Auraș Brașoveanu, în război deschis cu Gabriel Bodescu. ”Bodescu are influență la Gloria Buzău prin interpuși și nu numai” / ”Am înțeles că vrea să-i fie plătite și zilele de sâmbătă și duminică”

Auraș Brașoveanu (56 de ani), fostul președinte al Gloriei Buzău și a lansat un atac virulent împotriva secretarului general adjunct al FRF, Gabriel Bodescu. Brașoveanu consideră că oficialul de la Casa Fotbalului, original din Buzău, vrea să-l excludă definitiv din fotbal.

Auraș Brașoveanu, în război deschis cu Gabriel Bodescu

Contactat de FANATIK, Auraș Brașoveanu îl acuză pe Gabriel Bodescu de faptul că s-a aflat în spatele îndepărtării sale de la Gloria Buzău, în iulie 2023. Brașoveanu, care mai avea un an de contract, a reziliat amiabil angajamentul cu clubul din Crâng în schimbul sumei de 30.000 de euro.

ADVERTISEMENT

După ce a bătut palma, omul de fotbal a dat în judecată Gloria Buzău la FRF pentru încă 6.000 de euro, reprezentând salariu pentru luna iulie 2023 și drepturi referitoare la zilele de concediu. ”Am înțeles că vrea să-i fie plătite și zilele de sâmbătă și duminică”, a dezvăluit Gabriel Bodescu pentru FANATIK.

Litigiul se află la Comisia de Apel FRF, dar face și obiectul unui dosar de cercetare penală la Galați, acolo unde își are domiciliul Auraș Brașoveanu. Acesta susține că nu are nimic cu clubul Gloria Buzău, ci vrea doar să îl înfrunte pe Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF, pe care îl acuză că a făcut presiuni să fie dat afară de la Gloria și că urmărește să nu mai activeze în fotbal.

ADVERTISEMENT

Plângere penală pentru fals și uz de fals

Auraș Brașoveanu a pierdut procesul la Camera Națională de Soluționare a Litigiilor (CNSL), dar a atacat sentința la Comisia de Apel a FRF. Între timp, fostul președinte al Gloriei Buzău a făcut plângere penală la sfârșitul lunii noiembrie 2023 împotriva a doi reprezentanți ai grupării din Crâng.

”În timpul judecății de la CNSL am descoperit că Gloria Buzău a falsificat niște documente din care rezultă că ar fi făcut plata către mine, nu că a făcut plata. Am fost la ITM, iar de acolo am fost îndrumat să urmez calea legală, în instanță. M-am consultat cu avocatul și am făcut plângere penală pentru fals, uz de fals.

ADVERTISEMENT

Plângerea penală s-a transformat într-un dosar de urmărire penală, care se află pe rol la Galați, unde am eu domiciliu. Am solicitat Comisiei de Apel suspendarea judecării pe perioada cercetării penale”, a declarat Auraș Brașoveanu.

Explicații pentru cei 6.000 de euro

Brașoveanu a explicat pentru ce revenidică 6.000 de euro. ”E vorba despre salariu pe iulie 2023 și alte drepturi conferite de dreptul muncii în momentul în care contractul se întrerupe în perioada de valabilitate, iar angajatul nu a efectuat concediul.

ADVERTISEMENT

Culmea, în primă fază, reprezentanții clubului Gloria Buzău au raportat în august către fisc exact sumele la care mă refer eu. Apoi, în noiembrie, când au apărut aceste acte false au cerut rectificarea sumelor raportate în august. Astfel mi-au diminuat sumele care mi se cuvin.

Prima dată le-am cerut în jur de 20.000 de lei, 4.000 de euro. Renunțam la prime. Apoi când am văzut că sunt batjocorit am zis: ’Da, atunci OK. Am cerut și primele și cheltuielile de judecată. Am ajuns la 30.000 de lei, 6.000 de euro”.

”Vicepreședintele și o contabilă sunt cercetați penal. N-am nimic cu Gloria Buzău”

Auraș Brașoveanu are un război personal cu Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF: ”Între timp a fost demarat dosarul penal, au început cercetările penale împotriva reprezentanților clubului. Atenție, nu împotriva clubului Gloria Buzău, cum a împrăștiat în toată țara secretarul general adjunct al FRF, Gabriel Bodescu. Nu înțeleg în ce calitate. E avocatul clubului?

