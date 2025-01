Aurel Pădureanu a rămas singur, în chirie! Cât plătește lunar și cine îl ajută, după ce fiul lui și al Corneliei Catanga a plecat în America

Sunt aproape patru ani de când Cornelia Catanga a trecut în neființă, iar în urma sa a lăsat un soț îndurerat și un copil, pe Alexandru, care și astăzi îi duce dorul. Tânărul a luat, însă, decizia de a pleca peste hotare, tocmai în Statele Unite ale Americii.

Cum trăiește Aurel Pădureanu după moartea Corneliei Catanga

Între Aurel Pădureanu și a fost o iubire ca-n filme. S-au cunoscut pe vremea când el avea 41 de ani, iar ea 36 și au format un cuplu timp de 32 de ani. S-au iubit nespus de mult, iar iubirea interpretului pentru fosta sa soție încă este acolo, în sufletul lui.

Împreună și-au format o familie frumoasă, rodul iubirii lor fiind , un tânăr de 31 de ani. Acum, la patru ani de la moartea celebrei artiste, fiul lor este în America împreună cu soția și fiica. Aurel Pădureanu a rămas pe meleaguri natale, dar cine îi este ajutor în această perioadă?!

Contactat de FANATIK, interpretul de muzică lăutărească a făcut mărturisiri neașteptate. Locuiește în chirie, singur. Acum ceva timp împărțea casa cu fiul și nora lui, dar acum a rămas singur într-un apartament din Rahova.

Deși locuiește singur, acesta are mare ajutor din partea celor doi copii din prima căsătorie. Fiica cea mare vine în permanență în vizită, iar din punct de vedere financiar nu are probleme. Pe lângă faptul că ai săi copii îi sunt mereu alături, deși are 74 de ani, interpretul încă mai profesează. El a mărturisit că mai cântă pe la evenimente, menționând că este un dar de la Dumnezeu că este în putere să își facă meseria.

„Sunt bine. Alexandru e plecat în America. Eu sunt cu copiii mei cei mari din prima căsătorie. Locuiesc singur, dar vin în permanență la mine. Eu locuiesc în Rahova, lângă parcul Sebastian.

Plătesc chirie, dar nu e problemă. Mă descurc, sunt ajutat de copii, în continuare mai cânt. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că încă pot să îmi fac meseria. Am mai avut evenimente, mă duc în permanență, am mai fost și la Frankfurt.”, ne-a declarat interpretul de muzică lăutărească.

Cât plătește soțul Corneliei Catanga pe chirie

Acum, Aurel Pădureanu locuiește cu chirie, în zona Rahova. Și, deși este ajutat de copiii din țară, nici Alexandru nu a uitat de tatăl său. Cei doi au o relație specială, iar băiatul îi trimite bani regulat. Mai mult decât atât, acesta a păstrat o relație bună și cu soția din prima căsătorie. Femeia îi gătește și susține că și el a ajutat-o întotdeauna, chiar și în timpul căsătoriei cu Cornelia Catanga.

„Unde stau e foarte bine, plătesc 400 de euro chiria, e în regulă. Am doi copii mari, mă ajută fără discuție, dar nu e cazul. E și Alexandru care îmi trimite bani din America. Curățenie, mâncare îmi face fata mea. Stă aproape de mine și îmi face ea.

Mai e și mama copiilor mei din prima căsătorie, care și ea îmi gătește. Relație bună cu ea am de când trăia Cornelia. La mine nu a apărut nimeni la televizor să facă vreo discuție pentru că i-am ajutat pe toți.

Pe mama copiilor mei am întreținut-o de când am luat-o pe Cornelia. Femeia nu îmi greșise cu nimic și am ajutat-o în permanență. Suntem foarte bine, eu sunt un om puternic. Mă descurc, mulțumesc lui Dumnezeu, este totul ok.”, a continuat el.

Aurel Pădureanu, gânduri despre o mutare în America?!

De asemenea, cunoscutul artist are de gând să își viziteze fiul care este în America. Alexandru este căsătorit cu o tânără născută în New York, dar nu se va stabili acolo, spune Aurel Pădureanu. Este nerăbdător să își vadă nepoata și să petreacă timp de calitate cu ea.

„O să plec și eu cât de curând la Alexandru ca să îmi văd nepoțica. Poate peste o lună, două. Nu m-am dus până acum pentru că i-am lăsat și pe ei să se simtă bine acolo. Nu îmi e frică de zbor, am fost plecat de foarte multe ori. Am 74 de ani. Vârsta înaintată nu înseamnă un handicap. Ea înseamnă echilibru, experiență, eleganță în comportament.

Nu mă mut definitiv în America, mă duc doar în vizită, pentru că eu mi-am iubit țara. Nici Alexandru nu o să rămână acolo. O să mai stea acolo o perioadă și o să vină cu familia lui în România. Să vedem ce schimbări o să fie.”, a încheiat fostul soț al Corneliei Catanga.