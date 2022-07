Aurel Pădureanu, noi semnale de la Cornelia Catanga. Ce s-a întâmplat de ziua fiului lor

Aurel Pădureanu susține că a primit semnale de dincolo de la Cornelia Catanga, care s-a stins din viață cu mai bine de un an în urmă.

Aurel Pădureanu, noi semnale de la Cornelia Catanga

a murit pe 26 martie 2021, la vârsta de 63 de ani, după ce a fost infectată cu coronavirus.

Soțul regretatei soliste este în continuare devastat după această pierdere și încă nu a trecut peste moartea Corneliei Catanga.

În cadrul unei emisiuni, Aurel Pădureanu a mărturisit că o vecină de-ale sale a visat-o pe Cornelia Catanga chiar în ziua în care fiul artistei își sărbătorea ziua de naștere. În visul respectiv, cântăreața îi transmitea femeii să-l sune pe fiul său și să-i spună că a văzut-o.

“Pe data de 2 iulie, Alexandru a făcut frumoasa vârstă de 29 de ani. Știți că înainte să moară Cornelia, noi am locuit în Bragadiru. O distinsă doamnă, care m-a rugat să nu-i spun numele, a visat-o pe Cornelia chiar când a împlinit Alexandru 29 de ani.

A visat-o spunându-i în permanență: ‘Sună-l pe Alexandru’. Era îmbrăcată extraordinar de frumos și pregătea o masă festivă. (…)

Femeia mi-a spus în felul următor: ‘Domnule Pădureanu, eu nu mi-am notat numele lui Alexandru și ziua când face 29 de ani, dar am început să plâng’ și a rămas surprinsă.”, a declarat Aurel Pădureanu la , de la Prima TV.

Cu ce greutăți se confruntă Aurel Pădureanu

se confruntă cu diverse probleme după moartea Corneliei Catanga. Cântărețul a fost și el afectat de prețurile mari din ultimele luni și spune că are de achitat facturi în valoare de 8.000 de lei.

Artistul a recunoscut că se descurcă greu cu banii. În plus, dacă nu ar fi fost echilibrat din punct de vedere psihic, ar fi luat-o razna, după cum a mărturisit recent.

“Dacă nu aveam un sistem nervos echilibrat, o luam razna. Eu nu știu ce se întâmplă la ora actuală, a scăpat totul de sub control. Eu stau cu chirie și să-mi vină 8.000 lei.

Stau la un apartament cu trei camere, în iarnă am dat drumul la un calorifer, două, am înțeles, am plătit și 300 de lei, și 1.000 de lei, dar nu 8.000 de lei.

Este incredibil… Nu am restanțe, ultima dată când am plătit mi s-a spus că nu mai am nimic. Cum să plătesc? Este prima dată. Eu sunt plecat, nu sunt în București și mi-a spus proprietarul. De unde să am? De unde să plătesc?

Unde să mă duc să iau o asemenea sumă de bani? Mă descurc foarte greu. După ce a murit Cornelia, nu a mai rămas nimeni. La ora actuală nu mai funcționează nicio instituție cum trebuie.”, a declarat Aurel Pădureanu la Antena Stars, notează