Eu pot dovedi oricând că dosarul penal e deschis împotriva persoanelor care au declarat că au semnat respectivele ștate de plată. E vorba despre Mocanu Antonel, vicepreședintele clubului, și contabila, care are un contract de prestări servicii cu clubul.

Se vede cu ochiul liber că semnăturile lor de pe declarațiile date de ei nu seamnă cu cele care apar pe ștatele de plată. Ei mi-au falsificat niște sume, precum că mi le-au plătit, dar nu mi le-au plătit”.

Auraș Brașoveanu: ”Am încasat circa 30.000 de euro din rezilierea amiabilă”

Auraș Brașoveanu a continuat atacurile la adresa oficialului FRF, Gabriel Bodescu: ”Haideți să vă explic și cum a fost cu rezilierea amiabilă. Acest domn, care de fapt nu e domn, secretarul general adjunct al FRF, Gabriel Bodescu, prin alegații și minciuni a împrăștiat în toată țara că, ’Domne, i-au dat ăia banii și el mai vrea bani. Sub nicio formă lucrurile nu au stat așa.

Rezilierea a fost de aproximativ 50.000 de euro brut, iar au am încasat circa 30.000 de euro net, aproape 150.000 de lei.

Bodescu mi-a spus personal ’Eu am vorbit să-ți dea banii. Dacă nu vorbeam eu nici nu-ți dădeau’. Nu! Ei nu aveau cum să mă dea afară, pentru că mi-am respectat toate obiectivele din contract.

Nu aveau motive să mă demită. Am intrat prima dată în play-off-ul Ligii 2 și am jucat baraj pentru promovare. Clasificarea academiei de juniori s-a făcut fără probleme, am luat licența pentru SuperLiga fără nicio intervenție. Până la mine și după mine licența s-a luat la Apel, prin intervenții.

Toate discuțiile erau generate de secretarul general adjunct, Gabriel Bodescu. El prezenta în Federație situația Gloriei Buzău, ca și cum era avocatul clubului. Inclusiv mie mi-a spus într-o discuție: ’Domne, de ce ceri aia. Ce faci?”. L-am întrebat de unde știe: ’Păi, eu nu știu? Mi-au trimis contractul’ Tot ce se împrăștie prin țară despre mine sunt numai minciuni, denigrări și alegații” – Auraș Brașoveanu

”Ei au propus suma, iar eu am acceptat-o”

Așa a apărut rezilierea contractului pe care amiabilă, o înțelegere pe care eu nu am comentat-o. Ei au propus suma, iar eu am acceptat-o. Ținând cont de toate șicanele și minciunile pe care le-au scos în oraș despre mine am zis: ’Lăsați-mă în pace și îmi văd de treaba mea!’.

În spatele la toate astea, de fapt și de drept, stă altceva. Nu tot ce împrăștie secretarul general adjunct al FRF, care încalcă legea confidențialității contrantului meu, împreună cu Gloria Buzău.

A prezentat la ’n’ persoane din țară, pe la Adunările cu cluburile din Liga 2 și SuperLiga, de la Sibiu, date exacte din acordul părților”.

Auraș Brașoveanu, despre momentul rupturii: ”Am plecat în concediu ca să nu semnez un anumit decont. Erau destui bani. Mulți, chiar mulți”

Auraș Brașoveanu afirmă că problemele lui au început după ce a refuzat să semneze un decont pentru o sumă mare. ”În spatele rupturii stă faptul că eu am plecat în concediu special ca să nu semnez un anumit decont. Eu am stipulat și în contract că nu am treabă cu partea financiară. Nu semnez niciun ordin de plată.

Acest rol îi aparținea vicepreședintelui Mocanu Antonel. Cât am fost președinte la Gloria Buzău n-am făcut nicio plată, n-am dispus nicio cheltuială. La momentul în care am fost informat că trebuie să semnez decontul am spus clar în Comitetul Director: ’Eu nu semnez așa ceva!’ Erau destui bani. Mulți, chiar mulți.

