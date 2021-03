Aurel Pădureanu, dezvăluiri cutremurătoare despre Cornelia Catanga. Și-a prevestit artista moartea? “Nu cred că mai apuc nici Paștele”

Și-a prevestit Cornelia Catanga moartea? Aurel Pădureanu, bărbatul care i-a stat alături până în ultima clipă, a dezvăluit, printre lacrimi, cuvintele rostite cu doar câteva luni înainte să fie răpusă de nemilosul virus SARS-CoV-2.

„Nu cred că mai apuc nici Paștele! Vreau să mă duc lângă mama mea!”, spunea marea doamnă a muzicii lăutărești. S-a stins imediat după împlinirea vârstei de 63 de ani și a fost înmormântată la Cimitirul Ghencea Civil, după protocolul Covid.

Ca o ironie a sorții, acesta a suferit modificări chiar a doua zi, în așa fel încât toți cei trecuți în neființă să aibă parte de slujbă în biserică și o înhumare creștinească. Este regretul care îl macină pe îndrăgitul solist de romanțe, că nu și-a putut conduce partenera de viață pe ultimul drum așa cum ar fi meritat: cu respectarea datinilor și toți cei dragi alături.

Aurel Pădureanu, dezvăluiri cutremurătoare după moartea Cornelei Catanga

„Cornelia avea premoniții! Anul trecut, ea a făcut pomul de iarnă, a cumpărat tot. Era fericită. A făcut un pom extraordinar de frumos. După 10 ianuarie însă noi am vrut să-l desfacem, să nu-l mai ținem.

A început să plângă atunci cu lacrimi mari și mi-a zis: ”de ce mi l-ați desfăcut că la anul nu știu dacă mai fac pomul. Nu cred că mai apuc nici Paștele! Vreau să mă duc lângă mama mea!”.

Lua multe pastile, o dureau mijlocul, picioarele, dar n-am crezut în viața mea că se va întâmpla chiar așa. Ea avea o aură de la Dumnezeu, ne făcea toate plăcerile, și mie, și lui Alexandru. Acum, în martie, când a împlinit 63 de ani, i-am luat un parfum care-i plăcea ei.

Mă doare că la un om așa mare cum a fost Cornelia să nu apuc să-i fac datinile. O zi trebuia să mă lase în plus să vină lumea să-i aducă coroane.

Sunt așa de supărat în sufletul meu. Când am fost la morgă i-am văzut doar capul. Dormea ca un copil. Și am țipat: ”Cornelia, vorbește cu noi!”. Și în loc s-o îmbrac și eu, că avea peste 300 de rochii, să ajungă femeia mea să mi-o dea într-un sac?

Îmi pare rău că sunt român și că trăiesc în țara asta! Îmi zicea: ”să nu mă băgați acolo în mormânt, mi-e frică!” Ni s-a impus să o înmormântăm urgent! Cum a plecat de la morgă, domnul Gigi Păun a zis să o ducem la biserica lui, m-am bucurat.

Atunci m-a sunat că nu le dă voie Poliția s-o ducem la biserica lui. Am vrut s-o ducem la capelă, nici acolo nu au vrut. A intervenit doamna Șoșoacă și a zis: ”chemați lumea acolo”.

Am fost obligat să o înmormântez pe loc, fără să mai așteptam. A anunțat Alexandru pe Facebook și a venit foarte puțină lume”, a dezvăluit, printre lacrimi, Aurel Pădureanu, în emisiunea prezentată de Cristi Brancu.