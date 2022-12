Aurel Bălășoiu a scăpat de proces în cazul relațiilor sexuale cu un minor. Falsul călugăr Cristi Călin și-a retras plângerea

Parchetul General a decis să deschidă dosarul în 3 octombrie, atunci când în spațiul public au apărut informații care îl incriminau pe Aurel Bălășoiu.

Aurel Bălășoiu scapă de dosarul penal

Potrivit informațiilor făcute atunci publice de un presupus călugăr, pe numele său Cristi Călin, Bălășoiu ar fi întreținut sexuale și chiar violat un minor.

După trei luni de anchetă procurorii au considerat că dosarul trebuie clasat, în condițiile în care fapta de viol și act sexual cu un minor nu s-au dovedit. Mai mult, falsul călugăr Cristi Călin și-ar fi retras plângerea.

Conform Antena 3, copia ordonanței de clasare a ajuns în posesia lui Aurel Bălășoiu, dar și a călugărului fals Cristi Călin.

când a început să acuze în stânga și în dreapta diverși prelați, inclusiv pe ÎPS Teodosie, că ar fi avut diverse experiențe sexuale, în special de tip homosexual, fără a prezenta dovezi.

Ulterior, acesta a lăsat să se înțeleagă că se teme pentru viața sa pentru că a deranjat cu aceste dezvăluiri conducerea Bisericii Ortodoxe din România, fiind urmărit și amenințat.

”În trafic, am sesizat că sunt două autoturisme care aveau legătură cu acele persoane care m-au amenințat pe mine în Catedrala Patriarhală din București.

Nepotul meu, fiind o persoană mai atentă, a observat că în autoturismul din fața noastră era un episcop, lucru care m-a înfricoșat și mai tare, fiindcă era o mașină puternică și nu mă lăsa să depășesc. Am observat că și în stânga și în dreapta mea sunt alte două autoturisme și că sunt monitorizat video față și spate. Am activat camera video și am început să filmez cu telefonul.

în care circula Episcopul Sofronie a frânat brusc și deși între noi era o distanță de câțiva metri nu am mai putut frâna. S-a deschis dosar penal, victimele au fost duse la spital și se vor face cercetări sub supravegherea procurorilor și se va da o decizie în acest sens pentru a se stabili adevărul exact.

Trag un semnal de alarmă celor care nu sunt de acord cu ce am afirmat eu să aștepte răspunsul autorităților”, a declarat Cristi Călin, conform