Atunci au început presiunile asupra mea. Am spus că nu semnez acel decont pentru că nu este de competența mea. N-am cheltuit eu banii, n-am dispus eu ce și cum. Și atunci, de ce să semnez eu decontul? Să semneze cei care au fost implicați. Ăsta e adevărul pur, nimic altceva”.

Auraș Brașoveanu: ”Bodescu are influență la Gloria Buzău prin interpuși și nu numai”

Auraș Brașoveanu continuă atacurile la adresa lui secretarului general adjunct al FRF: ”Bodescu are influență la Gloria Buzău prin interpuși și nu numai. Sunt multe de spus pe tema asta. De fapt, în spatele plecării mele de la Gloria Buzău a stat secretraul general adjunct al FRF, Gabriel Bodescu.

El a tot sunat oameni din conducerea județului Buzău în continu să fiu dat afară. I-am spus în față: ’Băi, ce treabă ai tu?’. A făcut o greșeală și a trimis cuiva un mesaj scris, pe care l-am citit și îl pot pune la dispoziție dacă e nevoie. În acel mesaj a folosit și numele unor persoane importante din România ca să pună presiunea pe respectivul.

Persoana respectivă a zis: ’De ce să-l dau afară pe Brașoveanu? N-a greșit cu nimic. Cum să dau 50.000 de euro despăgubuiri și să mai dau alți 50.000 de euro ca să aduc alt președinte?’.

Fostul președinte al Gloriei Buzău a explicat ce l-a determinat să facă plângere penală împotriva celor doi reprezentați ai clubului din Crâng: ”În primul rând fapta, dar și toate acțiunile secretarului general adjunct al FRF, prin care m-a făcut în toate felurile.

Le-a spus oamenilor să nu mai ia legătura cu mine. Mi-au spus oameni care au discutat cu el. A pus presiune pe membrii Comitetului Executiv să nu mai vorbească cu mine. Chiar s-a luat de unul, iar respectivul i-a spus: ’Brașoveanu e prietenul meu, cum să nu vorbesc cu el?’”.

”Bodescu a sunat la Dacia Unirea Brăila să întrebe de ce am fost angajat”

Brașoveanu a mai spus că Gabriel Bodescu îl urmărește și sună la cluburi să nu fie angajat. ”De patru săptămâni am dat curs unei solicitării de la Dacia Unirea Brăila, deși știam că dacă mă duc acolo e posibil să fie vânați.

Imediat s-a primit un telefon de la domnul Bodescu: ’De ce l-ați angajat? Nu știți că este în dizgrație, că nu mai e agreat? A deranjat telefonul. A fost un telefon de amenințare. S-a simțit asta printre rânduri.

A mai sunat și prin alte părți, la alte cluburi care au mai fost interesate de mine. Se ține de capul meu.

”Am primit o recomandare pe ’undă scurtă’: dacă vreau să fiu lăsat în pace și să activez din nou în fotbal să retrag dosarul penal”

Am primit o recomandare pe ’undă scurtă’ că dacă vreau să fiu lăsat în pace și să activez din nou în fotbal să retrag dosarul penal împotriva celor de la Gloria Buzău.

Eu n-am ce să retrag. Sunt de acord oricând să mă întâlnesc cu reprezentanții clubului Gloria Buzău, să ajungem la o înțelegere. Nu țin cu dinții să fac rău cuiva, Doamne ferește!, dar nici nu vreau să cad de prost.

Ce se întâmplă la Gloria Buzău este o situație mai mult decât explozivă. De aia mi-am văzut problema mea. Un an de zile n-am scos un cuvânt. I-am notificat, să ne înțelegem. Am fost obligat să ajung în situația de a face plângere penală, pentru că am uzat de toate căile civile, unde mi s-au închis ușile. Nimeni nu a vrut să-mi instrumenteze probele”.

