Ce vrea să facă Aurel Pădureanu, la aproape opt luni de la moartea Corneliei Catanga: „E dorința mea supremă”

La aproape opt luni de la moartea Corneliei Catanga, Aurel Pădureanu vrea să-i îndeplinească ultima dorință cântăreței, și anume să-i construiască un cavou.

Din cauza faptului că era infectată cu virusul SARS – CoV – 2 la momentul decesului. înmormântarea a fost una restrânsă. Soțul regretatei artiste nu a putut trece peste faptul că aceasta a fost condusă pe ultimul drum de un număr mic de oameni.

Aurel Pădureanu are de gând să-i facă un cavou artistei și va pleca din țară dacă acest lucru nu i se va aproba.

Aurel Pădureanu

vrea ca dorința artistei să fie îndeplinită. Dacă nu i se va aproba cererea de a face un cavou, atunci cântărețul va pleca din România, împreună cu fiul lui.

Mai mult, Aurel Pădureanu îi va blestema pe cei care nu-i vor permite să construiască un cavou pentru soția lui. Interpreta de muzică populară și-ar fi dorit să nu ajungă în pământ.

Cântărețul va merge până în pânzele albe pentru a-i construi cavoul soției. Aurel Pădureanu speră să reușească acest lucru atunci când se va împlini un an de la moartea Corneliei Catanga.

„Încă nu am încercat pentru că nu a trecut niciun an de când a murit. Vreau ca atunci când împlinește un an să încerc, dacă e posibil, pentru că a murit cum a murit, să-i îndeplinesc dorința.

Pentru că dorința ei a fost să n-o bag în pământ. Să fie cimentat mormântul, să fie un cavou. Asta e dorința mea supremă și a ei, că a lăsat-o cu gură de moarte”, a declarat Aurel Pădureanu pentru

Ce va face dacă nu va putea construi un cavou

Aurel Pădureanu nu poate accepta faptul că soția lui nu a avut parte de înmormântarea pe care o merita. Din cauza faptului că era infectată cu COVID-19, totul a fost organizat rapid.

„După ce că a fost înmormântată de sistem cum a fost, a fost băgată în pământ forțat… Nu am dreptul să fac un cavou?

Dacă nu mi se aprobă asta, deși nu știu acum cum se procedează, o să plec din țară și eu, și copilul meu și îi blestem pe toți care au băgat-o în pământ să pățească și ei ce am pățit eu cu nevasta mea.

Vreau doar un cavou, acolo, să cimenteze pe lângă ea, nu vreau s-o scot. A fost dorința ei. Să nu fie băgată în groapă, că spunea că «mie mi-e frică și de o gânganie».

Și uite că a ajuns să fie băgată în groapă forțat, pentru că dacă eram lăsat atunci în perioada aia două zile ca să stau liniștit, să n-o îngrop de urgență, poate reușeam să-i fac cavoul. Dar am fost forțat de oameni, de sistem, s-o îngrop imediat”, a mai spus Aurel Pădureanu.

Aurel Pădureanu: „Ea nu a murit de COVID”

este de părere că soția lui nu a murit din cauza infectării cu coronavirus. Bărbatul susține că stopul cardio-respirator ar fi fost cauza decesului.

„Ea nu a murit de Covid, a murit din cauza unui stop cardio-respirator. Au băgat-o ei la Covid că așa au vrut! Ea a murit de stop cardio-respirator, nu a avut nimic cu Covidul.

Ăștia au făcut nenorociri mari. Toți care au fost în perioada aia și i-a coordonat, cum să spun eu, pandemia, au făcut nenorociri”, a mai declarat soțul regretatei interprete de muzică lăutărească.

Aurel Pădureanu a dat câteva exemple de artiști care au murit după infectarea cu SARS – CoV – 2, însă au avut ceremonii la care au participat multe persoane.

„Au murit și alții la fel, dar Cornelia era o artistă care merita, care a adus liniște sufletească, a îmblânzit sufletul prin felul ei de a cânta.

A fost o artistă de primă mărime în constelația muzicii lăutărești. Ați văzut ce s-a făcut acum cu moartea lui Petrică Mîțu Stoian?

Credeți că e o diferență mare între artiști, între Catanga și Mîțu Stoian? Nelu Ploieșteanu, la fel, Gabi Luncă, la fel… Unii au fost înmormântați cu onoruri militare, iar Catanga… A murit cum a murit. Explicația?”, a mai adăugat acesta.

Singurul lucru pe care Aurel Pădureanu și-l dorește este să construiască un cavou pentru soția lui. Un alt lucru ar fi un festival în memoria Cornelia Catanga, așa cum a declarat în cadrul aceluiași interviu.