a fost nevoit să oprească meciul în repriza a 2-a din cauza epuizării lui Dănilă.

Mihai Petcu și Robert Radu au reușit să câștige duelul cu Florin Beleaua și Solo June prin KO în doar 10 secunde. Două meciuri s-au terminat cu rezultat de egalitate: Alex Stoica VS Alex Enoiu și Rareș Seceleanu VS Dani Box.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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