Am devenit incomod pentru că am început să-i trag de urechi că nu e normal ce se întâmplă în fotbalul românesc, mai ales la Liga 2. Mi s-a transmis ’Vezi-ți de treaba ta!’. Nu pot să-mi văd de treaba mea, pentru că nu e normal ce se întâmplă. Toate lucrurile au degenerat din 2022, de când a fost unic candidat la șefia FRF, Răzvan Burleanu. De atunci, totul se face… Gabi Bodescu a spus atunci, de față cu mine și alți doi foști colegi din Comitetul Executiv: ’Am ajuns să conducem fără Comitet!’. Pe mine m-a deranjat și i-am spus: ’Băi, dar noi ce suntem, glugă de ciocani?” – Auraș Brașoveanu

Gabriel Bodescu: ”Îmi pare rău de el. Brașoveanu să probez tot ce susține. N-am nici cea mai mică problemă, sunt extrem de relaxat”

Contactat de FANATIK, secretarul general adjunct al FRF, Gabriel Bodescu, a răspuns acuzațiilor lui Auraș Brașoveanu.

”Mă surprinde ceea ce afirmă Auraș Brașoveanu. Nu am discutat niciodată cu el despre procesul cu Gloria Buzău. Este exclus! Fiecare este liber să facă ce consideră din punct de vedere juridic.

Ulterior, dacă lucrurile se finalizează există și varianta denunțului calomnios. Nu am vorbit cu el să-l condiționez să renunțe la dosar sau să sun pe cineva cum insinuează. A fost decizia clubului de a-l da afară din cauza măsurilor pe care le-a luat acolo.

El a plecat cu banii la zi. Clubul i-a plătit toți banii pe un an de zile în avans, până la finalul contractului cât mai avea. Au ajuns și pe la urechile mele chestiile astea, după care el s-a apucat să facă demersul juridic și plângeri pe la DIICOT, pe la organele abilitate ale statului. Niciodată n-am vorbit cu el despre aceste lucruri”, a declarat

”Vă spun că nu vorbește gura fără mine”

Oficialul FRF a mai adăugat: ”Am înțeles că vrea să-i fie plătite zilele de sâmbătă și duminică. Vă spun că nu vorbește gura fără mine. Sunt tăbăcit de atacuri din astea ale unor oameni care pur și simplu nu-și mai găsesc locul.

E dreptul fiecăruia să spună ce vrea, dar trebuie să și demonstreze. Nu poți doar să arunci cu noroi, fără să ai nicio probă. Să dovedească măcăr că există o discuție a mea cu cineva de la Gloria Buzău sau discuția mea cu el.

El are obiceiul să înregistreze convorbirile. La ultimul dialog avut cu el, în urmă cu un an, i-am și spus să înregistreze convorbirea, să nu fie niciun dubiu. Să dovedească și cui i-am divulgat date din contractul lui.

Îmi pare rău pentru el. A fost prietenul meu, am fost colegi, dar e plecat. E liber să facă orice. Să meargă înainte, să-și facă treaba. Nu-i treaba mea ce face clubul în litigiul pe care îl are cu el. Să spună cineva dacă eu am vorbit despre Gloria Buzău. Am fost după doi ani la un meci la Buzău, cu Hermannstadt, pentru că am avut un parastas acolo. Am fost cu Mihai Stoichiță. Brașoveanu să probez tot ce susține. N-am nici cea mai mică problemă, sunt extrem de relaxat. El trăiește cu impresia că am ceva cu el. N-am absolut nimic. Fiecare cum își așterne așa doarme” – Gabriel Bodescu, secretar general adjunct FRF

Poziția clubului Gloria Buzău

Cristian Lupu, șeful secției de fotbal, Gloria Buzău a precizat pentru FANATIK: ”Aurel Brașoveanu a avut un contract cu Gloria Buzău, anul trecut, pe o perioadă de doi ani. După primul an s-a discutat despre rezilierea contractului. S-a ajuns la o înțelegere cu dânsul și i-a fost achitată integral suma, conform înțelegeri. Într-o singură tranșă. Chiar în ziua în care am semnat rezilierea contractului, domnul Auraș Brașoveanu a primit toți banii.

Ulterior, dânsul a încercat să ceară mai multe lucruri decât au fost stipulate în înțelegere. S-a adresat diferitelor instituții, sportive și civile.

Aurel Brașoveanu revendică neplata unei luni de muncă și niște drepturi referitoare la zilele de concediu. Conform deciziilor de până acum noi ne-am achitat în totalitate, dar dânsul nu a fost mulțumit”.